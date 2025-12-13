ºûºêÎ¤ºÚ¥¢¥Ê¡Ö¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤è¤ê¿©¤Ù¤¿¤¤¤ªÇ¯º¢¡×¡¡¥ß¥Ã¥¡¼¤ÎÈï¤êÊª¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼S¡ª
¡¡¸µÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎºûºêÎ¤ºÚ¡Ê33¡Ë¤¬13Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤è¤ê¿©¤Ù¤¿¤¤¤ªÇ¯º¢¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¥ß¥Ã¥¡¼¤ÎÈï¤êÊª¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¡¢¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¤Ï¡Ö#¤ª»¶Êâ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡×¡Ö#¤Ï¤Ô¤¯¤ê¡×¡Ö#Christmas¡×¡Ö#TDL¡×¡Ö#popcorn¡×¤Èµ¤·¤¿¡£