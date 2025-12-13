µÚÀî¸÷Çî¤¬¼ê±ÛÍ´Ìé¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥°¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡Ù¤¬¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¡Ö¿´¤«¤é¥Û¥Ã¤È¡×
ÇÐÍ¥¤ÎµÚÀî¸÷Çî¤µ¤ó¡Ê56¡Ë¤¬¼ç±é¤¹¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÆüÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡Ù¤¬¡¢Ìó4¤«·î¤Î»£±Æ¤ò·Ð¤Æ¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¤è¤ë10»þ30Ê¬¤«¤éÊüÁ÷Ãæ¡Ë¤Ï¡¢µÚÀî¤µ¤ó±é¤¸¤ë¿´Í¥¤·¤¥²¥¤¤ÎÇÈÂ¿Ìî¸¼°ì¡¢¼ê±ÛÍ´Ìé¤µ¤ó¡Ê38¡Ë±é¤¸¤ë¥¯¡¼¥ë¤Ê¥²¥¤¤ÎÃæ³Ø¶µ»Õ¡¦ºîÅÄº÷¡¢ÇòÄ»¶Ìµ¨¤µ¤ó¡Ê15¡Ë±é¤¸¤ë¥È¡¼¥è¥³ÄÌ¤¤¤ÎÌõ¤¢¤êÃæ³ØÀ¸¡¦Æï¤Û¤¿¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¡È¼Ò²ñ¤Î¤¹¤ß¤Ã¤³¡É¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿3¿Í¤Î¶¦Æ±À¸³è¤òÉÁ¤¯¥Û¡¼¥à¡õ¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤Ç¤¹¡£
¢£°ìÂÀè¤Ë¡È¤Û¤¿¤ëÌò¡ÉÇòÄ»¶Ìµ¨¤¬¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×
¤Þ¤º¤ÏµÚÀî¤µ¤ó¤È¼ê±Û¤µ¤ó¤è¤ê°ìÂÁá¤¯¡¢ÇòÄ»¤µ¤ó¤¬¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¡£Ã£À®´¶¤È°Â¤É¤¬Æþ¤ê¸ò¤¸¤Ã¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¡¢¡Ö¤Û¤ÜËèÆü¸½¾ì¤Ç¡Ø¤Û¤¿¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢°ìÈÖ¼ä¤·¤¤¤Î¤Ï¡Ø¤Û¤¿¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö1¥¯¡¼¥ë¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë½ÐÈÖ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»£±Æ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¼ºÇÔ¤È¤«¤â·ë¹½Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÃç´Ö¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¼ê±ÛÍ´Ìé¡ÖÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤âÀ®Ä¹¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¡×
¤½¤·¤Æ»£±ÆºÇ½ªÆü¡¢¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤ò»£¤ê½ª¤¨¡¢ÀÄ¶õ¤Î²¼¤ÇµÚÀî¤µ¤ó¤È¼ê±Û¤µ¤ó¤¬Æ±»þ¤Ë¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¸½¾ì¤Ë¤Ï¡¢Àè¤Ë»£±Æ¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤¿ÇòÄ»¤µ¤ó¤â¤ª½Ë¤¤¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¡¢2¿Í¤Ë²ÖÂ«¤òÂ£¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼ê±Û¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÍê¤ì¤ëºÂÄ¹¤Î¥ß¥Ã¥Á¡¼¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤â¤Á¤í¤óÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ê³Ú¤·¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤êÂô»³¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤´¤¯½¼¼Â¤·¤¿¡¢¤½¤·¤Æ³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¹¤«¤¯¤ÆÆüÍË¤ÎÌë¤¬²Ú¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ë°ì½ï¤Ë½Ð¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¿´¤«¤é¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È±Æ¶ÁÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤ÆÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤âÀ®Ä¹¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï¡È¥Æ¥¤¥Ã¡É¥Ý¡¼¥º¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤È¡¢¼ê±Û¤µ¤ó¤ÏµÚÀî¤µ¤ó¤Ë¸å¤í¤«¤é¥Ï¥°¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£µÚÀî¸÷Çî¡¡Ìó4¤«·î¤Î»£±Æ½ª¤¨¡Ö½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¼ä¤·¤¤¡×
¼ç±é¤È¤·¤Æ¶î¤±È´¤±¤¿µÚÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¿´¿È¤È¤â¤ËÌµ»ö¤Ç´°Áö¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¿´¤«¤é¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖËè½µ´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡¢¤½¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤¤¤Á¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤È¤·¤ÆËÜÅö¤Ë´¶Æ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¾Ð¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢½Ð±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤ª¼Çµï¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ºîÉÊ¤Ø¤Î°¦¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½ª²ó¤È¤Ê¤ëÂè10ÏÃ¤Ï¡¢14Æü¤è¤ë10»þ30Ê¬¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£