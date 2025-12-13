¡Ö¤ªÁ°¤ò»¦¤·¤Æ²¶¤â»à¤Ì¡×70Âå½÷À¤Ë5¥¥í¤ÎÅ´¥¢¥ì¥¤¤ò¿¶¤ê¾å¤²¤Æ¶¼Ç÷¤·¤¿µ¿¤¤¡¡50ºÐ¤ÎÃË¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¢ã¿·³ã¢ä
13Æü¡¢¿·³ã»ÔÀ¾¶è¤Ç70Âå½÷À¤Ë¶§´ï¤òÍÑ¤¤¤Æ¶¼Ç÷¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç50ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ë½ÎÏ¹Ô°ÙÅù½èÈ³¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¿·³ã»ÔÀ¾¶è¤ÎÌµ¿¦¤ÎÃË¡Ê50¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï13Æü¸áÁ°10»þ20Ê¬º¢¡¢¿·³ã»ÔÀ¾¶è¤Î·úÊªÆâ¤ÇÌÌ¼±¤Î¤¢¤ë70Âå½÷À¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢5¥¥í¤ÎÅ´¥¢¥ì¥¤¤ò¿¶¤ê¾å¤²¤Ê¤¬¤é¡Ö¤ªÁ°¤ò»¦¤·¤Æ²¶¤â»à¤Ì¡×¤Ê¤É¤È¶¼Ç÷¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½÷À¤«¤é½õ¤±¤òµá¤á¤é¤ì¤¿Âè»°¼Ô¤«¤é¡Ö¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¤ËÃË¤Ï½÷À¤ËÂÐ¤·¤Æ´í³²¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¤á¡¢½÷À¤Ë¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÃË¤Ï¡Ö»ä¤¬¤·¤¿¤³¤È¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£