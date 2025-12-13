¡ÚÃæ»³£¹£Ò¡¦¹õ¾¾¾Þ¡Û¥Þ¡¼¥Ö¥ë¥Ñ¥ì¥¹¤¬¹¥»þ·×¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ê¾¡¤Á¡¡ÀÐ¶¶æûµ³¼ê¡Ö¶¥ÇÏ¤¬¾å¼ê¡×
¡¡£±£²·î£±£³Æü¤ÎÃæ»³£¹£Ò¡¦¹õ¾¾¾Þ¡Ê£²ºÐ£±¾¡¥¯¥é¥¹¡¦¼Ç£±£²£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡á£±£³Æ¬Î©¤Æ¡Ë¤Ï£¶ÈÖ¿Íµ¤¤ÎÉúÊ¼¥Þ¡¼¥Ö¥ë¥Ñ¥ì¥¹¡ÊÌÆ£²ºÐ¡¢·ªÅì¡¦À¾±àÀµÅÔ±¹¼Ë¡¢Éã¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥Þ¡¼¥º¡Ë¤¬Æ¨¤²ÀÚ¤Ã¤Æ¥ª¡¼¥×¥óÆþ¤ê¤ò·è¤á¤¿¡£¾¡¤Á»þ·×¤Ï£±Ê¬£¸ÉÃ£²¡ÊÎÉ¡Ë¡£
¡¡ºÇÆâÏÈ¤«¤é¼çÆ³¸¢¤òÃ¥¤¦¤È¡¢Ê¿¶Ñ¥é¥Ã¥×¤ò¹ï¤ó¤Ç¥ì¡¼¥¹¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¡£Ä¾Àþ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¾å¤¬¤ê£´°Ì¤Î£³£³ÉÃ£¹¤ÈµÓ¿§¤Ï¿ê¤¨¤º¡¢£²ÇÏ¿ÈÈ¾º¹¤ò¤Ä¤±¤Æ²÷¾¡¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐ¶¶æûµ³¼ê¤Ï¡ÖÊÖ¤·ÇÏ¤«¤éÁ°¸þ¤¤Ç¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¥²¡¼¥ÈÎ¢¤ÇÍî¤ÁÃå¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¥ì¡¼¥¹¤Ï¡Ë¶¥ÇÏ¤¬¾å¼ê¤Ç¡¢Á°¸þ¤¤À¤±¤É¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬Íø¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤âº¹¤µ¤ì¤ë´¶¤¸¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¹¥»þ·×¤Ç¤Î¾¡Íø¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡´ØÀ¾ÇÏ¤Çº£²ó¤¬½éµ³¾è¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÀ¾±à¡ÊÀµ¡Ë±¹¼Ë¤ÎÇÏ¤Ç¾¡¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£À¾±àÀèÀ¸¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£