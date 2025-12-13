¡Ö¾Ð¡×¤ÎÂçÀÚ¤µËº¤ì¤Ê¤¤Ç¯¤Ë¡¡·§ÌîËÜµÜÂç¼Ò¤ÇÂçÉ®½ñ¤
¡¡ÏÂ²Î»³¸©ÅÄÊÕ»Ô¤ÎÀ¤³¦°ä»º¡¦·§ÌîËÜµÜÂç¼Ò¤ÎÂçÄ»µï¤Î²¼¤Ç13Æü¡¢¶åµ´²ÈÎ´µÜ»Ê¡Ê69¡Ë¤¬¿·Ç¯¤Ø¤Î´ê¤¤¤ò¹þ¤á¡Ö¾Ð¡×¤Î°ìÊ¸»ú¤òÌó1.3¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÂçÉ®¤ÇÌó3¥á¡¼¥È¥ë»ÍÊý¤ÎÉÛ¤ËÂç½ñ¤·¤¿¡£ÂçÀª¤Î»²ÇÒ¼Ô¤¬¹ë²÷¤ÊÉ®¤µ¤Ð¤¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¡£
¡¡¶åµ´µÜ»Ê¤Ï¡ÖÃÏ¿Ì¤ä²ÐºÒ¤Ê¤ÉÂçÊÑ¤ÊºÒ³²¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾Ð´é¤ÇÎå¤Þ¤·¹ç¤¦¤ÈÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤¦¡£ÍèÇ¯¤Ï¾Ð´é¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òËº¤ì¤Ê¤¤Ç¯¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡2008Ç¯¤«¤éÂ³¤¯¹±Îã¹Ô»ö¤Ç¡¢¿·Ç¯¤¬¤³¤¦¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´üÂÔ¤¹¤ë´Á»ú¤òµÜ»Ê¤¬Áª¤Ö¡£ÎãÇ¯¤Ï¼ÒÅÂ¤ÎÁ°¤Ç½ñ¤¯¤¬¡¢º£Ç¯¤Ïµì¼ÒÃÏ¡ÖÂçºØ¸¶¡×¤Ë¤¢¤ë·úÎ©25Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿ÂçÄ»µï¤Î²¼¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£½ñ¤Ï¶Æâ¤Ë¾þ¤é¤ì¡¢½é·ØµÒ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£