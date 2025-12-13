Âç³¨ÇÏ¤«¤±ÂØ¤¨¿·Ç¯½àÈ÷¡¢Âçºå¡¡¿û¸¶Æ»¿¿¤òº×¤ëÆ»ÌÀ»ûÅ·ËþµÜ¤Ç
¡¡³ØÌä¤Î¿ÀÍÍ¤È¤·¤Æ¿®¶Ä¤ò½¸¤á¤ë¿û¸¶Æ»¿¿¤òº×¤Ã¤¿ÂçºåÉÜÆ£°æ»û»Ô¤ÎÆ»ÌÀ»ûÅ·ËþµÜ¤Ç13Æü¡¢ËÜÅÂÁ°¤ÎÂç³¨ÇÏ¤¬ÍèÇ¯¤Î´³»Ù¡Ö¸á¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¿ÞÊÁ¤Ë¤«¤±ÂØ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¹â¤µ2¥á¡¼¥È¥ë¡¢Éý2.4¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢¾åÊýÉâÀ¤³¨¤ÎÅÁÅý¤ò·Ñ¤°²è²ÈÄ¹Ã«ÀîÄç¿®¤µ¤ó¡Ê79¡Ë¤¬²¼³¨¤òÃ´Åö¡£ÆîË·¾ë¸÷¶½µÜ»Ê¡Ê51¡Ë¤Î¡Ö¿·Ç¯¤Ï²¿»ö¤â¥¦¥Þ¤¯¤¤¤¯¤è¤¦¸µµ¤¤ÊÇÏ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Î°ÍÍê¤Ë±þ¤¨¡¢µ¤ÉÊ¤¢¤Õ¤ì¤ëÇòÇÏ¤¬¹ÈÇò¤ÎÇß²Ö¤È¤È¤â¤ËÌöÆ°´¶¤¢¤ë¥¿¥Ã¥Á¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¡¡²¬»³»Ô¤«¤é»²ÇÒ¤ËË¬¤ì¤¿ÃÝÆâ´ðÍº¤µ¤ó¡Ê73¡Ë¤Ï¡ÖÇÏ¤ËÀª¤¤¤¬¤¢¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¼Ì¿¿¤Ë¼ý¤á¤Æ¤¤¤¿¡£