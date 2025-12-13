¡Ú¥ê¡¼¥°¥ï¥ó¡ÛÅìµþSG¡¡BRÅìµþÇË¤ê³«ËëÇòÀ±°ìÈÖ¾è¤ê¡ª3µ¨¤Ö¤êºÆ²ÃÆþ¤ÎNo¡¦8¥¿¥¿¥Õ¤â¥È¥é¥¤
¡¡¡þNTT¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥é¥°¥Ó¡¼¥ê¡¼¥°¥ï¥ó1ÉôÂè1Àá¡¡ÅìµþSG29¡½15BRÅìµþ¡Ê2025Ç¯12·î13Æü¡¡Åìµþ¡¦ÃáÉãµÜ¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¡Ë
¡¡5µ¨ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¥ê¡¼¥°¥ï¥ó¤¬³«Ëë¤·¡¢1Éô¤ÇºÇ¤âÁá¤¤»þ´Ö¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿°ìÀï¤Ïºòµ¨6°Ì¤ÎÅìµþSG¤¬Æ±7°Ì¤ÎBRÅìµþ¤ò29¡½15¡ÊÁ°È¾7¡½8¡Ë¤Ç²¼¤·¤Æº£µ¨°ìÈÖ¾è¤ê¤Ç³«ËëÇòÀ±¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡ÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤¿¤Î¤ÏBRÅìµþ¡£Á°È¾22Ê¬¤ËBRÅìµþ¤ÎSOÃæÆï°ì´ü¡Ê25¡Ë¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥´¡¼¥ë¡ÊPG¡Ë¤ò·è¤á¡¢Æ±23Ê¬¤Ë¤ÏSOÃæÆï¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿FB¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯¡¦¥ë¡¼¥«¥¹¡Ê26¡Ë¤¬º£µ¨¤Î¥ê¡¼¥°¥ï¥ó1ÉôÂè1¹æ¤Î¥È¥é¥¤¤ò·è¤á¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏÅìµþSG¤¬Å¨¿Ø¤Ø¹¶¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯Å¸³«¤Ë¡£Æ±32Ê¬¡¢ÅìµþSG¤Ëº£µ¨¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿PRÃÝÆâÉ¢Ê¿¡Ê28¡Ë¤¬ÎÏ¶¯¤¯Á°¿Ê¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹1Éô¥Ü¥ë¥É¡¼¤«¤é3µ¨¤Ö¤ê¤ËºÆ²ÃÆþ¤·¤¿No¡¦8¥Æ¥Ó¥¿¡¦¥¿¥¿¥Õ¡Ê29¡Ë¤¬ºÇ¸å¤Ï¥È¥é¥¤¥¾¡¼¥ó¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ÅìµþSG¤Ï7¡½8¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¡¢¸åÈ¾9Ê¬¤Ë¤ÏBRÅìµþ¤ÎCTB¥é¥º¥í¡¼¡¦¥½¡¼¥É¡Ê22¡Ë¤ËÌó50¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÆÈÁö¥È¥é¥¤¤òµö¤·¤¿¡£7¡½15¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾19Ê¬¡¢CTBÈøºêÂÙ²í¡Ê27¡Ë¤Î¥í¥ó¥°¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿WTBÈøºêÚðÌé¡Ê30¡Ë¤¬±¦Ã¼¤Ë¥È¥é¥¤¡£¤µ¤é¤ËÆ±23Ê¬¡¢FL¥µ¥à¡¦¥±¥¤¥ó¼ç¾¡Ê33¡Ë¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿No¡¦8¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥Þ¥¯¥Þ¡¼¥ó¡Ê31¡Ë¤¬µÕÅ¾¥È¥é¥¤¤ò·è¤á¤¿¡£¤½¤Î¸å¤âÅìµþSG¤Î¹¶Àª¤¬Â³¤¡¢Æ±29Ê¬¤Ë¤ÏWTB¥Á¥§¥¹¥ê¥ó¡¦¥³¥ë¥Ó¡Ê32¡Ë¡¢Æ±40Ê¬¤Ë¤ÏCTBÃæÂ¼Î¼ÅÚ¡Ê34¡Ë¤¬¥È¥é¥¤¡£29¡½15¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£