¡¡½÷»Ò¥µ¥Ã¥«ー¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÎÍ¥¾¡¥á¥ó¥Ðー¤Ç¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î¥´ー¥ë¥ー¥Ñー¡¢Ê¡¸µÈþÊæÁª¼ê¡Ê42¡Ë¤¬¤Ê¤Ç¤·¤³¥êー¥°£±Éô¤Î²¬»³Åò¶¿¥Ù¥ë¤ÈÍè¥·ー¥º¥ó¤Î·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ê¡¸µÁª¼ê¤Ï¡¢2002Ç¯¤ËÅò¶¿¥Ù¥ë¤ËÆþÃÄ¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¥Áー¥à¤ò¤±¤ó°ú¤·¡¢2011Ç¯¤Ë¤Ï¡¢FIFA½÷»Ò¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ìÍ¥¾¡¤ò·Ð¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2016Ç¯¤Ë1ÅÙ¥¯¥é¥Ö¤òÎ¥¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¥·ー¥º¥ó¡¢9Ç¯¤Ö¤ê¤ËÅò¶¿¥Ù¥ë¤ËÉüµ¢¡£¥êー¥°Àï¤Î½Ð¾ì¤Ï£±»î¹ç¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ê¡¸µÁª¼ê¤Ï¡¢¡Ö»×¤¦¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤º²ù¤·¤¤¥·ー¥º¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÆ¤Ó¤³¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤òÃå¤ÆÀï¤¨¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£