¡¡µÓ¤ÎÄË¤ß¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢Â©ÀÚ¤ì¤ÇÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤·¡¢¡ÖÀ¨¤¤·ìÀò¤¬¿¼ÉôÀÅÌ®¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿ÆüËÜ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¶¨²ñ¤ÎÀî¹ç½Ó°ì²ñÄ¹¤¬£±£³Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤Ë¿·µ¬Åê¹Æ¡£ºÊ¤¬Êü¤Ã¤¿¶¯Îõ¤Ê°ì¸À¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£±£±ÆüÉÕ¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢¡Ö¿ôÆüÁ°¡¢±¦¤Î¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤À¤±¤¬ÄË¤¤¡×¤È´¶¤¸¤¿ÍâÄ«¡¢Â©ÀÚ¤ì¤·¡¢ÉÂ±¡¤Ç¥¨¥³¡¼¸¡ºº¤ò¤·¤¿Ä¾¸å¡¢ÀèÀ¸¤«¤é¡Ö¤³¤ì¤ÏÂçÊÑ¤À¡¢À¨¤¤·ìÀò¤¬¿¼ÉôÀÅÌ®¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢·ìÀò¤¬ÇÙ¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÊÌ¤Î¸¡ººµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¡Ö·ë¶ÉËÍ¤Î¿ÇÃÇ¤Ï¡¢¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¥¯¥é¥¹¾É¸õ·²¤Î°ìÊâ¼êÁ°¡©¤Ç¤·¤¿¡£Ì¿¤òÍî¤È¤µ¤ì¤ëÊý¤âÇ¯´ÖÂ¿¿ô¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£±£³Æü¤Ë¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£³°½Ð»þ¤ËºÊ¤«¤é¡Ö¿åÊ¬ÀÝ¤é¤Ê¤¤¤È»à¤ó¤¸¤ã¤¦¤«¤é¡×¤È¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Î¿å£³ËÜ¤òÅÏ¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤±¤É¹Í¤¨¤¿¤éÊ¬¤«¤ë¤À¤í¾Ð¡×¡Ö¤½¤·¤ÆÊü¤Ã¤¿°ì¸À¤ÇËÍ¤Ï·âÄÀ¡¡¡¡ÉáÃÊ¡¢¤ª¼ò¤ÏÆÝ¤à¤±¤É¡¡¿å°û¤ó¤Ç¤ë¤Î¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡ª¡¡¤À¤«¤é¡¢ÂÎ¤¬½¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡Ëí¤ÎÆ÷¤¤¤Çµ¤Àä¤¹¤ë¡ª¤È¡¡¤³¤ó¤Ê»þ¤Ë¸À¤¦¤«¡©¤Ç¤¹¡¢³§¤µ¤ó¡×¤È¤Ü¤ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£