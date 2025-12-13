ÁáÄ«¤Î¼òÅÄ»Ô¤ÇÈ¯À¸¤Î¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¡¢48ºÐ¤ÎÃË¤òÂáÊá
ÁáÄ«¤Î»³·Á¸©¼òÅÄ»Ô¤Î¸òº¹ÅÀ¤ÇÄÉÆÍ»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¡¢Áê¼ê¤Ë¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿¤Þ¤Þ¸½¾ì¤«¤éÎ©¤Áµî¤Ã¤¿¤Ò¤Æ¨¤²¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢Äá²¬»Ô¤Î48ºÐ¤ÎÃË¤¬13Æü¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²á¼º±¿Å¾Ã×½ý¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Äá²¬»ÔÌøÅÄ¤Î¼«¾Î¡¦¼«Æ°¼ÖÈÎÇä¶È¤ÎÆ£ÄÍ¸¬ÍÆµ¿¼Ô¡Ê48¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÆ£ÄÍÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢º£·î10Æü¸áÁ°5»þ40Ê¬¤¹¤®¡¢¼òÅÄ»Ô¹õ¿¹¤Î½½»úÏ©¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢ÀÄ¿®¹æ¤Ç±¦ÀÞ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¸òº¹ÅÀ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ËÄÉÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿Äá²¬»Ô¤Î50Âå¤Î½÷À²ñ¼Ò°÷¤¬¼ó¤Ê¤É¤Ë·Ú¤¤¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ£ÄÍÍÆµ¿¼Ô¤Ïµß¸îÁ¼ÃÖ¤Ê¤É¤ò¹Ô¤ï¤º¡¢¸½¾ì¤«¤éÎ©¤Áµî¤Ã¤¿µ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Åö»þ¡¢Æ£ÄÍÍÆµ¿¼Ô¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¾èÍÑ¼Ö¤¬Æî¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÄ¾¿ÊÃæ¤ËÀÖ¿®¹æ¤Î¸òº¹ÅÀÆþ¤ê¡¢·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ËÄÉÆÍ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·Æ£ÄÍÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£