¡Ú¥é¥°¥Ó¡¼¡Û¥ê¡¼¥°¥ï¥ó¤¬³«Ëë¡¡¸åÈ¾4¥È¥é¥¤¤ÇµÕÅ¾¤ÎÅìµþSG¤¬¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥²¡¼¥à¾¡Íø
¡þ¥é¥°¥Ó¡¼¥ê¡¼¥°¥ï¥ó ¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó1¡¡Âè1Àá ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹B¡¡ÅìµþSG29-15BRÅìµþ(13Æü¡¢ÃáÉãµÜ¥é¥°¥Ó¡¼¾ì)
¥é¥°¥Ó¡¼¥ê¡¼¥°¥ï¥ó¤Î2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢Åìµþ¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥µ¥ó¥´¥ê¥¢¥¹(ÅìµþSG)¤È¥ê¥³¡¼¥Ö¥é¥Ã¥¯¥é¥à¥ºÅìµþ(BRÅìµþ)¤Î³«ËëÀï¤¬ÃáÉãµÜ¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¤¬Æ°¤¤¤¿¤Î¤ÏÁ°È¾22Ê¬¡¢BRÅìµþ¤¬¥¹¥¯¥é¥à¤Ç¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤òÃ¥¤¦¤È¡¢¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á3ÅÀ¤òÀèÀ©¡£¤½¤Î1Ê¬¸å¤Ë¤Ï¥é¥¤¥ó¥¢¥¦¥È¤«¤é¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤¬¤Ä¤Ê¤®¡¢FB¤Î¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯¡¦¥ë¡¼¥«¥¹Áª¼ê¤¬¥È¥é¥¤¤òÃ¥¤¤5ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀèÀ©¤µ¤ì¤¿ÅìµþSG¤Ï32Ê¬¡¢Å¨¿Ø22¥á¡¼¥È¥ë¥é¥¤¥ó¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥¦¥È¤«¤é¹¶·â¤òÂ³¤±¤ë¤ÈÁê¼ê¤¬¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¡£SHÎ®ÂçÁª¼ê¤ÎÁÇÁá¤¤¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éºÇ¸å¤ÏNO.8¤Î¥Æ¥Ó¥¿¡¦¥¿¥¿¥ÕÁª¼ê¤¬¥È¥é¥¤¤òÃ¥¤¤7-8¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤Ã¤¿ÅìµþSG¤Ç¤·¤¿¤¬¸åÈ¾9Ê¬¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¦¥§¡¼¥é¥¤¥ó¤Î¥¹¥¯¥é¥à¤«¤é¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¤ÈCTB¥é¥º¥í¡¼¡¦¥½¡¼¥ÉÁª¼ê¤Ë¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥é¥¤¥ó¤òÆÍÇË¤µ¤ìÌó50¥á¡¼¥È¥ë¤òÁö¤ê¤¤é¤ì¤ë¥È¥é¥¤¤òÃ¥¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
8ÅÀº¹¤Ë¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¸åÈ¾19Ê¬¡¢Å¨¿Ø22¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥¦¥È¤«¤é¹¶¤á¤ë¤È¡¢¥¦¥¤¥ó¥°¡¦Èø粼ÚðÌéÁª¼ê¤¬¥È¥é¥¤¤òÃ¥¤¤12-15¤È3ÅÀº¹¡¢¤µ¤é¤Ë4Ê¬¸å¤Ë¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥Þ¥¯¥Þ¡¼¥óÁª¼ê¤¬¥È¥é¥¤¡£¥¥Ã¥¯¤â·è¤Þ¤ê19-15¤ÇµÕÅ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë29Ê¬¤Ë¤Ï¥¥Ã¥¯¤ÇÅ¨¿Ø22¥á¡¼¥È¥ëÆâ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤Ë½¦¤ï¤ì¤¿¤È¤³¤í¤òFB¡¦¾¾Åç¹¬ÂÀÏ¯Áª¼ê¤¬¶¯Îõ¤Ê¥¿¥Ã¥¯¥ë¡£¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¤¹¤ë¤È¥¦¥¤¥ó¥°¤Î¥Á¥§¥¹¥ê¥ó¡¦¥³¥ë¥ÓÁª¼ê¤¬¥È¥é¥¤¤Ç24-15¤ÈÅÀº¹¤ò¹¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¸åÈ¾40Ê¬¤Ë¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎÃæÂ¼Î¼ÅÚÁª¼ê¤¬¤À¤á²¡¤·¤Î¥È¥é¥¤¡£ÅìµþSG¤¬29-15¤Çº£µ¨ÇòÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¡¼¥°¥ï¥ó¤Ï12¥Á¡¼¥à¤¬2¤Ä¤Î¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢¾¡¤ÁÅÀ¤¬Â¿¤¤¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢ºÇ½ª½ç°Ì¤¬·èÄê¡£7°Ì°Ê²¼¤Ï¥ê¡¼¥°Àï¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç½ç°Ì¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£