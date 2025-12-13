ÃÎ¤é¤º¤ËÇã¤¦¤È¸å²ù¤¹¤ë? ¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¹ØÆþ¤Ç¡ÈÉ¬¤º¸«¤ë¤Ù¤3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡É
ËÜ´ÖÁí¹ç·×²è¤Ï12·î5Æü¡¢·úÃÛ²È¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢¡Ö¹ñÆâ¤Ç¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëºÝ¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤ÈÎÉ¤¤3ÅÀ¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
Æ±¼Ò¤Ç¤Ï¡¢³¤³°¤Î¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÆâÁõÀß·×¤â¼ê³Ý¤±¤ë°ìµé·úÃÛ»Î»öÌ³½ê¤È¤·¤Æ¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡Ö¹ØÆþ¤ËË¾¤Þ¤·¤¤ÃÛÇ¯¡×¡ÖÆÃÊÌÈòÆñ³¬ÃÊ¤Î¸«³Ø¡×¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢2000(Ê¿À®12)Ç¯°Ê¹ß¤Ï¡¢·úÃÛ´ð½àË¡¤Î¤¦¤ÁËÉ²Ð¶è²è¡¢ÇÓ±ì¡¢ÂÑ²Ð¹½Â¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀÇ½µ¬Äê¤¬ÂçÉý¤Ë¶¯²½¤µ¤ì¤¿¡£¾ÃËÉË¡¤âÀ°È÷¤µ¤ì¡¢ÆÃÊÌÈòÆñ³¬ÃÊ¤ÎÉí¼¼ÇÓ±ìÀÇ½¤¬¼Â¼ÁÅª¤Ë¸þ¾å¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢2000Ç¯°Ê¹ß¤ÎÊª·ï¤¬¹ØÆþ¤ËË¾¤Þ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë2016(Ê¿À®28)Ç¯°Ê¹ß¤Ë·úÃÛ¤µ¤ì¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ËÉ²ÐÀßÈ÷(Èâ)¤ÎÀÇ½µ¬Äê¤¬¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤µ¤ì¡¢²ÐºÒ»þ¤ÎÏ³±ìÎÌ¤¬¸·¤·¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð2016Ç¯°Ê¹ß¤ÎÊª·ï¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤¹¤¹¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
1987(¾¼ÏÂ62)Ç¯°ÊÁ°¤ÎÆÃÊÌÈòÆñ³¬ÃÊ¤Ï¡¢Éí¼¼ÇÓ±ìµ¬Äê¤¬Û£Ëæ¤Ê»þ´ü¤Ç±ìÂÐºö¤¬¼å¤¤Êª·ï¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¸«³Ø»þ¤Ë¤Ï¡¢ÆÃÊÌÈòÆñ³¬ÃÊ¤¬2²Õ½ê°Ê¾å¤¢¤ë¤³¤È¡¢ÉÕ¼¼¤¬¹¤¤¤³¤È¡¢½½Ê¬¤ÊÇÓ±ì¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤È¤Î¤³¤È¡£ÀìÌç²È¤Ø¤Î¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤¬¤Ç¤¤ë¤È¡¢¤Ê¤ªÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¸«³Ø¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢½»¸ÍÆâ¤Î²÷Å¬À¤äÈþ¤·¤µ¤È¤È¤â¤Ë¡¢½»¸ÍÆâ¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥¯¥é¡¼¡¢¸¼´ØÈâ¤ÎËÉ±ìÀÇ½¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤â½ÅÍ×¤È¤Î¤³¤È¡£ÀìÌç²È¤ËÊ¹¤¤Ê¤¬¤é³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¤è¤ê°Â¿´¤À¤È¤¤¤¦¡£
Æ±¼Ò¤Ç¤Ï¡¢³¤³°¤Î¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÆâÁõÀß·×¤â¼ê³Ý¤±¤ë°ìµé·úÃÛ»Î»öÌ³½ê¤È¤·¤Æ¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡Ö¹ØÆþ¤ËË¾¤Þ¤·¤¤ÃÛÇ¯¡×¡ÖÆÃÊÌÈòÆñ³¬ÃÊ¤Î¸«³Ø¡×¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢2000(Ê¿À®12)Ç¯°Ê¹ß¤Ï¡¢·úÃÛ´ð½àË¡¤Î¤¦¤ÁËÉ²Ð¶è²è¡¢ÇÓ±ì¡¢ÂÑ²Ð¹½Â¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀÇ½µ¬Äê¤¬ÂçÉý¤Ë¶¯²½¤µ¤ì¤¿¡£¾ÃËÉË¡¤âÀ°È÷¤µ¤ì¡¢ÆÃÊÌÈòÆñ³¬ÃÊ¤ÎÉí¼¼ÇÓ±ìÀÇ½¤¬¼Â¼ÁÅª¤Ë¸þ¾å¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢2000Ç¯°Ê¹ß¤ÎÊª·ï¤¬¹ØÆþ¤ËË¾¤Þ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¡£
1987(¾¼ÏÂ62)Ç¯°ÊÁ°¤ÎÆÃÊÌÈòÆñ³¬ÃÊ¤Ï¡¢Éí¼¼ÇÓ±ìµ¬Äê¤¬Û£Ëæ¤Ê»þ´ü¤Ç±ìÂÐºö¤¬¼å¤¤Êª·ï¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¸«³Ø»þ¤Ë¤Ï¡¢ÆÃÊÌÈòÆñ³¬ÃÊ¤¬2²Õ½ê°Ê¾å¤¢¤ë¤³¤È¡¢ÉÕ¼¼¤¬¹¤¤¤³¤È¡¢½½Ê¬¤ÊÇÓ±ì¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤È¤Î¤³¤È¡£ÀìÌç²È¤Ø¤Î¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤¬¤Ç¤¤ë¤È¡¢¤Ê¤ªÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¸«³Ø¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢½»¸ÍÆâ¤Î²÷Å¬À¤äÈþ¤·¤µ¤È¤È¤â¤Ë¡¢½»¸ÍÆâ¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥¯¥é¡¼¡¢¸¼´ØÈâ¤ÎËÉ±ìÀÇ½¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤â½ÅÍ×¤È¤Î¤³¤È¡£ÀìÌç²È¤ËÊ¹¤¤Ê¤¬¤é³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¤è¤ê°Â¿´¤À¤È¤¤¤¦¡£