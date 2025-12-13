ÎëÌÚÆà¡¹¡¡¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡×»öÌ³½ê¸åÇÚ¤È¥Ú¥¢¥ë¥Ã¥¯¡©¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎëÌÚÆà¡¹¡Ê37¡Ë¤¬13Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¸åÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡Ê30¡Ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤È¿§¤¬Èï¤Ã¤Æ¥Ú¥¢¥ë¥Ã¥¯¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¡¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤È¤Ï»öÌ³½ê¤¬°ì½ï¤ÇÃçÎÉ¤·¤Ç¤¹¡ª¤á¤Ã¤Á¤ã¤ª»÷¹ç¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÍ§Ã£¤Ç¤¹¡×
¡¡¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤âÅÙ¡¹ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤ÈÊÂ¤ó¤À¥Ö¥ë¡¼¤Î¥È¥Ã¥×¥¹»Ñ¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÆà¡¹¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤ä¤¤â¤Á¾Æ¤¯¤ï¡×¡ÖºÇ¶á¤µ¤é¤Ë¥¥ì¥¤¡×¡ÖÄ¶¥é¥Ö¥é¥Ö¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£