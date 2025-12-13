final¡¢BA¤Ë¤³¤À¤ï¤ëS seriesºÇ¾å°Ì¡ÖS6000¡×¡£¥¯¥í¥àÆ¼ãþÂÎ¡¢¿åÊ¿ÂÐ¸þÇÛÃÖ¤Î2BA
final¤Ï¡¢BA¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤ò°ú¤½Ð¤¹¡ÖS series¡×ºÇ¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¥¯¥í¥àÆ¼ãþÂÎ¤Ë2´ð¤ÎBA¤òÅëºÜ¤·¤¿ÍÀþ¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¡ÖS6000¡×¤ò12·î19Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï79,800±ß¡£
finalÀ½ÉÊ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÁÇºà¤Î°ì¤Ä¤È¤¤¤¦¡¢¥¯¥í¥àÆ¼¤òåÌÌ©¤ËÀÚºï¤·¤¿¥Ñー¥Ä¤Ç¹½À®¡£¥¯¥í¥àÆ¼¤Ï¿¤Ó¤¬Âç¤¤¯¡¢²Ã¹©¤ÎÆñ¤·¤¤ÁÇºà¤À¤¬¡¢¤½¤Î¹äÀ¤È½ÅÎÌ¤Ë¤è¤êÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ÎÂ®¤¤²»¤ÈË¤«¤Ê¶Á¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢Á¡ºÙ¤Ê¶õ´ÖÉ½¸½¤ÎÃæ¤Ç¥Üー¥«¥ë¤ÎÍ¾±¤¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤Þ¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÆâÉô¤Ë¤Ï¥Õ¥ë¥ì¥ó¥¸BA¡ß2´ð¤ò¿åÊ¿ÂÐ¸þÇÛÃÖ¤ÇÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Sonion¤ÎÊÌÃíÉÊ¤òºÎÍÑ¡£¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ë¤Ï¡Öfinal¡×¤Î¥í¥´¤ò¹ï¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
ãþÂÎ¤È¥±ー¥Ö¥ë¥³¥Í¥¯¥¿ー¤ÎÀÜ¹çÉô¤Î³ÑÅÙ¤ò¤ä¤äÆâ¿¶¤ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥±ー¥Ö¥ë¤¬¿ÈÂÎ¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¥¿¥Ã¥Á¥Î¥¤¥º¤â¤è¤ê·Ú¸º¡£ÄÌ¾ï¤ÎÁõÃåÊýË¡¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¼ª³Ý¤±¥¿¥¤¥×¤ÎÁõÃå¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë±ßÅû·Á¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡£
°ìÈÌÅª¤Ê¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÉôÉÊ¤¬ÀÜÃåºÞ¤Ç¸ÇÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áÊ¬²ò¡¦½¤Íý¤¬Æñ¤·¤¯¡¢¸Î¾ã¤·¤¿ºÝ¤Ï¾¦ÉÊ¸ò´¹¤¬É¬Í×¤Ê¥±ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£S6000¤Ï¡¢ÆÃ¼ì¹©¶ñ¤òÍÑ¤¤¤Æ¤ÎÊ¬²ò¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê¬²ò¡¦½¤Íý¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤¿ºî¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
½À¤é¤«¤¯¼è¤ê²ó¤·¤Î¤è¤¤12¿Ä¤ÎÃ±·ë¾½Æ¼¥±ー¥Ö¥ë¤òÆ±º¡£2PIN¥³¥Í¥¯¥¿ー¤Ï¹âÀºÅÙ¤Ê¼«¼Ò³«È¯ÉÊ¤Ç¡¢¦Õ0.78µ¬³Ê¤òºÎÍÑ¡£
¥¤¥äー¥Ôー¥¹¤Ï¡¢Ä¶Ì©ÅÙ¥Õ¥©ー¥à¡ß½À¤é¤«¥·¥ê¥³¥ó¡ß¹âÃÆÀ¥·¥ê¥³¥ó¤Î3ÁÇºà¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥È¥ê¥×¥ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¹½Â¤¡£¹â¤¤¼×²»À¤È°µÇ÷´¶¤Î¤Ê¤¤²÷Å¬¤ÊÁõÃå´¶¤òÎ¾Î©¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡ÖFUSION-G¡×¤ò3¥µ¥¤¥ºÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
´¶ÅÙ¤Ï96dB/mW¡¢¥¤¥ó¥Ôー¥À¥ó¥¹¤Ï225¦¸¡£½ÅÎÌ¤Ï28g¡£¥±ー¥Ö¥ëÄ¹¤Ï1.2m¡£