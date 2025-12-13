Ãæ¿¹ÌÀºÚ¡Ö¹õÈ±¥Ü¥Ö¡×·ãÊÑ¤ËÂçÈ¿¶Á¡ÄÏª½ÐÁý²Ã¤ÎÎ®¤ì¤òÀ¸¤ó¤À ¡ÈÄ¶ÍÌ¾¥¢¥¤¥É¥ë¡É ¤È¤Î¥³¥é¥Ü
¡¡12·î12Æü¡¢Ãæ¿¹ÌÀºÚ¤¬¡¢¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ØÃæ¿¹ÌÀºÚ¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óGOLD¡Á¥ª¡¼¥ë¥¿¥¤¥à¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡Á¡Ù¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ë¤Ç½é¤á¤Æ¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£ÊüÁ÷Á°¤ËÈäÏª¤·¤¿ ¡È·ãÊÑ¥Ø¥¢¡É ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢¸á¸å8»þ¤«¤é12»þ¤Þ¤Ç4»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÃæ¿¹¤µ¤ó¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥ß¥Ã¥Ä¡¦¥Þ¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¤µ¤ó¤È¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î³À²ÖÀµ¤µ¤ó¤¬¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¿¹¤µ¤ó¤Ï2025Ç¯¤Î³èÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤ÎÀ©ºîÈëÏÃ¤Ê¤É¤âÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡ÊüÁ÷Á°¤Î10Æü¡¢¥ß¥Ã¥Ä¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ÇÃæ¿¹¤È³À²Ö¤Î3¿Í¤Ç¶¦±é¤·¤¿ºÝ¤ÎµÇ°¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Ãæ±û¤ËºÂ¤ëÃæ¿¹¤òÃæ¿´¤ËÎ¾Ã¼¤ò2¿Í¤¬¶´¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢Instagram¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡ÔÌÀºÚ¤Á¤ã¤óÁ°È±¤È¤¢¤¨¤Æ¤Î¹õÈ±¤«¤ï¤¤¤¤¡Õ¡ÔÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Õ¤Ê¤É¡¢Ãæ¿¹¤ÎÈ±·¿¤Î·ãÊÑ¤Ö¤ê¤Ø¤Î¾Î»¿¤ä¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖºÇ¶á¤Ï¥»¥ß¥í¥ó¥°¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿Ãæ¿¹¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¹õÈ±¤ÇÆâ´¬¤¤Î¥Ü¥Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤·¤¿¡£Èý¾å¤Ç¥«¥Ã¥È¤·¤¿Á°È±¤â²¼¤í¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È°ã¤Ã¤¿°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤ë¿Í¤â¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ãæ¿¹¤µ¤ó¤Ï1986Ç¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ØDESIRE-¾ðÇ®-¡Ù¤Ç¹õÈ±¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ü¥Ö»Ñ¤¬¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Åö»þ¤òÁÛµ¯¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡Ãæ¿¹¤Ï2010Ç¯¤ËÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¡¢2014Ç¯¤Ë³èÆ°ºÆ³«¤¹¤ë¤â¡¢¸ø¤Î¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤ëµ¡²ñ¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢2025Ç¯¤ÏÀºÎÏÅª¤Ê³èÆ°¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡Ö4·î¤ËÂçÊ¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä¸ø±à¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿²»³ÚÌî³°¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ë½é½Ð¾ì¤·¡¢6·î¤Ë¤Ï¥¢¥Ë¥á¡Ø¤¢¤é¤¤¤°¤Þ ¥«¥ë¥«¥ëÃÄ¡Ù¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÇÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢11·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¾¾ÅÄÀ»»Ò¤µ¤ó¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼45¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¿¹¤µ¤ó¤¬¡ØÀÖ¤¤¥¹¥¤¡¼¥È¥Ô¡¼¡Ù¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£°ì»þ´ü¤ÎµÙ¶È¾õÂÖ¤«¤é°ìÅ¾¤·¤Æ¡¢Èó¾ï¤ËÏª½Ð¤ÎÂ¿¤¤1Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡2022Ç¯¤Ë¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤òÀßÎ©¤·¡¢2023Ç¯12·î¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ØÃæ¿¹ÌÀºÚ ¥ª¡¼¥ë¥¿¥¤¥à¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡Ù¤Ç¤ÏÆùÀ¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¾¯¤·¤º¤Ä³èÆ°¤òºÆ³«¤µ¤»¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¿¹¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¿ÍÊª¤¬¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¹á¼è¿µ¸ã¤µ¤ó¤¬2024Ç¯11·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØCircus Funk¡Ù¤Ç¡¢Ãæ¿¹¤µ¤ó¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡ØTATOO¡Êfeat.Ãæ¿¹ÌÀºÚ¡Ë¡Ù¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Æ±Ç¯12·î¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¿¹¤µ¤ó¤¬¹á¼è¤µ¤ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò´ÑÀï¤·¡¢´ÑµÒ¤Ë¸þ¤±¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢SNS¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹á¼è¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü°Ê¹ß¡¢Ãæ¿¹¤µ¤ó¤ÎÉ½ÉñÂæ¤Ç¤Î³èÌö¤¬Áý¤¨¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ãæ¿¹¤µ¤óËÜ¿Í¤Î¿´¶¤ÎÊÑ²½¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¹á¼è¤µ¤ó¤È¤Î ¡È¥¢¥¤¥É¥ë¥³¥é¥Ü¡É ¤¬ÀºÎÏÅª¤Ê³èÆ°¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤¤¤¤Î®¤ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡2025Ç¯¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼43Ç¯¤á¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢Ãæ¿¹¤Ï¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£