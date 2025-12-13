¼ê±ÛÍ´Ìé¤Ï¾®6¤Ç12»þ´Ö¤ÎÌÔÊÙ¶¯¤ÎËö¤ËÌÀÂçÃæÌîÃæ³Ø¤Ë¹ç³Ê ¡áÂç³Ø¤ÏÁáÂç¿Í´Ö²Ê³ØÉôe¥¹¥¯¡¼¥ë¡ÊÅÄÃæ´öÂÀÏº¡¿¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡ÚÂ³Â³¡¦¤¢¤ÎÍÌ¾¿Í¤Î°Õ³°¤Ê³ØÎò¡Û#3
±ÊÌî²ê°ê¤È¹À¥¤¹¤º¤¬¹°èÄÌ¿®À©¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤ò²¡¤·¾å¤²¤¿
¡¡¼ê±ÛÍ´Ìé
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡Ö¥ä¥ó¥Á¥ã¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¼ê±ÛÍ´Ìé¡Ê38¡Ë¤À¤¬¡¢¼Â¤ÏÌµÎà¤ÎÅØÎÏ²È¡×¤ÈÉ¾¤¹¤ë¤Î¤Ïµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤òÄ¹Ç¯¥¦¥ª¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î·ÝÇ½µ¼Ô¤À¡£5Ç¯Á°¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤Î¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸ÀÄ¾¸å¤â½÷À¤¿¤Á¤È°û¤ßÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È½µ´©Ê¸½Õ¤¬Êó¤¸¤ë¤È¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤«¤é¤ÎÂà½ê¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¡¢NEWS¤âÃ¦Âà¤·¤¿¡£
¡Ö°ÊÁ°¤«¤éÂà½ê¤Î°Õ¸þ¤ÏÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»þ´ü¤¬Áá¤Þ¤Ã¤¿¤À¤±¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤¬¡¢°Ê¹ß¤ÏÃÏ¾åÇÈ¤Ø¤ÎÏª½Ð¤ÏÂçÉý¤Ë¸º¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¥½¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¥é¥¤¥Ö¤ÈYouTube¤¬¼çÀï¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃÏ¾åÇÈ¤ÏÂà½êÁ°¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¤À¤Ã¤¿¡ÖÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Þ¤Ç¥¤¥Ã¥ÆQ¡ª¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÎÃ±È¯½Ð±é¤ä¥í¡¼¥«¥ë¶É¤Ë¸Â¤é¤ì¤¿¡£¤ªÃã¤Î´Ö¤ÇÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2¥«·îÁ°¡¢µ×¡¹¤ËÃÏ¾åÇÈ¤ËËÜ³ÊÉüµ¢¡£¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡×¡ÊÆ±¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢µÚÀî¸÷Çî¡Ê56¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¥²¥¤Ìò¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»öÌ³½ê¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤³¤¦¤·¤¿Ìò¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£¼¤á¥¸¥ã¥Ë¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿·¶ÃÏ¤òÀÚ¤ê³«¤¯¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡×¤ÈÀ©ºî²ñ¼Ò´´Éô¡£¡ÖÌò¤É¤³¤í¤ò°ìÀ¸·üÌ¿¡¢¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀä»¿¤¹¤ë¡£¼ê±Û¤Î¾ï¤ËÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤Ï¤½¤Î³ØÎò¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¾®³Ø¹»¤ÏÃÏ¸µ²£ÉÍ»Ô¤Î¸øÎ©¹»¡£ÊÙ¶¯¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌ´¸«¤Æ¡¢¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ê¸ÉðÎ¾Æ»¤Î¤¤¤ï¤æ¤ë¥¯¥é¥¹¤ÎÍ¥ÅùÀ¸¤À¤Ã¤¿¡£¹â³ØÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¼õ¸³ÊÙ¶¯¤ò»Ï¤á¡¢ÌÀÂçÃæÌîÃæ³Ø¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¡£6Ç¯¤Î»þ¤Ï1Æü12»þ´Ö¤â´ù¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÁ´°÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÌÀ¼£Âç¤Ë¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¼°¤ËÆâÉô¿Ê³Ø¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀÎ¤«¤é¿Íµ¤¤Ï¹â¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤ÏÂç¼ê³Ø½¬½Î¤Î¿ÊÏ©»ØÆ³¡£¼ê±Û¤¬Æþ³Ø¤·¤¿¤Î¤Ï2000Ç¯¡£¤½¤Î2Ç¯Á°¤Ë½Ù²ÏÂæ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ËÌÀ¼£Âç¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ê¥Ð¥Æ¥£¥¿¥ï¡¼¤¬´°À®¤·¡¢¡ÖÉÕÂ°¹»¤ÎÊÐº¹ÃÍ¤âÄ·¤Í¾å¤¬¤ê¡¢Æñ´Ø¹»¤Ë¿ô¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ãæ3¤Î12·î¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤ËÆþ½ê¡£¹â¹»¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢ÌÀÂçÃæÌî¤ËÆâÉô¿Ê³Ø¤·¤¿¡£¶áÆ£¿¿É§¡¢¥·¥Ö¤¬¤Ââ¡¢¾¯Ç¯Ââ¤é¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤ÎÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬ÄÌ¤Ã¤¿Äê»þÀ©¤È¤Ï°ã¤¤¡¢Á´ÆüÀ©¤Ç¤¢¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Æþ½ê¤«¤é¤ï¤º¤«10¥«·î¸å¤ËNEWS¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÅÐ¹»¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¹â1¤ÎÅÓÃæ¤ÇËÙ±Û¤ËÅ¾¹»¤·¤¿¡£Âç³Ø¿Ê³Ø¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ï¹â2¤Î½ª¤ï¤ê¡£
¡ÖNEWS¤ÇÆ±³ØÇ¯¤ÎÌÁÍ§¡¦²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£Ãæ³Ø¤«¤éÀÄ»³³Ø±¡¤ËÆþ³Ø¤·¤¿²ÃÆ£¤ÏÁá¤¯¤«¤éÂç³Ø¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼«Ê¬¤âÂç³Ø¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¤Ê¤¤¤È·èÃÇ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡Áá°ðÅÄÂç¿Í´Ö²Ê³ØÉôe¥¹¥¯¡¼¥ë¡ÊÄÌ¿®¶µ°é²ÝÄø¡Ë¤ÎAOÆþ»î¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¸«»ö¹ç³Ê¡£8Ç¯¤«¤±¤ÆÆ±³ØÉô¤òÂ´¶È¤·¤¿Ìù¹¨ÂÀ¡¢¸½ºßºß³ØÃæ¤Î¥é¥¦¡¼¥ë¤é¡¢¸åÇÚ¤¿¤Á¤ËÆ»¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¼ê±ÛËÜ¿Í¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¶È¤ò120¡ó¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç4Ç¯¤Î»þ¡¢ÃæÂà¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÅÄÃæ´öÂÀÏº¡¿¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë