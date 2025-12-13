¡Ú ÃæÀîæÆ»Ò ¡Û¤¤ç¤¦12·î13Æü¤Ï¡ÖÁÐ»Ò¤ÎÆü¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¡¡¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á³¨ËÜ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿
ÁÐ»Ò¤Î½Ð»º¤È°é»ù¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë²Î¼ê¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢°é»ù¤Î°ì¥³¥Þ¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
æÆ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤È¡ªº£Æü¤ÏÁÐ»Ò¤ÎÆü¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡£ÌÀ¼£7Ç¯¡Ê1874Ç¯¡Ë¤ËÂÀÀ¯´±¤«¤é¡ÖÁÐ»Ò¤Î¾ì¹ç¤ÏÀè¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Êý¤ò·»¡¦»Ð¤È¤¹¤ë¡×¤È»ØÎá¤ò½Ð¤·¤ÆÆüËÜÁ´¹ñÅª¤ËÅý°ì¤·¤¿Æü¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
æÆ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢ÀÖ¤¤¥Ë¥Ã¥È»Ñ¤ÇÁÐ»Ò¤òÉ¨¤ËÊú¤¯3¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡ÖÉ÷Á¥¤Ç¤¢¤ä¤¹¤È¥¥ã¥Ã¥¥ã¤Ã¤ÆÀ¼¤¢¤²¤Æ¾Ð¤Ã¤¿¤ê¡×¡Ö´é¤ò¤¸¡¼¤Ã¤È¤ß¤¿¤ê¡×¡ÖÆü¡¹À®Ä¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ê¤¡¡×¡Ö¤¤¤Þ¤·¤«¤Ê¤¤½Ö´Ö¤ò¸«Æ¨¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤¡¡×¤È¡¢¼Â´¶¤ò¹þ¤á¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç¿Íµ¤¥²¡¼¥à¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥¹¥é¥¤¥à¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤ªÂ·¤¤¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤òÃå¤¿ÁÐ»Ò¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ëæÆ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤¤Î¤¦¤Ï¡¢¤ª¤È¤Ê¤·¤¤Ê¿ÏÂ¥¿¥¤¥à¤¬¤á¤º¤é¤·¤¯¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥²¥ê¥é¤Ç¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¡¢»×¤ï¤Ìµ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê²¿ÏÃ¤·¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¡Ö¼¡²ó¤Þ¤¿¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤¢¤²¤Æ¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¡¡¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Í¡×¤ÈÍ½¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¤½¤í¤½¤í³¨ËÜÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á³¨ËÜ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤¤Ê¤¤¤¤¤Ê¤¤¤Ð¤¢¡×¡Ö¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤¿¡×¡Ö¤³¤í¤³¤í¤Þ¤ë¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö¤¸¤ã¤¢¤¸¤ã¤¢¤Ó¤ê¤Ó¤ê¡×¡Ö¤·¤Þ¤·¤Þ¤°¤ë¤°¤ë¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªÁ¦¤á¤¬ÊÖ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
