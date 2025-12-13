¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤Î³èÆ°ºÆ³«¤ÈTOKIOÉü³è¤Î¤¿¤á¤Îµ¯»à²óÀ¸¤Î°ìÈ¯¡Ê¾ë²¼ÂºÇ·¡¿·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡Ú¾ë²¼ÂºÇ·¡¡·ÝÇ½³¦¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¥È¡¼¥¯¡Û
NHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤ÎÌÜ¶Ì¤Ï¡ÖÍò¡×¤Ç·è¤Þ¤ê¤À¤¬¡Ä¤É¤³¤Ç½Ð¤¹¤«¤¬ÌäÂê¤À
¡¡¸µTOKIO¤Î¹ñÊ¬ÂÀ°ì¡Ê51¡Ë¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤Ë¤è¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÈÖÁÈ¹ßÈÄ¡¦·ÝÇ½³èÆ°µÙ»ß¤ÎÏÃÂê¤Ï¡¢¡Ö¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH‼¡×¤Îº£¸å¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¾ëÅçÌÐ¡Ê55¡Ë¡¦¾¾²¬¾»¹¨¡Ê48¡Ë¤Î½Ð±é¤â´Þ¤á¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹ñÊ¬¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿°õ¾Ý¤³¤½¤¢¤ë¤¬²ñ¸«¤ò³«¤¡¢¼«Ê¬¤Î¼è¤Ã¤Æ¤¤¿ÂÖÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÈ¿¾Ê¤ò½Ò¤Ù¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÈÅú¤¨¹ç¤ï¤»¡É¡¢¤Ä¤Þ¤ê²¿¤¬°ãÈ¿¤·¤¿¤Î¤«¶ñÂÎÅª¤ÊÃæ¿È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ë¾¤ß¤ÏÇö¤¤¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼ÒÄ¹¤Ï¡¢´Ø·¸¼ÔÊÝ¸î¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¤½¤ì°Ê¾å¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¤ÏÌÀ¤«¤µ¤Ê¤¤Êý¿Ë¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¢¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÈÖÁÈ¤Î´Ø·¸¼Ô¡¢¤½¤ì¤âÂ¾¶É¤ò´Þ¤á¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÊóÆ»¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¥Ñ¥ï¥Ï¥é¡¦¥»¥¯¥Ï¥é¤ÎÎà¤¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤µ¤½¤¦¡£¤½¤Î¹ñÊ¬¤Ï¶ñÂÎÅª¤ÊÍýÍ³¤ÎÀâÌÀ¤äÅ¬Àµ¤Ê¼êÂ³¤¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÆüËÜÊÛ¸î»ÎÏ¢¹ç²ñ¤Ë¿Í¸¢µßºÑ¤Î¿½¤·Î©¤Æ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤â»öÂÖ¤¬¿ÊÅ¸¤¹¤ë¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤½¤¦¤À¡£¼ç¤Ë¥Æ¥ì¥Ó³¦¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¿¹ñÊ¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉüµ¢¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤ÎÅ´ÏÓDASH¤Ï¸åÇÚ¥¿¥ì¥ó¥È¤é¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤«¤Ê¤ê¤Î»ëÄ°Î¨¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Æü¥Æ¥ìÂ¦¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤ä¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤À¤í¤¦¡£¹ñÊ¬¤Ï6·î¤«¤é³èÆ°µÙ»ß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½©¤Î²þÊÔ¤Ç¥·¥ì¥Ã¤ÈÈÖÁÈ¤ò½ªÎ»¤µ¤»¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±¶É¤Ï¤½¤ì¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»ëÄ°Î¨¤¬¤¢¤ë¤¦¤Á¤Ï¡¢¡ÖÂ³¤±¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜ²»¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤Î¹ñÊ¬¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤ÏTOKIO¤ò¡ÈÉü³è¡É¤µ¤»¤ëµ¯»à²óÀ¸¤Î°ìÈ¯¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ÏTOKIO¤Î¡ÖÆ±Áë²ñ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡×¤Î³«ºÅ¡£µì¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Î¿Í¤¿¤Á¤òÃæ¿´¤Ë»öÌ³½ê¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢ÉÔ¾Í»ö¤ÇÉ½ÉñÂæ¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿»³¸ýÃ£Ìé¡Ê53¡Ë¡¢Ã¦Âà¤·¤¿Ä¹À¥ÃÒÌé¡Ê47¡Ë¤òÀâÆÀ¤·¤Æ¤Þ¤¿5¿ÍÂ·¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ë½Ð¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤ÐÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¸µ¡¹Èà¤é¤Ï¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤ÇÈæ³ÓÅª¾®¤µ¤Ê²ñ¾ì¤¬»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖAMBITIOUS JAPAN¡ª¡×¡ÖÃèÁ¥¡×¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤âÂ¿¤¯¡¢¤³¤ì¤Ê¤éÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢·ÝÇ½³¦Éüµ¢¤ÎÆ»¤â³«¤±¤ë¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¿¤¤¥³¥¢¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¤ÎºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥¨¥é¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Þ¥¹¤òÁê¼ê¤Ë¤¹¤ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤¤¤¯¤é¤Ç¤â³èÆ°¤Î¾ì¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£
¡Ê¾ë²¼ÂºÇ·¡¿·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë