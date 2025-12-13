¡ÚÆÃ½¸¡Û¿²Å¾¤ó¤Ç¤âÂç¾æÉ×¡ªµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤à²»³Ú²ñ¡¡¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë²»¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¾Ð´é¤Ë¡Ö¹¥¤¡×¤òÃµ¤¹¡Ö²»³ÚÎÅ°é¡×¡ÚÄ¹Ìî¡Û
¥Æ¥ì¥Ó¿®½£¤¬»Ò¶¡¤¿¤Á¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¥Þ¥¤¥Á¥ã¥ó¡£¥¹¥Þ¥¤¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÆÃ½¸¡¢ã·Æ£¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤Ç¤¹¡£
¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤òµ¤·Ú¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤±¤ë¤ª¤È¤Ê¤·¤¯¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡ª¤½¤ó¤Ê²»³Ú²ñ¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿²Å¾¤ó¤Ç¤â¡£·¤²¼¤òÃ¦¤¤¤Ç¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤âÂç¾æÉ×¡ª
¾åÅÄ»Ô¤Ç¤½¤ó¤Ê²»³Ú²ñ¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥Ï¥¦¥ª¥ê²»³Ú¼¼¤Î´Ý»³Íýº»»Ò¤µ¤ó¡Ê33¡Ë¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢6ÁÈ¤Î¿Æ»Ò¤¬»²²Ã¡£
´Ý»³¤µ¤ó¤¬±Ä¤à ¥Ï¥¦¥ª¥ê²»³Ú¼¼¡£¥Æー¥Þ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë²»³Ú¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¡£²ñ¤Ç¤Ï¡¢¾®¤µ¤¤»Ò¤É¤â¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥ê¥º¥àÍ·¤Ó¤ä³Ú´ï¤Ë¿¨¤ì¤ë²»³ÚÍ·¤Ó¤Î»þ´Ö¤â¡£¸«¤¿¤³¤È¤â¿¨¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤³Ú´ï¤ÎÅÐ¾ì¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Ç¤¹¡£
´Ý»³¤µ¤ó¤Ï²»¤Ë¿¨¤ì¤Æ³Ú¤·¤¯Í·¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¼«Ê¬¤Î¡Ö¹¥¤¡×¤ò¸«¤Ä¤±²»³Ú¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê³èÆ°¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»²²Ã¤·¤¿Êì
¡Ö3¿Í»Ò¤É¤âÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉáÄÌ¤Î¥³¥ó¥µー¥È¤À¤ÈÂç¤¤¤À¼½Ð¤·¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤«¡¢µã¤¤¤¿¤éº¤¤ë¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í·ë¹½µ¤¤Ë¤·¤ÆÂç¿Í¤â³Ú¤·¤á¤Ê¤¤¡£¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¤ò¸¯¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡£¤¤ç¤¦¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤¯¤é¤¤À¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤â°Â¿´¤Ç¤¹¤·¤É¤¦¤·¤è¤¦¡£¤É¤¦¤·¤è¤¦¡£¤È»×¤ï¤Ê¤¤¤Ç»Ò¤É¤â¤âÂç¿Í¤â³Ú¤·¤á¤¿¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×
»²²Ã¤·¤¿Êì¿Æ
¡Ö»Ò¶¡¤â¹¥¤¤ËÆ°¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤·¶Ê¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â³Ú´ï¤Ë¿¨¤ì¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
ËÜÊª¤Î³Ú´ï¤Î²»¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤ß¤¿¤¤¤±¤ì¤É¼þ¤ê¤ÎÌÂÏÇ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«ÉÔ°Â¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¿Æ¿´¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ý»³¤µ¤ó
¡Ö¿²Å¾¤¬¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤·¸Ç¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Ó¤·¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤²»³Ú²ñ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¤¬´¶¤¸¤ë¤Þ¤Þ¤Ë²»³Ú¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÈÊÝ¸î¼Ô¤µ¤óÊý¤â²¿¤â¿´ÇÛ¤·¤Ê¤¤¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤â¤½¤â»Ò¤É¤â¤Ë²»³Ú¤òÊ¹¤«¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
°Â»áÍÎ»Ò½Ú¶µ¼ø
¡Ö²»¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄ°³Ð¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯´¶À¤¬Ëá¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¡×
Ä¹Ìî¸©Î©Âç³Ø·ò¹¯È¯Ã£³ØÉô¤Î¤³¤É¤â³Ø²Ê¤Ç²»³Ú¶µ°é¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤ë°Â»áÍÎ»Ò½Ú¶µ¼ø¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
°Â»áÍÎ»Ò½Ú¶µ¼ø
¡ÖÄ°³Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÂÛÀ¸¤Î7¤«·î¤Î»þ¤Ë´°À®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²»¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄ°³Ð¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯´¶À¤¬Ëá¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¤¤í¤ó¤Êµ²±ÎÏ¤Î¸þ¾å¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤ÆÄ°³Ð¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Á´Éô¤Î¸Þ´¶¤Ë±Æ¶Á¤·¤¢¤¦¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç²»³Ú¤òÊ¹¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÂçÊÑÂç»ö¤Ê¤³¤È¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¥Ï¥¦¥ª¥ê²»³Ú¼¼¤ò³«¤¯¡¢´Ý»³¤µ¤ó¤Î³èÆ°¤Ï¤â¤¦°ì¤Ä¡£
¤½¤ì¤¬¡Ö²»³ÚÎÅ°é¡×¤Ç¤¹¡£²»³Ú¤ÎÎÏ¤Ç»Ò¤É¤â¤Î¿´¿È¤ÎÈ¯Ã£¤ä¿´¤Î°ÂÄê¡£Àº¿ÀÅª¤ÊÀ®Ä¹¤ò½õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¾ã¤¬¤¤¤¬¤¢¤êÍÜ¸î³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦5Ç¯À¸¤Î¾®Í³µª¤µ¤ó¡£
¡Ö²»³ÚÎÅ°é¡×¤Î»þ´Ö¤Ç¤¹¡£
´Ý»³¤µ¤ó
¡ÖÂÀ¸Ý¤ò¤¿¤¿¤¤¤Æ¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï°§»¢¤·¤è¤¦¤ªÌ¾Á°¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£ ¤³¤æ¤¤µ¤ó¡×
²»³ÚÎÅË¡»Î¤Ç¤â¤¢¤ë´Ý»³¤µ¤ó¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÆüËÜ²»³ÚÎÅË¡³Ø²ñ¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿²»³ÚÎÅË¡»Î¤Î¿ô¤Ï¤Î¤Ù¡Ö3890¿Í¡×¡£
¹¹¿·¤Î¤¿¤áÉÂ±¡¤ä»ÜÀß¤ÇÄ¹¤¤´ü´Ö¤Î¼Â½¬¤Ê¤É¤¬É¬Í×¤Ç¡¢»ñ³Ê¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ»ý¤Ä¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ý»³¤µ¤ó
¡ÖÂç³Ø¤Þ¤Ç¤Ï·Ý½Ñ³ØÉô¤Ç²»³Ú¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É½¢¿¦¤É¤¦¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ3Ç¯À¸¤¯¤é¤¤¤Ç»×¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¼ø¶È¤ÎÃæ¤Ç²»³ÚÎÅË¡¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡£¡Ê²»³ÚÎÅË¡¤ò¡Ë³Ø¤Ù¤Ð³Ø¤Ö¤Û¤É ¤³¤ì¤¹¤´¤¤¡£¤ä¤ê¤¿¤¤¡£»ä¤³¤Î»Å»ö¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
´Ý»³¤µ¤ó¤Ï¾®³Ø¹»¤Ç¥Þー¥Á¥ó¥°¥Ð¥ó¥É¤ò¤Ï¤¸¤áÃæ³Ø¹»¤Ç¤Ï¿áÁÕ³ÚÉô¡£¹â¹»¤Ï²»³Ú²Ê¡£Âç³Ø¤Ï·Ý½Ñ³ØÉô¤Ç²»³Ú¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¿Ê¤ó¤ÀÀìÌç³Ø¹»¤ÇÁíÌ³¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥Ï¥¦¥ª¥ê²»³Ú¼¼¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ý»³¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤È²»³Ú¤ÏÀÚ¤êÎ¥¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢¾®Í³µª¤µ¤ó¤Î²»³ÚÎÅ°é¤Ç»È¤Ã¤¿³Ú´ï¤Ï¤Ê¤ó¤È6¼ïÎà¡£
¾®Í³µª¤µ¤ó¤Î¡È¹¥¤¡É¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶Ê¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Âç¤ÎÆÀ°Õ¤Ç¤¹¡£
ÄÌ¤¤»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï°ÊÁ°¡¢´Ý»³¤µ¤ó¤¬¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿Êü²Ý¸åÅù¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹¤Ç½é¤á¤Æ²»³ÚÎÅ°é¤Ë¿¨¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¾®Í³µª¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ
¡Ö¤½¤ÎÆü¤ÎÌë¤Ë²»³ÚÌÄ¤é¤¹¤ª¤â¤Á¤ã¼«Ê¬¤ÇÌÄ¤é¤·¤Ê¤¬¤éÌÄ»Ò¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¹¥¤¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×
¾®Í³µª¤µ¤ó¤Ï·î¤Ë1ÅÙ¡¢¥Ï¥¦¥ª¥ê²»³Ú¼¼¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢1Ç¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤³¤Ï²»³Ú¶µ¼¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È²»³Ú¼¼¡É¡£
Ì¾Á°¤Ë¤Ï¤³¤ó¤Ê´Ý»³¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ý»³¤µ¤ó
¡Ö¶µ¼¼¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È²»³Ú¤ò¶µ¤¨¤ë¤È¤«²»³ÚÎÅË¡¤ò¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Á¤ç¤Ã¤È¸Ç¤¤´¶¤¸¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ²»³Ú¼¼¤Ã¤Æ¤½¤Î³Ø¹»¤Î²»³Ú¼¼¤À¤Ã¤¿¤éÍè¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¹¥¤¤Ë²»³Ú¤ò¤ä¤ë¤È¤« ²»³Ú¶µ¼¼¤Î°ìÊâ¼êÁ°¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤·¤¯¤Þ¤º²»³Ú¤Ë¿Æ¤·¤àÂè°ìÊâ¤È¤·¤Æµ¤·Ú¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç²»³Ú¼¼¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×
²»³Ú¤È¶¦¤Ë¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿´Ý»³¤µ¤ó¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë²»³Ú¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
´Ý»³¤µ¤ó
¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£¶ì¤·¤¯¤Æ¤â¤½¤ÎÆü¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢²»³Ú¼¼¤ËÍè¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦»þ´Ö¤¬Áý¤ä¤»¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×