°Ü¿¢¿ä¿Ê¤Ø£²£°ÉÂ±¡¤òº£Ç¯ÅÙÃæ¤Ë¤â¡ÖµòÅÀ¡×¤ËÁªÄê¡¢³°²Ê°å¤ÎÉéÃ´¸º¤ØÃÏ°èÏ¢·È¶¯²½¡Ä¸üÏ«¾Ê
¡¡¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ïº£Ç¯ÅÙ¡¢Â¡´ï°Ü¿¢¤¬ÉÂ±¡¤Î¿Í°÷ÉÔÂ¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ë¸«Á÷¤é¤ì¤ë¤Î¤òËÉ¤´¤¦¤È¡¢°Ü¿¢¤òÃ´¤¦³°²Ê°å¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤Ë¸þ¤±¤¿°åÎÅµ¡´Ø¤ÎÏ¢·ÈÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤ò»Ï¤á¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¡£
¡¡Ìó£²£°ÉÂ±¡¤ò°Ü¿¢¿ä¿Ê¤ÎµòÅÀ¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢°Ü¿¢¸å¤Î´µ¼Ô¤ò³°²Ê°å¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÃÏ°è¤Î°å»Õ¤é¤Ë¿Ç¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¸¦½¤¤ò¿Ê¤á¤¿¤ê¡¢±óÊý¤Î³°²Ê°å¤¬ÍèË¬¤»¤º¤ËºÑ¤à¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¡£
¡¡Ç¾»à¼Ô¤Ê¤É¤«¤éÂ¡´ï¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ëºÝ¡¢³°²Ê°å¤é¤Ï±ó¤¯Î¥¤ì¤¿Äó¶¡¸µ¤ÎÉÂ±¡¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤ÆÂ¡´ï¤òÅ¦½Ð¤·¤¿¸å¡¢½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ëÉÂ±¡¤ËÌá¤ê¡¢±¿¤ó¤ÀÂ¡´ï¤ò´µ¼Ô¤Ë°Ü¿¢¤¹¤ë¡£´µ¼Ô¤¬°Ü¿¢¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¸«¶Ë¤á¤ä¡¢¼ê½ÑÄ¾¸å¤Î´µ¼Ô¤Î´ÉÍý¡¢Âà±¡¸å¤ËÌÈ±ÖÍÞÀ©ºÞ¤ò»È¤¦´µ¼Ô¤Î¥±¥¢¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æâ²Ê°å¤Ë°Ü¿¢¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¤äµ»Ç½¤òÅÁ¤¨¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤â°ìÉô¤ÎÉÂ±¡¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°éÀ®¤Ï½½Ê¬¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤é¤º¡¢³°²Ê°å¤ÎÉéÃ´¤Î½Å¤µ¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¸üÏ«¾Ê¤Ï£²£°£²£µÇ¯ÅÙÃæ¤Ë¤â¡¢Ê£¿ô¤ÎÂ¡´ï¤Ç°Ü¿¢¤Î¼ÂÀÓ¤¬ËÉÙ¤ÊÉÂ±¡¤ò¡Ö°Ü¿¢¼Â»Ü¿ä¿Ê»ÜÀß¡Ê²¾¾Î¡Ë¡×¤È¤·¤ÆÁªÄê¤¹¤ë¡£Á´¹ñ£·¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç·×£²£°Á°¸å¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³°²Ê°å¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢Â¾¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÈñÍÑ¤òÊä½õ¤¹¤ë¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¿ä¿Ê»ÜÀß¤Î°å»Õ¤ä´Ç¸î»Õ¤é¤¬¡¢ÃÏ°è¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤ä°å»Õ²ñ¤ËÉë¤¤¤¿¤ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¸¦½¤¤ò¹Ô¤¦¡£¿ä¿Ê»ÜÀß¤Î¸¦½¤¤ò¼õ¤±¤¿ÃÏ°è¤Î°å»Õ¤¬Äê´üÅª¤Ë´µ¼Ô¤ò¿Ç»¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£´µ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÄÌ±¡Àè¤¬¶á¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿ä¿Ê»ÜÀß¤Ë¶á¤¤ÉÂ±¡¤ÇÇ¾»à¼Ô¤Ê¤É¤«¤éÂ¡´ï¤ÎÄó¶¡¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¡¢¿ä¿Ê»ÜÀß¤Ï°å»Õ¤é¤òÇÉ¸¯¤·Â¡´ï¤ÎÅ¦½Ð¤òÃ´¤¦¡£°Ü¿¢¤òÍ½Äê¤¹¤ë±óÊý¤ÎÉÂ±¡¤Ø¤ÎÂ¡´ï¤Î±¿Á÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿ä¿Ê»ÜÀß¤¬¶È¼Ô¤ò¼êÇÛ¤·Ç¤¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±óÊý¤Ë¤¤¤ë³°²Ê°å¤¬Â¡´ïÅ¦½Ð¤Î¤¿¤á¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¤¯¤ë¼ê´Ö¤ò¾Ê¤¯¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢¹ñÆâ¤ÎÇ¾»à²¼¤ÎÂ¡´ïÄó¶¡·ï¿ô¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Àè¿Ê¹ñ¤Ç¤ÏºÇÄã¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢¸üÏ«¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£²£´Ç¯¤ËÇ¾»à¼Ô¤«¤éÄó¶¡¤µ¤ì¤¿Â¡´ï¤ËÂÐ¤·¡¢±¡Æâ¤ÎÂÎÀ©¤òÍýÍ³¤Ë¡¢°Ü¿¢¤ò¸«Á÷¤é¤ì¤¿´µ¼Ô¤¬±ä¤Ù£¶£¶£²¿Í¤¤¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¸üÏ«¾Ê¤Ï³°²Ê°å¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¤¯¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢´Ø·¸¤¹¤ë·ÐÈñ¤ò£²£µÇ¯ÅÙÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ë·×¾å¤·¤¿¡£