ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡¡ÂçÊª½÷Í¥¤Î°¦Ì¼¤«¤é¤«¤Ä¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¾×·âÅª¤Ê¸ÀÍÕÌÀ¤«¤¹¡Ö¤¦¤Á¤Ç¤·¤ß¤¸¤ß¸À¤¦¤ó¤À¤â¤ó¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡Ê75¡Ë¤¬13Æü¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥´¥Ã¥É¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¡¡¥¢¥Ã¥³¤Î¤¤¤¤¤«¤²¤ó¤Ë1000²ó¡×¡ÊÅÚÍËÁ°11¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Âç¸æ½ê½÷Í¥¤ÎÍÄ¤¤º¢¤Î°¦Ì¼¤È¤Î¸òÎ®¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÄ¹Ç¯¿Æ¸ò¤¬¿¼¤¤½÷Í¥¤ÎÀõÅÄÈþÂå»Ò¤¬¥²¥¹¥È¡£¤È¤â¤Ë¿Æ¸ò¤¬¿¼¤«¤Ã¤¿´õÎÓ¤µ¤ó¤È¤Î¥È¡¼¥¯¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤ëÃæ¡¢ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¤À¤Ã¤Æ¡¢ÌéºÈ»Ò¡Ê´õÎÓ¤µ¤ó¤ÎÄ¹½÷¡¦ÆâÅÄÌéºÈ»Ò¤µ¤ó¡Ë¤Ê¤ó¤«¤¦¤ÁÍè¤Æ¤É¤ó¤À¤±¤´ÈÓ¿©¤Ù¤ë¤«¡£»ä¡¢¡È¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ë¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Î¤«¡É¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢ÇòÊÆ¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¤¡×¤È´õÎÓ¤µ¤ó¤¬¸¼ÊÆ¤·¤«¿©¤Ù¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤Æ¡¢¡Ö¡ÊÌéºÈ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ë¤À¤«¤éÇòÊÆ¤¬´ò¤·¤¯¤Æ¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢ÀõÅÄ¤â¡ÖÌéºÈ¤Á¤ã¤ó¤¬¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤»þ¤Ë¡È¤ªÊì¤Á¤ã¤ó¡¢Çò¤¤¤´ÈÓ¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¤Í¡É¤Ã¤Æ¡×¤ÈºÆ¸½¡£ÏÂÅÄ¤â¡ÖËÜÅö¤è¡£¤¦¤Á¤Ç¤·¤ß¤¸¤ß¸À¤¦¤ó¤À¤â¤ó¡£´õÎÓ¤Á¤ã¤óÆÈÆÃ¤Î°é¤ÆÊý¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö²Æ¤Ê¤ó¤«¤µ¡¢ÌéºÈ»Ò¤¬¥·¥ã¥ï¡¼¤Ð¤Ã¤«¤ê»È¤¦¤Î¤è¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢´õÎÓ¤Á¤ã¤ó¥¯¡¼¥é¡¼¤Ä¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢»Ò¶¡¤Ï¼«Á³¤ÎÉ÷¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤ã¥À¥á¤À¤«¤é¡¢¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â½ë¤¤¡£º£Ç¯¤Û¤ÉÌÔ½ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢½ë¤¤¤«¤é´À¤Ó¤Ã¤Á¤ç¤Ó¤Á¤ç¡£»ä¡¢¤½¤ÎÅÅµ¤Âå¤Î¤Û¤¦¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤è¤¦Ê¬¤«¤é¤ó¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£