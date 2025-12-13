´¿´î¤ÎÎÞ¡Ä17Ç¯¤Ö¤ê!ÀéÍÕ¤¬J1ÊÖ¤êºé¤¡¡6ÅÙÌÜPO¤ÇÈá´êÃ£À®¡¢21Ç¯¤Ö¤ê¡È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë10¡É¤½¤í¤¦
¡¡¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·è¾¡¡¡ÀéÍÕ1¡½0ÆÁÅç¡Ê2025Ç¯12·î13Æü¡¡¥Õ¥¯¥ÀÅÅ»Ò¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡ÊPO¡Ë·è¾¡¤¬13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ÀéÍÕ¡ÊJ2¡¦3°Ì¡Ë¤¬¥Û¡¼¥à¤ÇÆÁÅç¡ÊÆ±4°Ì¡Ë¤Ë1¡¼0¤Ç¾¡Íø¤·¡¢17Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJ1Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£12¡¢24Ç¯¤ÈJ1¾º³ÊPO·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡È»°ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¡É¡£½à·è¾¡ÇÔÂà¤·¤¿13¡¢17¡¢23Ç¯¤ò´Þ¤á¤ì¤Ð6ÅÙÌÜ¤ÎPO¤Ç¡¢Èá´ê¤Î¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°ÊÖ¤êºé¤¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡²«¿§¤ËÀ÷¤á¤é¤ì¤¿¥Õ¥¯¥¢¥ê¤¬Âç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£»î¹ç½ªÎ»¤Î¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¤¬ÌÄ¤ë¤È¡¢Áª¼ê¤é¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¾å¤ÇÊú¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÎÞ¤òÎ®¤·¡¢J1Éüµ¢¤ò´î¤ó¤À¡£
¡¡°ú¤Ê¬¤±°Ê¾å¤Ç¾º³Ê¤¬·è¤Þ¤ë°ìÀï¡£Á°È¾¤ò0¡Ý0¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¡¢¸åÈ¾¤ÏÆÁÅç¤ÎÌÔ¹¶¤ËÂÑ¤¨¤ë»þ´Ö¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¸åÈ¾24Ê¬¡¢¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¤«¤é¥µ¥¤¥É¥Á¥§¥ó¥¸¤¹¤ë¤È¡¢DF¹â¶¶¤Î±¦¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤ËFW¥«¥ë¥ê¡¼¥Ë¥ç¥¹¤¬Æ¬¤ò¹ç¤ï¤»ÀèÀ©¡£J2ºÇ¾¯24¼ºÅÀ¤ÎÆÁÅç¤ÎÊÉ¤ò¤³¤¸³«¤±¤¿¡£¤³¤Î1ÅÀ¤ò¼é¤êÈ´¤¡¢Èá´ê¤ÎJ1Éüµ¢¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤ÎÎò»Ë¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¸Å²ÏÅÅ¹©¤¬Á°¿È¡£OB¤Ë¤ÏÄ¹¾Â·ò¡¢ÌÚÇ·ËÜ¶½»°¡¢±ü»û¹¯É§¡¢ÀîÊ¥»°Ïº¡¢ÅÄÅè¹¬»°¡¢²¬ÅÄÉð»Ë¤é¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ë´é¤Ö¤ì¤¬ÊÂ¤Ö¡£J¥ê¡¼¥°È¯Â»þ¤Ë²ÃÌÁ¤·¤¿¡È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë10¡É¤ÎÌ¾Ìç¡£05¡¢06Ç¯¤Ë¥Ê¥Ó¥¹¥³ÇÕ¡Ê¸½¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ¡Ë¤òÏ¢ÇÆ¤¹¤ë¤Ê¤É°ì»þ¤Ï¥ê¡¼¥°¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ëÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢06Ç¯²Æ¤Ë¥ª¥·¥à¸µ´ÆÆÄ¤¬ÆüËÜÂåÉ½¤Ë°ú¤È´¤«¤ì¤¿¸å¤Ï¶ìÀï¡£°¤Éô¡¢»³´ß¡¢¿åÌî¤é¼çÎÏ¤¬¼¡¡¹¤È°ÜÀÒ¤·¤Æ10Ç¯¤«¤éJ2¤Ë¹ß³Ê¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤âJ2¶þ»Ø¤Î¥Á¡¼¥à¿Í·ïÈñ¤òÅê¤¸¤Ê¤¬¤é·ë²Ì¤Î½Ð¤Ê¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤¬Â³¤¤¤¿¡£Å¾µ¡¤Ï21Ç¯¡£ÎëÌÚ·ò¿Î»á¤¬GM¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤È¡¢¼ÂÀÓ¤è¤ê¤â¿Í´ÖÀ¤ò½Å»ë¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤òÊÔÀ®¡£°ìÂÎ´¶¤òÇ°Æ¬¤ËÊä¶¯¤·¤¿·ë²Ì¡¢¤Û¤ÜËèÇ¯10²¯±ßÄ¶¤À¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¿Í·ïÈñ¤Ï8²¯±ßÂæ¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤¿¡£½¢Ç¤3Ç¯ÌÜ¤Î¾®ÎÓ·Ä¹Ô´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤Ç¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿Èá´ê¤ÎJ1Éüµ¢¡£ÍèÇ¯2·î³«Ëë¤ÎÉ´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤È½©ÅßÀ©°Ü¹Ô¸µÇ¯¤È¤Ê¤ë26¡Á27Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë10¡É¤¬05Ç¯°ÊÍè21Ç¯¤Ö¤ê¤ËJ1¤Ë¤½¤í¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¢§DFÎëÌÚÂçÊå¡¡ËÜÅö¤ËÁ´°÷¤¬¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤Ë¤¤¤ëÁ´°÷¤Î»×¤¤¤À¤È»×¤¦¡£²æ¡¹¤¬J1¾º³Ê¤ò·è¤á¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿OB¤ÎÊý¤â´Þ¤á¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£°ú¤Ê¬¤±¤Ç¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¥Þ¥¤¥ó¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¾¡¤Ã¤Æ·è¤á¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¥Þ¥¤¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¡£
¡¡¢§¾®ÎÓ·Ä¹Ô´ÆÆÄ¡¡¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈè¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½à·è¾¡¡¢·è¾¡¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤¿¤Á¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡Ä¿¿¤Ã²«¿§¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡¢ºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª