¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤Î°è¤òÄ¶¤¨¤¿Ä¶Â¤·Á¡¡SR+¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¡Ö¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¡×½±Íè

¡¡SF¥Û¥é¡¼¤Î¶â»úÅã¡Ö¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¡×¡Ê1979Ç¯¡Ë¡£¤½¤Î¶²ÉÝ¤ÈÂ¤·ÁÈþ¤ò¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¥µ¥¤¥º¤Ë¶Å½Ì¤·¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥«¥é¥È¥ß¡¼¥¢¡¼¥Ä¤Ï¡¢¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ê¥¢¥ë¡×¤òÄÉµá¤·¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥·¥ê¡¼¥º¡ÖSR+¡Ê¥¨¥¹¥¢¡¼¥ë¥×¥é¥¹¡Ë¡×¤ÎºÇ¿·ºî¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖSR+ 20À¤µª¥¹¥¿¥¸¥ª ¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¡×¤ò12·îÃæ½Ü¤è¤êÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡1²ó500±ß¤È¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤È¤·¤Æ¤Ï¹â²Á³ÊÂÓ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿²èÁü¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢¤½¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ï²Á³Ê°Ê¾å¤Î¥ª¡¼¥é¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡¡¹ü³Ê¡¦¶ÚÆù¤Þ¤Ç·×»»¤µ¤ì¤¿¡Ö¥ê¥¢¥ë¡×¤¹¤®¤ëÂ¤·Á
¡¡¡ÖSR+¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¿ÍÂÎ¤Î¹ü³Ê¤ä¶ÚÆù¤ò»²¹Í¤ËÀ½ºî¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÊÂ¤·Á¤òÄÉµá¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡£
¡¡Âè3ÃÆ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¡Ê¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥Ã¥×¡Ë¡×¤ÎÆÃÄ§Åª¤Ê¥¹¡¼¥ÄÂ¤·Á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Æ¬Éô¤ÎÆ©¤±´¶¤ä¡¢ÇØÃæ¤ÎÆÍµ¯¤Î¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤Þ¤Ç¡¢Á´¹âÌó122mm¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥º´¶¤ò³è¤«¤·¡¢Å°ÄìÅª¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÏÁ´5¼ï¡£¸ý¤«¤éÂèÆó¤Î¸ý¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¡Ö¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó(¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Þ¥¦¥¹)¡×¤ä¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ÇÃåÍÑ¤·¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Î¼ç¿Í¸ø¡Ö¥¨¥ì¥ó¡¦¥ê¥×¥ê¡¼¡×¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¹½À®¤Ç¤¹¡£
¢£¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð·àÃæ¤Î»´·à¤¬Âî¾å¤Ë
¡¡¤½¤·¤Æ²¿¤è¤êÃíÌÜ¤Ê¤Î¤¬¡¢ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ëºÆ¸½ÅÙ¤Ç¤¹¡£¡Ö¥±¥¤¥ó¡õ¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ï¥¬¡¼¡×¤Ï¡¢¥Î¥¹¥È¥í¥â¹æ¤Î¾èÁÈ°÷¥±¥¤¥ó¤¬¡¢Âè°ì·ÁÂÖ¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ï¥¬¡¼¡×¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¾×·âÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤ò¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¡£¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ï¥¬¡¼¤Ï¼è¤ê³°¤·²ÄÇ½¤Ç¡¢Ã±ÂÎ¤Ç¤ÎÂ¤·Á¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¤ÎÍÄÂÎ¡ÊÂèÆó·ÁÂÖ¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Á¥§¥¹¥È¥Ð¥¹¥¿¡¼¡×¤È¡¢¤½¤ÎÊìÂÎ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¨¥Ã¥°¡×¤Î¥»¥Ã¥È¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¡¡ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¥¨¥Ã¥°¤Î¥®¥ß¥Ã¥¯¤Ç¡¢¾åÉô¥Ñ¡¼¥Ä¤ò¤Ï¤áÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÊÄ¤¸¤¿¾õÂÖ¡×¤È¡Ö³«¤¤¤¿¾õÂÖ¡×¤Î¤É¤Á¤é¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë»ÅÍÍ¤Ë¡£¡Ö¥±¥¤¥ó¡õ¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ï¥¬¡¼¡×¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢·àÃæ¤Î¤¢¤Î¥È¥é¥¦¥Þµé¤Î»´·à¤òÂî¾å¤ÇºÆ¸½¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ê¥×¥ê¡¼¤È¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¤òÊÂ¤Ù¤ì¤Ð¡¢Â©µÍ¤Þ¤ëºÇ½ª·èÀï¤âºÆ¸½²ÄÇ½¡£Ã±ÂÎ¤Ç¾þ¤Ã¤Æ¤â¤è¤·¡¢ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¥¸¥ª¥é¥ÞÉ÷¤Ë¾þ¤ë¤â¤è¤·¡£¤³¤À¤ï¤êÈ´¤«¤ì¤¿Â¤·Á¤È¥®¥ß¥Ã¥¯¤Ç¡¢±Ç²è¡Ö¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¤É¤Ã¤×¤ê¤È¿»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
