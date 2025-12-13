V»°½ÅÃË»Ò¤¬1/10¡¢11¤ÎHG¤ËÎë¼¯»Ô¡¦»ÍÆü»Ô»Ô¡¦ÄÅ»Ô¡¦µµ»³»ÔÌ±¤ò¾·ÂÔ
¡¡10Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢V.LEAGUE MEN¡ÊV¥êー¥°ÃË»Ò¡Ë¤Î¥ô¥£¥¢¥Æ¥£¥ó»°½Å¤Ï¡¢1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢11Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËAGFÎë¼¯ÂÎ°é´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¤ó¤Ç¤ó¥È¥ê¥Ë¥Æ¥£ー¥Ö¥ê¥Ã¥ÄÀï¤ËÎë¼¯»Ô¡¦»ÍÆü»Ô»Ô¡¦ÄÅ»Ô¡¦µµ»³»ÔÌ±¤òÌµÎÁ¾·ÂÔ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î´ë²è¤Ç¤ÏÎë¼¯»Ô¡¦»ÍÆü»Ô»Ô¡¦ÄÅ»Ô¡¦µµ»³»ÔÌ±¤Ëºß½»¡¢ºß¶Ð¡¢ºß³Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢ºÂÀÊ¤Ï2³¬ÀÊ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀìÍÑ¥Õ¥©ー¥à¤«¤é¿½¤·¹þ¤à¤³¤È¤Ç±þÊç¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÅöÆü¤Ï½÷»Ò¤ÎÌµÎÁ¾·ÂÔ´ë²è¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Á¤é¤Î´ÑÀï¤Ë¤ÏÊÌÅÓ¿½¤·¹þ¤ß¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ªº£²ó¤Î¾·ÂÔ´ë²è¤Ç¤ÏÂåÉ½¼Ô¤¬Îë¼¯»Ô¡¦»ÍÆü»Ô»Ô¡¦ÄÅ»Ô¡¦µµ»³»ÔÌ±¤Ëºß½»¡¢ºß¶Ð¡¢ºß³Ø¤Ç¤¢¤ì¤ÐÆ±¹Ô¼Ô¤Ï¤½¤ì°Ê³°¤Î»ÔÄ®Â¼¤Ç¤â¿½¤·¹þ¤à¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È´ÑÀï¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£