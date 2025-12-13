FRUITS ZIPPERÝ¯°æÍ¥°á¡¢¿ÍÀ¸½é¤Î¤®¤Ã¤¯¤ê¹ø¤òÊó¹ð¡Ö¾¯¤·¥»¡¼¥Ö¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/13¡Û7¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦FRUITS ZIPPER¡Ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¡Ë¤ÎÝ¯°æÍ¥°á¤¬12Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¤®¤Ã¤¯¤ê¹ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û25ºÐ¥¢¥¤¥É¥ë¡Ö¿²µ¯¤¡×³¤³°¥·¥ç¥Ã¥È¤¬²Ä°¦¤¹¤®
Ý¯°æ¤Ï¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢»ä½é¤á¤Æ¤Î¤®¤Ã¤¯¤ê¹ø¤Ç¡ª¡ª¡×¤È¤®¤Ã¤¯¤ê¹ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£12Æü¤Ï¡ÖKAWAII LAB. SESSION vol.17¡×¡¢13Æü¤Ï¡ÖKAWAII LAB. SESSION vol.18¡×¡Ê¤É¤Á¤é¤âK¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¤Ë¤Æ³«ºÅ¡Ë¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡Ö¾¯¤·¥»¡¼¥Ö¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¤Ç¤âº£Æü¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖKAWAII LAB. SESSION vol.17¡×¡ÖKAWAII LAB. SESSION vol.18¡×¤ÏFRUITS ZIPPER¡¢CANDY TUNE¡Ê¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥Á¥å¡¼¥ó¡Ë¡¢SWEET STEADY¡Ê¥¹¥¦¥£¡¼¥È¥¹¥Æ¥Ç¥£¡Ë¡¢CUTIE STREET¡Ê¥¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡Ë¡¢KAWAII LAB. MATES¤é¥¢¥½¥Ó¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦KAWAII LAB.¡Ê¥«¥ï¥¤¥¤¥é¥Ü¡Ë½êÂ°¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤è¤ë¹çÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£12Æü¤Ë¤Ï¿·¥°¥ë¡¼¥×¡¦MORE STAR¡Ê¥â¥¢¥¹¥¿¡¼¡Ë¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡Ý¯°æÍ¥°á¡¢¿ÍÀ¸½é¤Î¤®¤Ã¤¯¤ê¹ø¤òÊó¹ð
¢¡Ý¯°æÍ¥°á¡ÖKAWAII LAB. SESSION¡×¤Ø»²²Ã
