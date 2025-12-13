ËÜÊÂ·ò¼£»á¡¢¥â¡¼Ì¼¸µ¥ê¡¼¥À¡¼¤ò²Î¼ê¤ÈÃÎ¤é¤º¡Ö²Î¼ê¤ä¤Ã¤¿¤ó¤ä¡Ä¡×¸µ¥ê¡¼¥À¡¼¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡×
¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤ÎËÜÊÂ·ò¼£»á¡Ê61¡Ë¡¢´Ý»³·ËÎ¤Æà¡Ê42¡ËÉ×ºÊ¤¬13ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥ß¥¥Æ¥£¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡×¡ÊÅÚÍË¸áÁ°10»þ25Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ËÜÊÂ»á¤ÏÆ£ËÜÈþµ®¤¬²Î¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤é¤º¡¢´Ý»³¤«¤é¥¤¥¸¤é¤ì¤¿¡£
¥²¥¹¥È¤Îº£°æÍã¤¬¥¿¥Ã¥¡¼¡õÍã»þÂå¤Ë¡Ö¸å¤Ë²Î¤¦²Î»ìÀè¤Ë²Î¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Çºî»ì¤¹¤ë¤«¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ò¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¸þ¤±¤ë¤«¡×¤ÈÀÚ¤êÈ´¤±¤ëÊýË¡¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
Æ£ËÜ¤â¶¦´¶¤·¡¢¡Ö¤½¤ìÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤ï¤«¤ó¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡È²Î¤Ã¤Æ¡Á¡É¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡£¤¿¤Þ¤Ë¿·¶ÊËº¤ì¤Á¤ã¤¦¤È¤¤È¤«¤¢¤ë¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£
Æ£ËÜ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢ËÜÊÂ»á¤Ï¾®À¼¤Ç¡Ö²Î¼ê¤ä¤Ã¤¿¤ó¤ä¥ß¥¥Æ¥£¡Ä¡×¤È¤Ü¤ä¤¤¤¿¡£Æ£ËÜ¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡×¤È¤Ä¤Ã¤³¤ó¤À¡£
¾±»Ê¤Ï¡ÖÆ£ËÜÈþµ®¤Ç¥½¥í¤Ç¤â½Ð¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ç¥ê¡¼¥À¡¼¤â¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡£ÎòÂå¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÃæ¤ÇºÇÃ»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£½µ´©»ï¤ËËÍ¤È»£¤é¤ì¤Æ¡Ä¡£ËÜÅö¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤ï¤»¡¢Æ£ËÜ¤Ï¡Ö25Æü´Ö¡×¤È¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÇ¤´ü¤òÊäÂ¤·¤¿¡£
º£°æ¤Ï¡Ö¥ß¥¥Æ¥£¤Ï¤¢¤ÎÀ¤Âå¤ÎÃæ¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Î¤¬¤¦¤Þ¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£