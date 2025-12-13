CHICAGO -¥é¥¤¥«¤ÇÀÚ¤ê¼è¤ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¹¥È¥êー¥È-¡¡¾åÅÄ¹¸»Ê»á¤È¥³¥à¥í¥ß¥Û»á¤¬¥Õ¥£¥ë¥à¡¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥é¥¤¥«¤Ç»£±Æ
¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥·¥«¥´¤Ç¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥×ºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¼Ì¿¿Å¸¤¬¡¢¿·½É ËÌÂ¼¼Ì¿¿µ¡Å¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¼Ì¿¿²È¤Î¾åÅÄ¹¸»Ê»á¤È¥³¥à¥í¥ß¥Û»á¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ÖCHICAGO -¥é¥¤¥«¤ÇÀÚ¤ê¼è¤ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¹¥È¥êー¥È-¡×¡£³«ºÅ¤Ï12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é¡£
¾åÅÄ»á¤Ï¥Õ¥£¥ë¥à¥«¥á¥é¡Ê¥é¥¤¥«M6¡¢¥é¥¤¥«M-P¡¢¥é¥¤¥«M7¡Ë¤ÈKODAK TRI-X 400¤ò»ÈÍÑ¡£°ìÊý¥³¥à¥í»á¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥á¥é¡Ê¥é¥¤¥«M10-P¡¢¥é¥¤¥«M11¡Ë¤Ç»£±Æ¤·¤¿¡£¥Õ¥£¥ë¥à¥«¥á¥é¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥á¥é¤ÎºîÉÊ¤òÈæ³Ó¤·¤Ê¤¬¤é¡¢µ¨Àá¤´¤È¤ÎÅÔ»ÔÉ÷·Ê¤òÂ¿³ÑÅª¤ËÂª¤¨¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
²ñ´üÃæ¡¢Î¾»á¤¬¶¦Æ±À©ºî¤¹¤ë¼Ì¿¿½¸¡ÖMONOGRAPHY¡×¤ÎºÇ¿·¹æ¤òÀè¹ÔÈÎÇä¤¹¤ëÍ½Äê¡£ÆÃÅµ¤Ï¸ÂÄê¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¡£
²ñ¾ì
¿·½É ËÌÂ¼¼Ì¿¿µ¡Å¹ ÃÏ²¼1³¬ ¥Ùー¥¹¥á¥ó¥È¥®¥ã¥é¥êー
³«ºÅ´ü´Ö
2025Ç¯12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë～2026Ç¯1·î7Æü¡Ê¿å¡Ë
³«ºÅ»þ´Ö
10»þ00Ê¬～21»þ00Ê¬ ¢¨Å¹ÊÞ±Ä¶È»þ´Ö¤Ë½à¤º¤ë
ºî¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¾åÅÄ¹¸»Ê
¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー/±ÇÁüºî²È
ÊÆ¹ñ¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤ËÎ±³Ø¤·¡¢¼Ì¿¿¤È±ÇÁü¤ò³Ø¤Ó¡¢CM¤ä¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤ò»£±Æ¡£
µ¢¹ñ¸å¡¢¼Ì¿¿²ÈÈ¹¿¿°ì»á¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー¡¢±ÇÁüºî²È¤È¤·¤Æ³èÆ°³«»Ï¡£¸½ºß¤Ï¡¢»¨»ï¡¢¹¹ð¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥é¥¤¥Õ¥ïー¥¯¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Î³¹¤äÉ÷·Ê¤ò»£±Æ¡£ºÇ¿·¥«¥á¥é¤â»È¤¤¤³¤Ê¤¹¤¬¡¢4¡ß5¤ÎÂçÈ½¤äÍÍ¡¹¤Ê¥Õ¥£¥ë¥à¥«¥á¥é¤Ç¤âºîÉÊ¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹Ö±é¤ä¼¹É®³èÆ°¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¼Ì¿¿²È¾åÅÄ¹¸»Ê¤ÎÎ¹¤È¥«¥á¥é¡×¤Ç¥«¥á¥é¤äÎ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ðÊó¤òÈ¯¿®Ãæ¡£¥Ë¥Ã¥³ー¥ë¥¯¥é¥Ö ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡¢¥Ë¥³¥ó¥«¥ì¥Ã¥¸¹Ö»Õ¡¢LUMIX¥¢¥«¥Ç¥ßー¹Ö»Õ¡¢¥×¥í¥Õ¥©¥È¥È¥ìー¥Êー¡¢ÆüËÜ¼Ì¿¿²È¶¨²ñÀµ²ñ°÷
¥³¥à¥í¥ß¥Û
Ê¸²½ÉþÁõ³Ø±¡¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³Ø¤Ó¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÆ»¤Ø¡£»£±Æ¸½¾ì¤Ç¥«¥á¥é¤Ë¿¨¤ì¤ë¤¦¤Á¤Ë¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー¤ò»Ö¤¹¤³¤È¤ò·è°Õ¡£¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï¹¹ð¤ä»¨»ï¤Ç³èÌö¡£³¹¥¹¥Ê¥Ã¥×¤ò¥é¥¤¥Õ¥ïー¥¯¤ËÎ¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥á¥é¤Ë´Ø¤¹¤ë¼¹É®¤ä¹Ö»Õ¤â¹Ô¤¦¡£¤Þ¤¿YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¼Ì¿¿²ÈÉ×ÉØ¾åÅÄ²È¡×¡Ö¥«¥á¥é¤Î¥³¥à¥í¡×¤Ç¥«¥á¥é¤ä¼Ì¿¿¤Î¾ðÊó¤òÇÛ¿®Ãæ¡£¥«¥á¥é¤ä¼Ì¿¿¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¥¢¥È¥ê¥¨¡ÖMONO GRAPHY Camera & Art¡×¤ò¥ªー¥×¥ó¡£