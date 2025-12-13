ÅÄºê»ËÏº»á¤¬¸«²ò¡¡Äê¿ôºï¸ºË¡°ÆÉÔÀ®Î©¤Ç¡Ö¤³¤ì¤«¤é¼«Ì±ÅÞ¤È°Ý¿·¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¶¯¸Ç¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÅÄºê»ËÏº»á¤¬£±£³Æü¡¢¡Ö¥ï¥¤¥É¡ª¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¡¡¥µ¥¿¥Ç¡¼¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï°Ý¿·¤¬·Ç¤²¤ë½°±¡µÄ°÷Äê¿ôºï¸ºË¡°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£º£¹ñ²ñ¤Ç¤ÎÀ®Î©¤Ï¤·¤Ê¤¤¤È¤Î¸«Î©¤Æ¤ÎÀ¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÅÄºê»ËÏº»á¤Ï¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤È°Ý¿·¤¬¥¬¥¿¥¬¥¿¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÏ¢Î©Êø²õ¤Î°ú¤¶â¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤«¤Ã¤¿¥È¥²¤¬£±¤ÄÈ´¤±¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¼«Ì±ÅÞ¤È°Ý¿·¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¶¯¸Ç¤Ë¤Ê¤ë¡£Ï¢Î©À¯¸¢¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¿§¡¹ÊÝ¼éÅª¤ÊÀ¯ºö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡£Í£Ã¤Î¾¾ÈøÍ³Èþ»Ò¥¢¥Ê¤¬¡ÖµÕ¤ËÏ¢Î©À¯¸¢¤Î¥È¥²¤¬È´¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£ÅÄºê»á¤Ï¡ÖÏ¢Î©À¯¸¢Êø²õ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Äê¿ôºï¸º¤ÎÌäÂê¤À¤Ã¤¿¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë¾ù¤ê¹ç¤Ã¤Æ¡¢·ë²Ì¤ÏÀ®Î©¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Ý¿·¤ÏÏ¢Î©Î¥Ã¦¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¡¢¤³¤ì¤ÇÀ¯¸¢±¿±Ä¤È¤·¤Æ¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¹Ô¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£