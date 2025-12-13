¡ÚÃæ»³9R¡¦¹õ¾¾¾Þ¡Û6ÈÖ¿Íµ¤¥Þ¡¼¥Ö¥ë¥Ñ¥ì¥¹¤¬Æ¨¤²ÀÚ¤ê¾¡¤Á¡¡ÀÐ¶¶¡ÖÂç¤·¤¿ÇÏ¤À¤è¡×¤È¤Ù¤¿Ë«¤á
¡¡¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éÆ¨¤²¤¿6ÈÖ¿Íµ¤¥Þ¡¼¥Ö¥ë¥Ñ¥ì¥¹¡ÊÌÆ¡áÀ¾±àÀµ¡¢Éã¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥Þ¡¼¥º¡Ë¤¬2ÇÏ¿ÈÈ¾º¹¤Î²÷¾¡¡£4¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¸åÂ³¤òÆÍ¤Êü¤¹¤È¡¢Ä¾Àþ¤Ç¤âÎÏ¶¯¤¯¿¤Ó¤¿¡£
¡¡°È¾å¤ÎÀÐ¶¶¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¾è¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÊÖ¤·ÇÏ¤«¤éÁ°¸þ¤¤ÇÎÉ¤¤´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡£Á°¸þ¤¤À¤±¤É¥³¥ó¥È¡¼¥ë¤ÏÍø¤¯¡£ºÇ¸å¤âº¹¤µ¤ì¤ë´¶¤¸¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Âç¤·¤¿ÇÏ¤À¤è¡×¤ÈÁêËÀ¤Î¥ì¡¼¥¹¥»¥ó¥¹¤Î¹â¤µ¤ò¾Î»¿¡£¡Öµ÷Î¥¤Ï¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È»ý¤Á¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢Á°Áö¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼S¡Ë1400¥á¡¼¥È¥ë¤ÇÉé¤±¤Æ¤ë¤·¤Í¡×¤Èº£¸å¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£