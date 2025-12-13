ËÜÆü¡ÈÆüËÜ°ì²Ä°¦¤¤¿·ÆþÀ¸¡É·èÄê 18¿Í¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤ëÈþ½÷¤Ï¡©¡ã¡ÖFRESH CAMPUS CONTEST 2025¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/13¡ÛÆüËÜ°ì¤Î¿·ÆþÀ¸¤ò·è¤á¤ë¥ß¥¹¥³¥ó¡ÖFRESH CAMPUS CONTEST¡×¡ÊÄÌ¾Î¡§¥Õ¥ì¥¥ã¥ó¡Ë¤ÎÉ½¾´¼°¤¬13Æü¡¢ÉÊÀî¥¤¥ó¥¿¡¼¥·¥Æ¥£¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È18¿Í¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº£Ç¯ÅÙ¤Î¡ÈÆüËÜ°ì²Ä°¦¤¤¿·ÆþÀ¸¡É¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È
¡ÖFRESH CAMPUS CONTEST¡×¤Ï¡¢º£Ç¯¤Ç16Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÂç³Ø¡¦ÀìÌç³Ø¹»¿·ÆþÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡£2010Ç¯ÅÙ¤Î½é³«ºÅ¤«¤é¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¤òÂ¿¿ôÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£¼ç¤Ê½Ð¿È¼Ô¤Ë¤Ï¡¢±§ÆâÍüº»¡ÊTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë¡¢¾åÂ¼ºÌ⼦¡ÊTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë¡¢ÂìºÚ·î¡Ê⽇ËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë¡¢ÃæÂ¼ËãÈþ ¡Ê¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë¡¢°æ⼝°½⼦¡Ê¥¿¥ì¥ó¥È¡Ë¡¢ÃæÀî¹ÈÍÕ¡Ê½÷Í¥¡Ë¡¢ÀÆÆ£Î¤Æà¡Ê¥â¥Ç¥ë¡¦¥ß¥¹½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ë¡¢Ä¹Ã«Àî¿·Æà¡Ê¸µAKB48¡Ë¡¢ÆîÌîÇÃÆá¡Ê½÷Í¥¡Ë¡¢Í²ìÎç¹á¡Ê¥Æ¥ìÄ«³ØÀ¸¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ë¡¢±ÝËÜ¤æ¤¤¤Ê¡Ê¥¿¥ì¥ó¥È¡ËÅù¤¬¤¤¤ë¡£
Âç³Ø¡§²£ÉÍ»ÔÎ©Âç³Ø
½Ð¿ÈÃÏ¡§Ä¹Ìî¸©
ÃÂÀ¸Æü¡§12·î19Æü
¼ñÌ£¡§ÀÞ¤ê»æ¡¦¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É
ÆÃµ»¡§¶õ¼ê
¾Íè¤ÎÌ´¡§¿·¤·¤¤¿Í¹©´ÎÂ¡¤Î·Á¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¡ª
Âç³Ø¡§ÅìµþÍý²ÊÂç³Ø
½Ð¿ÈÃÏ¡§Ê¡²¬¸©
ÃÂÀ¸Æü¡§11·î1Æü
¼ñÌ£¡§²»³Ú´Õ¾Þ¡¦¤ª²Û»Òºî¤ê
ÆÃµ»¡§½ñÆ»
¾Íè¤ÎÌ´¡§¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
Âç³Ø¡§À®¾ëÂç³Ø
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÅìµþÅÔ
ÃÂÀ¸Æü¡§2·î10Æü
¼ñÌ£¡§´Å¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ë¡¦¿Í¤ÈÏÃ¤¹¡¦²Î¤ò²Î¤¦
ÆÃµ»¡§¿Í¤ò¾Ð¤ï¤»¤ë¡¦¥Æ¥Ë¥¹¡¦³¨¤òÉÁ¤¯
¾Íè¤ÎÌ´¡§¸«¤Æ¤ë¿Í¤¬¼«Á³¤È¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ëÍÍ¤Ê¸µµ¤¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
Âç³Ø¡§ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÅìµþÅÔ
ÃÂÀ¸Æü¡§3·î12Æü
¼ñÌ£¡§¥Æ¥Ë¥¹¡¦¥Ô¥¢¥Î¡¦¥È¥é¥ó¥Ý¥ê¥ó¡¦¤è¤¯¿²¤Æ¤è¤¯¿©¤Ù¤ë¤³¤È
ÆÃµ»¡§Âîµå¤Î¥¦¥ë¥È¥é¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¡¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È
¾Íè¤ÎÌ´¡§¸ÀÍÕ¤òÆÏ¤±¤ë»Å»ö¤ò¤·¤ÆÃ¯¤«1¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¿ÍÀ¸¤Î1¥Ú¡¼¥¸¤Ë¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹
Âç³Ø¡§¶å½£Âç³Ø
½Ð¿ÈÃÏ¡§Ê¡²¬¸©
ÃÂÀ¸Æü¡§3·î23Æü
¼ñÌ£¡§²Î¤ò²Î¤¦¤³¤È
ÆÃµ»¡§¥Ï¥ó¥É¥¹¥×¥ê¥ó¥°¡¦ÆÈÆÃ¤Ê³¨¤¬ÉÁ¤±¤ë¤³¤È
¾Íè¤ÎÌ´¡§¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤º¤Ã¤È¡¢¿ÍÁ°¤ÇÏÃ¤¹¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£Ã¯¤«¤Î¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¸ÀÍÕ¤Ç¸µµ¤¤äÍ¦µ¤¤òÆÏ¤±¤ë¡£¤½¤ó¤Ê»Å»ö¤ËÆ´¤ì¤òÊú¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¹â¹»¤Ç¤ÏÊüÁ÷°Ñ°÷Ä¹¤òÌ³¤á¡¢³Ø¹»¹Ô»ö¤Î»Ê²ñ¤Ê¤É¤ò·Ð¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤äÈ½ÃÇ¤Ç¾ì¤¬Æ°¤¡¢¿Í¤È¿Í¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Ê¤²¤ë¡£¤½¤Î´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¡¢¡Ö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ì´¤¬¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¿´¤ËÉâ¤«¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Æ¡¢À¿¼Â¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢¸ÀÍÕ¤ÎÎÏ¤Ç¼Ò²ñ¤ËÁ°¸þ¤¤ÊÊÑ²½¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤¤¤¦ÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢À¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë³èÌö¤·¤¿¤ê¡¢»þ¤Ë¤Ï²Î¼ê¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÎÉ½¸½¤ò¹¤²¤¿¤ê¡¢»ä¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÌ´¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤é¤ò°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä³ð¤¨¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÅØÎÏ¤ÈÄ©Àï¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª
Âç³Ø¡§¿ÀÅÄ³°¸ìÂç³Ø
½Ð¿ÈÃÏ¡§°ñ¾ë¸©
ÃÂÀ¸Æü¡§8·î30Æü
¼ñÌ£¡§³¨²è¡¦¥¯¥é¥Õ¥È¡¦¥È¥ì¥ó¥É¥Á¥§¥Ã¥¯¡¦±Ç²è
ÆÃµ»¡§±Ñ¸ì¡¦Ã¯¤È¤Ç¤âÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤ë
¾Íè¤ÎÌ´¡§¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç³èÌö½ÐÍè¤ë¥â¥Ç¥ë
Âç³Ø¡§À®¾ëÂç³Ø
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÅìµþÅÔ
ÃÂÀ¸Æü¡§7·î11Æü
¼ñÌ£¡§¥¢¥Ë¥á´Õ¾Þ¡¦¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¡¦¥Ý¥±¥â¥ó
ÆÃµ»¡§¥Þ¥ê¥ª¥«¡¼¥È
¾Íè¤ÎÌ´¡§¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
Âç³Ø¡§ÆüËÜ½÷»ÒÂç³Ø
½Ð¿ÈÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©
ÃÂÀ¸Æü¡§4·î15Æü
¼ñÌ£¡§ÆÉ½ñ¡¦±Ç²è´Õ¾Þ
ÆÃµ»¡§¥Ô¥¢¥Î
¾Íè¤ÎÌ´¡§¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
Âç³Ø¡§Åìµþ³Ø·ÝÂç³Ø
½Ð¿ÈÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©
ÃÂÀ¸Æü¡§9·î25Æü
¼ñÌ£¡§ÆÉ½ñ
ÆÃµ»¡§¥Ô¥¢¥Î
¾Íè¤ÎÌ´¡§Àµ³Î¤Ê¾ðÊó¤Ë¡¢ÌÀ¤ë¤µ¤ä´õË¾¤òÅº¤¨¤ÆÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
Âç³Ø¡§ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø
½Ð¿ÈÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©
ÃÂÀ¸Æü¡§6·î24Æü
¼ñÌ£¡§¤ª²Û»Òºî¤ê¡¦±Ç²è´Õ¾Þ¡¦¿ôÆÈ
ÆÃµ»¡§¥À¥ó¥¹¡¦É½¾ð¶Ú¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È
¾Íè¤ÎÌ´¡§À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¤Î¿´¤òÆ°¤«¤¹Ìò¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È
Âç³Ø¡§ÂçºåÂç³Ø
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÉÙ»³¸©
ÃÂÀ¸Æü¡§10·î2Æü
¼ñÌ£¡§ÆÉ½ñ¡¦¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¡¦¸æ¼ë°õ½¸¤á
ÆÃµ»¡§¥À¥ó¥¹
¾Íè¤ÎÌ´¡§¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
Âç³Ø¡§AÂç³Ø
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÂçºåÉÜ
ÃÂÀ¸Æü¡§1·î2Æü
¼ñÌ£¡§²Î¡¦¥À¥ó¥¹¡¦¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¡¦¼Çµï¤ÎÊÙ¶¯
ÆÃµ»¡§²Î¡¦¥À¥ó¥¹¡¦¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É
¾Íè¤ÎÌ´¡§¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤³¤È
Âç³Ø¡§MÂç³Ø
½Ð¿ÈÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©
ÃÂÀ¸Æü¡§7·î2Æü
¼ñÌ£¡§¿©¤Ù¤ë¤³¤È¡¦±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ´Õ¾Þ¡¦²»³Ú¤òÄ°¤¯¤³¤È¡¦¥«¥é¥ª¥±¤ä¥É¥é¥¤¥Ö
ÆÃµ»¡§¿Í¤Î´é¤ò³Ð¤¨¤ë¤Î¤¬¤Ï¤ä¤¤
¾Íè¤ÎÌ´¡§Ìò¼Ô
Âç³Ø¡§Î©Ì¿´ÛÂç³Ø
½Ð¿ÈÃÏ¡§ºë¶Ì¸©
ÃÂÀ¸Æü¡§9·î13Æü
¼ñÌ£¡§°åÎÅ¥É¥é¥Þ¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¸¤Ç¤ËÌþ¤µ¤ì¤ë¤³¤È
ÆÃµ»¡§¤±¤ó¶Ì¡¦¥Ô¥¢¥Î¡¦´ï³£ÂÎÁà
¾Íè¤ÎÌ´¡§¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢½÷Í¥¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡ª
Âç³Ø¡§ÂçºÊ½÷»ÒÂç³Ø
½Ð¿ÈÃÏ¡§Ê¡Åç¸©
ÃÂÀ¸Æü¡§11·î16Æü
¼ñÌ£¡§¿©¤Ù¤ë¤³¤È¡¦ÎÁÍý¡¦ºÛË¥¡¦¥²¡¼¥à¡¦¥¢¥Ë¥á´Õ¾Þ¡¦¥Ù¡¼¥¹¤ò¤Ò¤¯¤³¤È
ÆÃµ»¡§ÎÁÍý¡¦Âç¤¤ÊÀ¼¤ò½Ð¤¹¤³¤È¡¦¾Ð¤¦¤³¤È
¾Íè¤ÎÌ´¡§¾Íè¤ÎÌ´¤Ï¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡ª
°Ñ°÷²ñ¤Ç¤Î¼«Ê¬¤ò²ð¤·¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤ËÅÁ¤¨¤ë³Ú¤·¤µ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿»þ¤Î´î¤Ó¤¬º£¤Ç¤âËº¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤·¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¯¤È¤â¡¢Ã¯¤«¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê´î¤Ð¤»¤¿¤ê¤Ç¤¤ë»Å»ö¤ä¡¢À¼¤ò³è¤«¤»¤ë»Å»ö¤Ë¤Ä¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹
Âç³Ø¡§ÄÅÅÄ½ÎÂç³Ø
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÂçºåÉÜ
ÃÂÀ¸Æü¡§6·î8Æü
¼ñÌ£¡§Ì¡²è¡¦¥¢¥Ë¥á´Õ¾Þ
ÆÃµ»¡§±Ñ²ñÏÃ
¾Íè¤ÎÌ´¡§À¤³¦Ãæ¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ëÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ë³èÌö¤¹¤ë¤Î¤¬Ì´¤Ç¤¹
Âç³Ø¡§¶â¾ë³Ø±¡Âç³Ø
½Ð¿ÈÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©
ÃÂÀ¸Æü¡§9·î5Æü
¼ñÌ£¡§¥À¥ó¥¹¡¦¥«¥é¥ª¥±
ÆÃµ»¡§¥Õ¥é¥Õ¡¼¥×
¾Íè¤ÎÌ´¡§¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
Âç³Ø¡§Î¶Ã«Âç³Ø
½Ð¿ÈÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©
ÃÂÀ¸Æü¡§4·î26Æü
¼ñÌ£¡§´Ú¹ñ¸ì¤ÎÊÙ¶¯¡¦¿©¤ÙÊª¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤ë¤³¤È
ÆÃµ»¡§¾®Ä»¤Î¤µ¤¨¤º¤ê¡¦½ñÆ»
¾Íè¤ÎÌ´¡§¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡¡ÖFRESH CAMPUS CONTEST¡×¤È¤Ï¡©
¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
