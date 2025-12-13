ºå¿À¡¦´äºê¤¬¡È¼¢²ì¤Ã»Ò¡É¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÎÌîµå¶µ¼¼¡¡¹±Îã¥¬¥Á¥ó¥³ÂÐ·è¤Ç¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ä
¡¡ºå¿À¡¦´äºêÍ¥Åê¼ê¡Ê32¡Ë¤¬13Æü¡¢¼¢²ì¸©ÁðÄÅ»ÔÆâ¤Ç»ø¡¦athlete¼çºÅ¡Ö´äºêÍ¥¤ÎÌ´¼ø¶È¡×¤È¤·¤Æ¾®³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Ìîµå¶µ¼¼¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡16Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡ÖÌ´¼ø¶È¡×¤ÏËè²ó¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤Ï»öÁ°¹ðÃÎ¤»¤º¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç´äºê¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë·Á¼°¡£Ä«10»þ¤ËÆîÁðÄÅ¥É¥é¥´¥ó¥º¤Î¾®³ØÀ¸15¿Í¤¬¥Î¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¦Ãæ¡¢±¦Íã¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é¡Ö¤¨¡©´äºêÅê¼ê¡Ä¡×¤Ê¤É¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Ìó2»þ´Ö¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë»ØÆ³¤ä¼ÁÌä¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ê¤É¤Ç¤Õ¤ì¹ç¤¤¡¢ºÇ¸å¤Ïº¸ÏÓ¤ÎÌîµå¶µ¼¼¤Ç¤Ï¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¬¥Á¥ó¥³ÂÐ·è¤â¼Â»Ü¡£¾®³ØÀ¸3¿Í¤ÈÂÐÀï¤·¡¢5Ç¯À¸¤ÎÀÆÆ£¸×ÂÀÏº¤¯¤ó¤¬¸«»ö¤Ë±¦Á°ÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£ÀÆÆ£¤¯¤ó¤Ï¡Ö¼ê¸µ¤Ç¿¤Ó¤Æ¤¤Æ¤¹¤´¤¤¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤·¤¿¡£ÌÀÆü¡¢Á´¹ñ¤Ë·Ò¤¬¤ëÂç²ñ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤Á¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÂç¤¤Ê³èÎÏ¤òÆÀ¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡´äºê¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡Ö1¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤ÎÎý½¬¤òÂç»ö¤Ë¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¥×¥í¤Ç¤â¤ß¤ó¤Ê¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Çº¹¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¡¢¤µ¤Ã¤½¤¦¤È¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£