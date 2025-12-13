¥Ý¥¿¥Õ¥§¥¹³«Ëë¡£AK½é¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥Ýー¥¿¥Ö¥ëDAC¡¢³ÑÅÙ¤òÃå¤±¤Æ¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÇÛÃÖgrell audio¡ÖOAE2¡×
¥Ýー¥¿¥Ö¥ë¥ªー¥Ç¥£¥ª¤Î»îÄ°¡¦ÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ý¥¿¥Õ¥§¥¹ 2025 Åß ½©ÍÕ¸¶¡×¤¬13Æü³«Ëë¡£²ñ´ü¤Ï12·î13Æü¡¢14Æü¤Î2Æü´Ö¤Ç¡¢²ñ¾ì¤Ï¥Ù¥ë¥µー¥ë½©ÍÕ¸¶ B1F¡¦1F¡¦2F¡£Æþ¾ìÎÁ¤ÏÌµÎÁ¤Ç¡¢»öÁ°ÅÐÏ¿¤Ê¤·¤Î¥Õ¥êーÆþÂà¾ì¡£¤³¤³¤Ç¤ÏAstell&Kern¤äqdc¤Ê¤É¤ò°·¤¦¥¢¥æー¥È¤Î¥Öー¥¹¤ò¥ì¥Ýー¥È¤¹¤ë¡£
Astell&Kern¡ÖAK HC5¡×
Astell&Kern¡ÖAK HC5¡×
À¤³¦½éÅ¸¼¨¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Astell&Kern¥Ö¥é¥ó¥É½é¤Î¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¡¦¥Ýー¥¿¥Ö¥ëUSB DAC¡ÖAK HC5¡×¡£Í½²Á¤Ï85,000±ß¤Ç¡¢º£ÅßÈ¯ÇäÍ½Äê¡£
ÃåÃ¦¼°¥Ç¥å¥¢¥ë¥Î¥¤¥º¥·ー¥ë¥É¥±ー¥Ö¥ë¡¢1.62·¿OLED¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÅëºÜ¡£¥Ü¥ê¥åー¥à¥Û¥¤ー¥ë¤Ï150¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ÈºÙ¤«¤¯Ä´Àá¤Ç¤¤ë¡£
¥Ýー¥¿¥Ö¥ëUSB DAC¤È¤·¤Æ½é¤È¤¤¤¦¡¢AKM¡ÖAK4191EQ¡×¡ß1+¡ÖAK4499EX¡×¡ß1¤ÎDAC¹½À®¤òÅëºÜ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢SP4000¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿ÊÂÎóÇÛÃÖ¥ª¥Ú¥¢¥ó¥×¤Ë¤è¤ëHigh Driving Mode¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤âºÎÍÑ¡£¡Ö¥Ýー¥¿¥Ö¥ëUSD DAC¤È¤·¤Æ¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤S/N¥ì¥Ù¥ë¤È¹â¥È¥ë¥¯¤ÇÎÏ¶¯¤¤¶îÆ°ÎÏ¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤ÎÎ¾Î©¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
ÂÐ±þ¥Çー¥¿¤ÏPCM 768KHz/32bit¡¢DSD512¡£¥¢¥Ã¥×¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°µ¡Ç½¤ÎDAR¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¡£6¼ïÎà¤ÎDAC¥Õ¥£¥ë¥¿ーÊÑ¹¹¡¢USBÀÜÂ³»þ¤ÎUAC2.0/1.0ÀÚÂØ¤â²ÄÇ½¡£Synt3À½¤ÎÀìÍÑ¥Õ¥§¥¤¥¯¥ì¥¶ー¥±ー¥¹¤âÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
Astell&Kern¡ÖSTELLA¡×
Astell&Kern¡ÖSTELLA¡×
À¤³¦½éÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿¡ÖSTELLA¡×¤Ï¡¢Astell&Kern¤ÈVOLK AUDIO¤¬½é¤á¤Æ¥³¥é¥Ü¤·¡¢³«È¯¤·¤¿¸ÂÄêÀ¸»º¤Î¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ëIEM¡£Í½²Á¤Ï700,000±ß¤Ç¡¢º£ÅßÈ¯ÇäÍ½Äê¡£
¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°¤Ë¡¢6061-T6¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¤Î¥·¥§¥ë¤È¥Õ¥§¥¤¥¹¥×¥ìー¥È¤òºÎÍÑ¡£9H¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥¬¥é¥¹¡¢¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥Õ¥ìー¥à¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ï¡¢Äã°èÍÑ¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à(VOLK M9-R 9mm¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¡ÜSonion¥Ç¥å¥¢¥ëBA)¡¢Ãæ°èÍÑ3BA¡¢¹â°èÍÑ¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à(VOLK MP-2 ¥Ç¥å¥¢¥ë¥×¥é¥Êー¡ÜSonion ¥¯¥¢¥Ã¥ÉÀÅÅÅ)¤Î¥¯¥¢¥Ã¥É¥Ö¥ê¥Ã¥É12¥É¥é¥¤¥ÐーÅëºÜ¡£
ÆÈ¼«¤Î¥Ù¥ó¥È¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ãー¡¢6¥¯¥í¥¹¥ªー¥Ðー¡¢5¥µ¥¦¥ó¥É¥Á¥åー¥Ö¤âÅêÆþ¡£Àß·×¼Ô¤Ç¤¢¤ëJack Vang¤È¥°¥é¥ßー¾Þ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢Michael Graves¤Î¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ê¤ëÂî±Û¤·¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ACTIVO¡ÖSCOOP¡×
ACTIVO¡ÖSCOOP¡×
À¤³¦½éÅ¸¼¨¤Î¡ÖSCOOP¡×¤Ï¡¢ACTIVO¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎIEM¡£Í½²Á15,000±ß¤Ç¡¢º£ÅßÈ¯ÇäÍ½Äê¡£
¥È¥ê¥×¥ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ðー¤È¥Ç¥å¥¢¥ëBA¥É¥é¥¤¥Ðー¤òÅëºÜ¤·¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É5¥É¥é¥¤¥Ðー¹½À®¡£
8mm¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ðー¡ß1¡¢6mm¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ðー¡ß2¡¢BA¥É¥é¥¤¥Ðー¡ß2¤È¤¤¤¦°Û¿§¤Î¥É¥é¥¤¥Ðー¹½À®¤À¤¬¡¢½ãÅÙ¹â¤¯¤Þ¤È¤á¾å¤²¡¢¡ÖË¤«¤ÇÎÏ¶¯¤¤Äã²»¤«¤é¥¯¥ê¥¢¤ÇÁ¡ºÙ¤Ê¹â²»¤Þ¤Ç¡¢¼«Á³¤Ç¶Á¤¤Î¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
ÆÈ¼«¤ÎÆâÉô²»¶Á¥Ýー¥È¤ÈÀìÍÑ¤Î½ªÃ¼²óÏ©¤Ë¤è¤ê¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤ÎÅý¹ç¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë¤·¡¢¥¯¥êー¥ó¤Ç°ÂÄê¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¡£ÉÕÂ°¤Î¶ä¥á¥Ã¥Æ¼¡ÜOFC¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥±ー¥Ö¥ë¤Ï¡¢¿®¹æÅÁÁ÷¤ÈÂÑµ×À¤ò¹â¤á¡¢3.5mm/4.4mm/USB-C¤ÎÀÚÂØ¤¬²ÄÇ½¤Ê3in1¥Þ¥ë¥Á¥×¥é¥°¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
qdc¡ÖCRAVE¡×
qdc¡ÖCRAVE¡×
qdc¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤éÀ¤³¦½éÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢qdc 10¼þÇ¯¤ÎµÇ°¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ11¼þÇ¯ÌÜ¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤È¤·¤ÆÆ§¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¡¢¥¢¥æー¥È¤È¶¦Æ±´ë²è¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥ÈIEM¥·¥êー¥º¤ÎºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¡ÖCRAVE¡×¡£Í½²Á¤Ï550,000±ß¤Çº£ÅßÈ¯ÇäÍ½Äê¡£
¥È¥é¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É15¥É¥é¥¤¥Ðー¡¦¥«¥¹¥¿¥àIEM¡ÖEMPRESS¡×¤Î¥É¥é¥¤¥Ðー¹½À®¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ëIEM¤È¤·¤ÆºÆÀß·×¤È¥ê¥Á¥åー¥ó¤ò¼Â»Ü¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ç¥é¥¤¥Ö´¶¤Î¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤Æ¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤òÄÉµá¤·¤¿¡£
¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤Ç½Å»ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥æー¥¶ー¤¬Ä°¤¯¡Ö²»ÎÌ¥ì¥Ù¥ë¡×¤ò¥¿ー¥²¥Ã¥È¤È¤·¡¢Äã²»ÎÌ¤Ç¤â¹â²òÁüÅÙ¤ò°Ý»ý¤·¤Ä¤Ä¡¢¹â²»ÎÌ»þ¤Ë¤ÏÁ´ÂÎÅª¤Ë¼«Á³¤Ê²»¼Á¤òÊÝ¤Á¤Ä¤Ä¼ª¾ã¤ê¤Ê²»¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥Üー¥«¥ëÉ½¸½¤Î¡ÖÀ¸¡¹¤·¤¤¡×¥¨¥Í¥ë¥®ー´¶¤ä³Ú´ï¤Î¥¹¥Æー¥¸¥ó¥°¤ò¤è¤êÁ¯ÌÀ¤Ë°ú¤½Ð¤¹¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖCRAVE¤Ï¡¢Áñ¸·¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤ÎEMPEROR¤äÀ¶¤é¤«¤ÇÈþ¤·¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¤ÎEMPRESS¤È¤Ï¤Þ¤¿°Û¤Ê¤ëÊý¸þÀ¤ò»Ø¤·¼¨¤¹¡¢¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ëIEM¤È¤·¤Æ¤Î¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÅú¤¨¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー¥µ¥¦¥ó¥É¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢¡Ö¹âµé´¶¤ÈÉáµÚ´¶¤ÎÍ»¹ç¡×¡£CRAVE¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥í¥´¤òÃæ±û¤ËÇÛÃÖ¤·¡¢¥·¥ë¥Ðー¤Î¥¤¥ó¥Êー¥Õ¥ìー¥à¤È¥¨¥Ã¥¸¤òºÎÍÑ¡£³°½Ð»þ¤Î»ÈÍÑ¤Ç¤âIEM¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¶ËÃ¼¤Ë¼ª¸µ¤Ç¼çÄ¥¤ò¤·¤¹¤®¤º¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ç½êÍÍß¤òËþ¤¿¤»¤ë¶Ë¸Â¤Î¥é¥¤¥ó¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
5¥µ¥¦¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë/5way¥¯¥í¥¹¥ªー¥Ðー¡¢¥È¥é¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É15¥É¥é¥¤¥Ðー¡£Ä¶¹â°èÍÑ¤Î4´ð¤ÎÀÅÅÅ(EST)¥É¥é¥¤¥Ðー¤È¡¢¹â°è4´ð/Ãæ°è2´ð/Äã°è4´ð¤Î¹ç·×10´ð¤ÎBA¤ò¥Ùー¥¹¤È¤·¤Æ¡¢qdcÆÈ¼«¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Á¥åー¥Ö¥Õ¥£¥ë¥¿¥ê¥ó¥°¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òºÎÍÑ¡£ÎÙÀÜ¼þÇÈ¿ôÂÓ°è¤¬¸ß¤¤¤Ë´³¾Ä¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Ä´À°¤Ç¤¡¢¥¯¥í¥¹¥Èー¥¯ÍÞÀ©¤ÈÀµ³Î¤Ê¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤È°ÌÁê¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢EMPRESS¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º10mm·ÂÊ£¹çºà¿¶Æ°ÈÄ¤Î¹â´¶ÅÙÄ¶Äã¼þÇÈ¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ðー¤òÄ¶Äã°èºÆÀ¸ÍÑ¤ËÅëºÜ¡£qdcÆÈ¼«¤ÎDmagic²»¶Á¹½Â¤¤òºÎÍÑ¤·¡¢ÆÈÎ©¤·¤¿²»¶Á¥¥ã¥Ó¥Æ¥£¤È²»Æ³´É¤Ë¤ÆãþÂÎÆâ¶õ´Ö¤Ë¤ª¤±¤ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ðー¤ÈÂ¾¤Î¥É¥é¥¤¥Ðー¤È¤Î¥µ¥¦¥ó¥É´³¾Ä¤òËÉ¤®¡¢º¸±¦À°¹çÀ¤È¥Õ¥é¥Ã¥È¤ÊÆÃÀ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
qdc¡Ö4Pro¡×
qdc¡Ö4Pro¡×
ÆüËÜ¹ñÆâ½éÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ö4Pro¡×¡£ÆüËÜ¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÎÌ»ºÈÇ¤È¤Ê¤ë¡£Í½²Á110,000±ß¤Ç¡¢º£ÅßÈ¯ÇäÍ½Äê¡£
qdc¥Ö¥é¥ó¥É10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿µ»½Ñ³×¿·¤ò·Ð¤Æ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤¿4BA¥É¥é¥¤¥Ðー¹½À®¤ÎIEM¡£ÆÈ¼«¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥ì¥ÐーÏ¢Æ°¥Õ¥£¥ë¥¿ーÄ´À°¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°ÍÑ¤Î¡ÖHifi¡×/¥¹¥¿¥¸¥ª¥â¥Ë¥¿ーÍÑ¤Î¡ÖStudio¡×/¥é¥¤¥Ö¥â¥Ë¥¿ーÍÑ¤Î¡ÖLive¡×¤Î³Æ¥×¥í¥æー¥¹¥µ¥¦¥ó¥É·¹¸þ¤ò¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ÇÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¡£
²»¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¡¢Äã°è¤ÎÄÀ¤ß¹þ¤ß¡¢¹â°è¤Î¿¤Ó¡¢²»°è¤Î³ÈÂç¤Ê¤É¤Î²þÁ±¤ò¼Â¸½¡£ÆüËÜ¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈL»ú2in1¥×¥é¥°¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¡¢¥«¥¹¥¿¥àIEM¤âÅ¸³«Í½Äê¡£
grell audio¡ÖOAE2¡×
grell audio¡ÖOAE2¡×
grell audio¤Ï¡¢¶È³¦Í¿ô¤Î¥ªー¥Ç¥£¥ª¥áー¥«ー¤Ç³×¿·Åª¤Ê¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¤ò³«È¯¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿Axel Grell»á¤¬¡¢2023Ç¯¤Ë¥É¥¤¥Ä¤ÇÀßÎ©¤·¤¿¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ö¥é¥ó¥É¡£º£¸å¥¢¥æー¥È¤¬ÂåÍýÅ¹·ÀÌó¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£OAE2¤Ï¡¢Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤¬³«È¯¤·¤¿³«Êü·¿¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¤Ç¡¢Í½²Á¤Ï90,000±ß¡£È¯ÇäÆüÌ¤Äê¡£
Axel¤ÎÀß·×Å¯³Ø¤Ç¤¢¤ë¡Ö²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¼«Á³¤ÇÀµ³Î¤Ê²»¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¡×¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤Ù¤¯¹ÈÏ¤Ê¥Æ¥¹¥È¤ÈÈ¿Éü¤ò½Å»ë¤·¡¢¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°ÂÎ¸³¤òÂ»¤Ê¤¦ÏÄ¤ß¤ä¿§ÉÕ¤±¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¤³¤È¤ËÃíÎÏ¡£
Axel»á¤¬³«È¯¤·¤¿¡Ö¥Õ¥í¥ó¥È¥µ¥¤¥É¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¥Õ¥£ー¥ë¥É¡¦¥â¥¸¥å¥ìー¥·¥ç¥ó(FSFM)¡×¤òÅëºÜ¡£½¾Íè¤Î¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¥Ð¥Ã¥Õ¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ³ÑÅÙ¤òÉÕ¤±¤ÆÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿¿¶Æ°ÈÄ¤òºÎÍÑ¡£40mm¤Î¿¶Æ°ÈÄ¤Ï¥Ð¥¤¥ª¥»¥ë¥íー¥¹À½¤Î¥³ー¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ÆÃ¤ËÂç¤¤ÊÊü¼ÍÌÌ¤È½½Ê¬¤Ê¿¶Éý¤ò¼Â¸½¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Á¡ºÙ¤Ê¹â²»¤ÈÎÏ¶¯¤¤Äã²»¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¿¶Æ°ÈÄ¤Î¼þ°ÏÉôÊ¬¤Ç¤¢¤ë¥Ð¥Ã¥Õ¥ë¤Ï¡¢Æ±ÅùÀ½ÉÊ¤ÎÌó2ÇÜ¤Î³«ÊüÌÌÀÑ¤ò»ý¤Á¡¢¥É¥¤¥ÄÀ½ÀºÌ©¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥á¥Ã¥·¥å¤ÇÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥á¥Ã¥·¥å¤Ï²»¶Á¥¤¥ó¥Ôー¥À¥ó¥¹¤òÀµ³Î¤ËÄêµÁ¤·¡¢Äã²»¤È¹â²»¤ÎÍ¥¤ì¤¿¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
Noble Audio¡ÖKronos¡×
Noble Audio¡ÖKronos¡×
Noble Audio¤Î¿·¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×IEM¡ÖKronos¡×¤ÎÎÌ»ºÈÇ¤¬ÆüËÜ¹ñÆâ½éÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿¡£Í½²Á¤Ï700,000±ß¤Ç¡¢º£ÅßÈ¯ÇäÍ½Äê¡£
Noble Audio¡¢10Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë³×¿·¤Î·ë¾½¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¡£CNC²Ã¹©¥Á¥¿¥óÀ½¥·¥§¥ë¤È¡¢¥Á¥¿¥óÀ½¥À¥Þ¥¹¥«¥¹¥Õ¥§¥¤¥¹¥×¥ìー¥È¤òºÎÍÑ¡£Äã°èÍÑ7mm¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ðー¡¢¥µ¥Ö¥Ùー¥¹ÍÑ10mm¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ðー¡¢Ãæ°èÍÑKnowles BA¥É¥é¥¤¥Ðー¡ß2¡¢¹â°èÍÑKnowles BA¥É¥é¥¤¥Ðー¡ß2¡¢Ä¶¹â°èÍÑSonionÀÅÅÅ¥É¥é¥¤¥Ðー¡ß2¡¢¥Ç¥å¥¢¥ë¥á¥ó¥Ö¥ì¥ó¹üÅÁÆ³¥É¥é¥¤¥Ðー¡ß1¤ò¡¢6way¥¯¥í¥¹¥ªー¥Ðー¤ÇÅý¹ç¡£¥¯¥¢¥Ã¥É¥Ö¥ê¥Ã¥É9¥É¥é¥¤¥Ðー¹½À®¤È¤Ê¤ë¡£
¥±ー¥Ö¥ë¤Ë¤Ï¥Ñ¥é¥¸¥¦¥à¥á¥Ã¥4N½ã¶ä¤È6N OCC¶ä¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿8¿Ä¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥±ー¥Ö¥ë(4.4mm¥×¥é¥°)¤òÉ¸½àºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Noble Audio¡ÖFoKus Prestige Encore¡×
Noble Audio¡ÖFoKus Prestige Encore¡×
FoKus Prestige¤ò¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤¿¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ë´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¡ÖFoKus Prestige Encore¡×ÎÌ»ºÈÇ¤ò¹ñÆâ½éÅ¸¼¨¡£Í½²Á¤Ï120,000±ß¤Ç¡¢º£ÅßÈ¯ÇäÍ½Äê¡£
8mm¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ðー¡¢Knowles BA¥É¥é¥¤¥Ðー¡ß2¡¢6mm¥×¥é¥Êー¥Þ¥°¥Í¥Æ¥£¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î¥È¥é¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É4¥É¥é¥¤¥Ðー¹½À®¡£
¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¤ò¤è¤ê²»¶ÁÄ´À°¤È°ÂÄê¤·¤¿¿®¹æ¤òÈ÷¤¨¤¿QCC3091¤ØÊÑ¹¹¤·¡¢ANC¤òÅëºÜ¡£ËÜÂÎ¤Ï¾®·¿¤Î¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°¤Ç¤è¤ê²÷Å¬¤Ê¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÌÚºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢²»¶ÁÌÌ¤Ï¸µ¤è¤ê¹âµé´¶¤È½êÍ´¶¤ò¤µ¤é¤Ë±é½Ð¤¹¤ë¡£
¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅÂÐ±þ¤Î½¼ÅÅ¥±ー¥¹¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ò45mA¤«¤é65mA¤ØÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Maestraudio¡ÖSTAGEAR¡×
Maestraudio¡ÖSTAGEAR¡×
Maestraudio¤¬FitEar¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¿·µ¬³«È¯¤·¤¿¡¢¥Ö¥é¥ó¥É½é¤Î¥¨¥ó¥È¥êー¡¦¥é¥¤¥ÖÍÑ¥¹¥Æー¥¸¥â¥Ë¥¿ー¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ëIEM¡ÖSTAGEAR¡×¤ÎÎÌ»ºÈÇ¤¬»²¹ÍÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Í½²Á30,000±ß¤Ç¡¢º£ÅßÈ¯ÇäÍ½Äê¡£
¥³¥Í¥¯¥¿ー¤Ë¤ÏFitEar¥³¥Í¥¯¥¿ー¤òºÎÍÑ¡£¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤ä¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥é¥¤¥Ö¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ËÍ¥¤ì¤¿¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤È¼Á¤ÎÎÉ¤¤¥é¥¤¥Ö¥â¥Ë¥¿ー¥µ¥¦¥ó¥É¤òÆÏ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Maestraudio¡ÖMAW VIRGO¡×
Maestraudio¡ÖMAW VIRGO¡×
¡ÖBOOTES¡×¤Î·»Äï¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ëPentaconn ear¥³¥Í¥¯¥¿ー¤È4.4mm¥Ð¥é¥ó¥¹¥×¥é¥°ºÎÍÑ¤Î¥ê¥±ー¥Ö¥ë¤¬¡ÖMAW VIRGO¡×¡£Æ±¤¸¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÀß·×»×ÁÛ¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢OFCÀþ¤Î¹â½ãÅÙ²½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄã°è¤Î²òÁüÅÙ¡¦¼Á´¶¡¦±ü¹Ô¤¤ò¤è¤ê¿¼¤¯ÉÁ¤½Ð¤·¤¿¡£Í½²Á¤Ï20,000±ß¡£º£ÅßÈ¯ÇäÍ½Äê¡£
VIRGO¤Ï¡ÖÌ©ÅÙ¤ÈÄÀ¤ß¹þ¤ß¡¢¶õ´ÖÅª¤Ê¸ü¤ß¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¥æー¥¶ー¤Ë¡×¡¢BOOTES¤Ï¡Ö¥·¥ãー¥×¤ÇÌÀ²÷¤ÊÄê°Ì¤È¹â²òÁüÅÙ¤òµá¤á¤ë¥æー¥¶ー¤Ë¡×¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
FitEar¡ÖLilior(²¾)¡×
FitEar¡ÖLilior(²¾)¡×
³«È¯Ãæ¤Î¡ÖLilior(²¾)¡×¤ò»²¹ÍÅ¸¼¨¡£¥Ö¥é¥ó¥É½é¤È¤Ê¤ëDEC¥¢¥ó¥Ó¥¨¥ó¥È¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤òÅëºÜ¤·¤¿¿··¿¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ëIEM¡£²Á³Ê¤ÏÌ¤Äê¤ÇÍè½ÕÈ¯ÇäÍ½Äê¡£
¥¦ー¥Õ¥¡ー¤ÏSonion¿··¿3800¡ß4¡¢¥Õ¥ë¥ì¥ó¥¸¤ÏSonion G90 ¡ß2¡¢¥Ä¥¤ー¥¿ー¤ÏSonion ¿··¿EST¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ß4¤òÅëºÜ¤·¤¿¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É10¥É¥é¥¤¥Ðー¹½À®¡£
Sonion¼Ò¤È¤ÎÅÙ½Å¤Ê¤ëµ»½Ñ¸òÎ®¤ò·Ð¤Æ¡¢µá¤á¤ëÆÃÀ¤«¤éµÕ»»¤·ºÎÍÑ¤·¤¿¿··¿¥É¥é¥¤¥Ðー2¼ï¤È¡¢¥Õ¥ë¥ì¥ó¥¸BA¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤ËÅý¹ç¡£¥¢¥ó¥Ó¥¨¥ó¥È¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤Ï¡¢IEMÁõÃå»þ¤Ë³°¼ªÆ»¤Ë¤«¤«¤ë°µÎÏ¤ò´ËÏÂ¡¢²»¶Á¥¤¥ó¥Ôー¥À¥ó¥¹¤ò²¼¤²¤ë¸ú²Ì¤Ë¤è¤ê¸ÝËì¤ÎÆ°ºî¤¬ºÇÅ¬²½¡£¡ÖIEM¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¼«Á³¤Ê²»¾ì¤ÈÄê°Ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê½¾Íè¤Î´°Á´Ì©ÊÄ·¿IEM¤Ç¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿²»³ÚÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¡£¥¢¥ó¥Ó¥¨¥ó¥È¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤òºÇÂç¸Âµý¼õ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀìÍÑÀß·×¤Ë¤è¤ê¡¢²òÁüÅÙ¤Î¹â¤µ¤È¶õ´Ö¤Î¹¤µ¤òÎ¾Î©¡£Äã°è¤Î¥¥ì¤ä¿¼¤µ¡¢²»È´¤±¤ÎÎÉ¤µ¡¢¤Þ¤¿Á´ÂÎÅª¤Ê²»¾ì´¶¤äÂÓ°è¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò´Þ¤á¡¢¼«Á³¤Ê²»¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
FitEar¡ÖOrigin-1¡×
FitEar¡ÖOrigin-1¡×
FitEar½é¤Î¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¡ÖOrigin-1¡×¤ÎÎÌ»ºÈÇ¤¬»²¹ÍÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿¡£Í½²Á¤Ï90,000±ß¤Ç¡¢º£ÅßÈ¯ÇäÍ½Äê¡£
PAÍÑÅÓ¤òÁÛÄê¤·³«È¯¤·¤¿Monitor-1¤ËÂÐ¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹/¥Þ¥¹¥¿¥ê¥ó¥°ºî¶È¤äDTM¤ä¼«Âð¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Î²»³ÚÀ½ºî¤òÁÛÄê¤·¤¿¡ÖMonitor-1 Studio Reference¡ÊSR¡Ë¡×¤Î¥³¥ó¥·¥åー¥Þー¸þ¤±¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÈÇ¡£
¡Ö²»³Ú¤Î¸¶ÅÀ¤òºÆ¸½¤·¡¢¤½¤·¤Æ¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¤È¤·¤ÆµÚ¤Ó¼ã¤¥µ¥¦¥ó¥É¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ーÃ£¤ÎºÇ½é¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤ÆÌ¾ÉÕ¤±¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¿·µ¬Àß·×¤Îµ¡¹½ÉôÉÊ¤È¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¤¥äー¥Ñ¥Ã¥É¤òºÎÍÑ¡£Ì©ÊÄ·¿¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎS/N³ÎÊÝ¤È¡¢³«Êü·¿Åª¤Ê²»¤Î¹¤¬¤ê¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯Àß·×¤òºÎÍÑ¡£À¤³¦Ãæ¤Î¥áー¥«ー¤Ø20Ç¯°Ê¾å¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¶¡µë¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥æ¥Ë¥Ã¥È¥áー¥«ー¤Ë¤è¤ë¡¢Monitor-1ÍÑ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÀìÍÑÀß·×¤Î40mm¥É¥é¥¤¥Ðー¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡£
FiR Audio¡ÖProject K¡×
FiR Audio¡ÖProject K¡×
FiR Audio¤Î¥ªー¥Ç¥£¥ªµ»½Ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÄºÅÀ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×IEM¤¬¡ÖProject K¡×¡£ÎÌ»ºÈÇ¤¬»²¹ÍÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿¡£Í½²Á500,000±ß¡¢º£ÅßÈ¯ÇäÍ½Äê¡£
¥Á¥¿¥óÀ½¥·¥§¥ë¤Ë¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¬¥é¥¹¤È¥Ö¥ëーÆ¼¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Õ¥§¥¤¥¹¥×¥ìー¥È¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¿·³«È¯¤È¤Ê¤ëÆÈ¼«¤Î9mm Kinetic Bass¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ðー¡¢ÆÈ¼«¤Î¥ªー¥×¥ó·¿BA¥É¥é¥¤¥Ðー¤òÃæ°èÍÑ¤Ë2´ð¤ÈÃæ¹â²»°èÍÑ¤Ë1´ð¡¢¹â²»°èÍÑ¤Ë¥µ¥¦¥ó¥É¥ê¥Õ¥ì¥¯¥¿ーÉÕ¤¥ªー¥×¥ó·¿BA¥É¥é¥¤¥Ðー¤ò1´ð»ÈÍÑ¡£¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É5¥É¥é¥¤¥Ðー¹½À®¡£
ÆâÉôÇÛÀþ¤Ë¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥·¥ë¥Ðー¤ò»ÈÍÑ¡£IEM¥·¥§¥ë¤Î³°Â¦¤Ë¸þ¤±¤Æ¥É¥é¥¤¥Ðー¤òÇÛÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¤Î¶õµ¤ÅÁÆ³¤È¥·¥§¥ëËÜÂÎ¤ò°Õ¿ÞÅª¤Ë¶¦¿¶¤µ¤»Äã¼þÇÈ¤òÄ¾ÀÜ¼ª²ðÆð¹ü¤ËÅÁÃ£¤¹¤ëµ¿»÷Åª¤Ê¹üÅÁÆ³¤Ë¤è¤ëÎ©ÂÎ´¶¤¢¤ëÄã²»¤ò¼Â¸½¡£
¥ªー¥×¥ó¥É¥é¥¤¥Ðー¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¥ê¥¢¥¯¥¿ー¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¥ê¥Õ¥ì¥¯¥¿ー¤Î3¤Ä¤Î¼çÍ×ÉôÊ¬¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥ªー¥×¥ó¡¦¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÎÍÑ¡£¥ê¥Õ¥ì¥¯¥¿ー¤Ï¡¢¹â°èÍÑ¥ªー¥×¥óBA¥É¥é¥¤¥Ðー¤«¤éÈ¯À¸¤¹¤ë²»¤òÁ°Êý¤ØÈ¿¼Í¡£FiR AudioÆÈ¼«¤Î¥ªー¥×¥óBA¤Ï¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¥Á¥åー¥ÖÅÁÁ÷Êý¼°¤òºÎÍÑ¤¹¤ë½¾Íè·¿BA¤ÎÏÄ¤ß¤òÄã¸º¡£
Ì©ÊÄ¤µ¤ì¤¿¼ªÆ»Æâ¤ÎÉÔÍ×¤Ê¶õµ¤°µ¤òÇÓ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¸ÝËì¤¬¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¾õÂÖ¤òÊÝ¤Á¡¢¼ª¤ÎÈèÏ«¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢²»¾ì¤Î¸þ¾å¤È¤è¤ê¼«Á³¤ÊÄ°¤³¤¨¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÆÈ¼«¤ÎATOM XS¥Ù¥ó¥Èµ¡Ç½¤âÈ÷¤¨¤ë¡£
SENDY AUDIO¡ÖEgret¡×
SENDY AUDIO¡¢º¸¤¬¡ÖEgret¡×
SENDY AUDIO¤ÎEgret¤Ï¡¢¥×¥é¥Êー¥Þ¥°¥Í¥Æ¥£¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥ÐーÅëºÜ¥¦¥Ã¥É¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°¤Î³«Êü·¿¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¡£Í½²Á120,000±ß¡¢º£ÅßÈ¯ÇäÍ½Äê¡£
¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°¤Ë¤ÏSENDY AUDIO¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌÚºà±þÍÑµ»½Ñ¤ò»È¤¤¡¢¹Å¤µ¤ÈÌ©ÅÙ¡¢¤½¤·¤ÆÆÈÆÃ¤ÎÌÚÌÜ¤¬ÆÃÄ§¤ÎËÌÊÆ»º¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¦¥©ー¥ë¥Ê¥Ã¥Èºà¤Î¹âÌ©ÅÙÌÚºà¤òºÎÍÑ¡£¥á¥Ã¥·¥å¥Ñ¥¿ー¥ó¤Ï¡¢ÈôæÆ¤¹¤ëÇòºí¤ÎÍã¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¤È¤¤¤¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ï¡¢¥Ê¥Î¥¹¥±ー¥ëÊ£¹ç¥À¥¤¥¢¥Õ¥é¥à¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ºÇ¿·¤Î98mm¡ß84mmÊ¿ÌÌ¼§³¦·¿¥É¥é¥¤¥Ðー¤òÅëºÜ¡£800¥Ê¥Î¥áー¥È¥ëÌ¤Ëþ¤Î¸ü¤µ¤Î¼§ÀÀÚºïÁØ¤òÈ÷¤¨¤¿³×¿·Åª¤Ê¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¹½Â¤¤Ç¡¢±þÅúÂ®ÅÙ¤È²òÁüÅÙ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê²»¤ÎºÙÉô¤ÎºÆ¸½¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿¡£
EB(ÅÅ»Ò¥Óー¥à)¾øÃåË¡¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥Ê¥Î¥¹¥±ー¥ë¤Î¿¶Æ°ÈÄÉ½ÌÌ¤Ë¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à²óÏ©¤òÀºÌ©¤Ë¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÌÀ³Î¤Ê³¬ÁØ¹½Â¤¤È°ÂÄê¤·¤¿¼þÇÈ¿ôÆÃÀ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤ËSENDY AUDIO¤Î¥³ー¥Êー¤Ë¤Ï¡¢¡ÖApollo Pro(²¾¾Î)¡×¤È¤¤¤¦»îºî¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¤âÅÐ¾ì¡£¾ÜºÙ¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢Apollo¤ò¥Ùー¥¹¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢²ñ¾ì¤Ç¤Ï2¼ïÎà¤Î»îÄ°µ¡¤òÍÑ°Õ¡£¤É¤Á¤é¤Î²»¤¬¹¥¤ß¤«¡¢Íè¾ì¼Ô¤«¤é¤Î°Õ¸«¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖApollo Pro(²¾¾Î)¡×¤Ï2¼ïÎà¤Î»îÄ°µ¡¤¬ÅÐ¾ì
ULTRASONE¡ÖSignature PURE BLACK¡×
ULTRASONE¡ÖSignature PURE BLACK¡×
Signature PURE BLACK¤Ï¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥óSignature¥·¥êー¥º¤Î¥¨¥ó¥È¥êー¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢Ì¾µ¡Signature DJ¤Î°Õ»×¤ò¼õ¤±·Ñ¤°Signature PURE¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤¿DJÍÑ¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¡£Í½²Á¤Ï30,000±ß¡£º£ÅßÈ¯ÇäÍ½Äê¡£
ÆÈ¼«¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎS-Logic 3¤òºÎÍÑ¡£¥¤¥äー¥Ñ¥Ã¥ÉÆâ·Â¤ÎºÆÄ´À°¤ä¥Ø¥Ã¥É¥Ð¥ó¥ÉÀºÅÙ¤Î²þÎÉ¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹ÀÜÂ³¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ULTRASONE¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¡ÖSignature QUANTUM¡×¤È¤¤¤¦¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¤â»²¹ÍÅ¸¼¨¡£¸½ºß³«È¯Ãæ¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥óSignature¥·¥êー¥º¤Î¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥â¥Ç¥ë¡£¥Þ¥¹¥¿¥ê¥ó¥°ÍÑ¤È¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Signature QUANTUM
AZLA¡ÖTRINITY Frozen Mint¡×
AZLA¡ÖTRINITY Frozen Mint¡×
12·î12Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡¢AZLA¡ÖTRINITY Frozen Mint¡×¤âÅ¸¼¨¡£¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬ー¥ë¥º¤Î¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¡¦ËÌ¾ò²ÃÏ¡¤ò¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ë·Þ¤¨¤¿ÆüËÜ¸ÂÄê/¸ÂÄêÀ¸»º¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¥«¥éー¤Î¥¨¥ó¥È¥êーÍÀþ¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¡£2,200±ß¤È¡¢µ¤·Ú¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤ë²Á³Ê¤¬ÆÃÄ§¡£
¶ËÇö46¦Ì¸üPU+PEEKÊ£¹ç¿¶Æ°ÈÄ¤ò2Ëç¤Î¼ù»éÁØ¤Ç¥µ¥ó¥É¤·¤¿3ÁØ¥ì¥¤¥äー¹½Â¤¤È¡¢³°¼§·¿¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤òºÎÍÑ¤·¤¿8mm·ÂÈ¯Å¸·¿ARD¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ë¤è¤ê¡¢°ìÈÌÅª¤Ê1ÁØ¹½Â¤¤Î¿¶Æ°ÈÄ¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¤Ê¬³ä¿¶Æ°¤ÎÍÞÀ©¤Ë¤è¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤ÎÄ¶ÄãÏÄ²½¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ±û¤¬ËÌ¾ò²ÃÏ¡