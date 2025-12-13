¡Ú¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¡Û¸ÞÎØÁª¹Í²ñ¤Î½÷»Ò1500m¤ÏÄ¹¿¹ÍÚÆî¤¬Í¥¾¡¡ÖÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿¤â¤Î¤¬È¯´ø¤Ç¤¤¿¡×
¡¡¡þÂè48²óÁ´ÆüËÜ¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ê2025Ç¯12·î13Æü¡¡ÅìµþÃ¤Ì¦¥¢¥¤¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡ÍèÇ¯2·î¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤ÎÂåÉ½Áª¹Í²ñ¤ò·ó¤Í¤¿Á´ÆüËÜ¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤¬13Æü¡¢Åìµþ¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£Âè1Æü¤ÏÃË½÷¤Î500¥á¡¼¥È¥ë¡¢1500¥á¡¼¥È¥ë¤¬·è¾¡¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡½÷»Ò1500¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤ÏÄ¹¿¹ÍÚÆî¡Ê¥¢¥ó¥ê¡¦¥·¥ã¥ë¥Ñ¥ó¥Æ¥£¥¨¡Ë¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¡£½øÈ×¤Ï¹õÀî¡¢»³Ì¾¤é¤¬°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¤¬¡¢»Ä¤ê2¼þÉÕ¶á¤ÇÄ¹¿¹¤¬Á°¤Ë½Ð¤Æ¡¢·ãÀï¤òÀ©¤·¤¿¡£2°Ì¤Ï»³Ì¾Î¤Æà¡Ê¼¢²ì¸©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶¨²ñ¡Ë¡¢3°Ì¤ÏÅÏîµÊË¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¹¿¹¤Ï¡ÖÁ´ÆüËÜ¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¡¢º£¤Þ¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿¤â¤Î¤¬È¯´ø¤Ç¤¤¿¤¤¤¤¥ì¡¼¥¹¤¬¤Ç¤¤¿¡£¼Ò²ñ¿Í1Ç¯ÌÜ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¯¡¢¤½¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¸ÞÎØÁª¹Í²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡£500¤â1000¥á¡¼¥È¥ë¤âÍ¥¾¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ñºÝ¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁ¡ÊISU¡Ë¤Ï10Æü¤Ë¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¡¦¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¹ñ¡¦ÃÏ°èÊÌ½Ð¾ìÏÈ¤òÈ¯É½¤·¡¢ÆüËÜ¤ÏÃË»Ò¤¬4ÏÈ¡¢½÷»Ò¤Ï5ÏÈ¤ò³ÍÆÀ¡£¥ê¥ì¡¼¼ïÌÜ¤ÇÃË½÷¡¢º®¹ç¤Î½Ð¾ìÏÈ¤òÆÀ¤¿¡£¸Ä¿Í¼ïÌÜ¤ÏÃË»Ò¤¬1500¥á¡¼¥È¥ë¤ÇºÇÂç¤Î3ÏÈ¡¢½÷»Ò¤¬1000¥á¡¼¥È¥ë¤È1500¥á¡¼¥È¥ë¤Ç3ÏÈ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁ¤ÏÆ±¸ÞÎØ¤ÎÆüËÜÂåÉ½Áª¹Í´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤¿ÃË½÷6Áª¼ê¤ò¤¹¤Ç¤ËÈ¯É½¡£ÂåÉ½Æþ¤ê¤¬»ö¼Â¾åÆâÄê¤·¤¿¤¿¤á¡¢ºÇ½ªÁª¹Í¤È¤Ê¤ëÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤·¤Ê¤¤¡£ÃË»Ò¤ÏµÜÅÄ¾¸ã¡ÊÆüËÜÄÌ±¿¡Ë¡¢µÈ±Ê°ìµ®¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¡¢ÅÏÊÕ·¼ÂÀ¡ÊºåÆîÂç¿¦¡Ë¡£½÷»Ò¤Ï¡¢ÃæÅçÌ¤è½¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¡¢¶â°æè½²Â¡ÊÆüÂç¡Ë¡¢Ê¿°æ°¡¼Â¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¡£
¡Ú½÷»Ò1500m·è¾¡¿Ê½Ð¼Ô¡Û
»³Ì¾Î¤Æà¡Ê¼¢²ì¸©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶¨²ñ¡Ë
¸¤ÄÍè½ÈÁ¡ÊºåÆîÂç³Ø¡Ë
Ä¹¿¹ÍÚÆî¡Ê¥¢¥ó¥ê¡¦¥·¥ã¥ë¥Ñ¥ó¥Æ¥£¥¨¡Ë
¹õÀîµ±°á¡Ê¥è¥³¥Ï¥Þ¥¿¥¤¥ä¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë
ÌÚÆî¹¹¼Ó¡Ê´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Ø¡Ë
ÅÏîµÊË¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë
郄¶¶²ÖºÚ¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë