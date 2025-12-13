Ãæ¿¹ÌÀºÚ¡¡¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡¡ÈÖÁÈ¸«¤Æ¿Íµ¤¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Ë¼Ì¿¿Å¸¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ò°ÍÍê
¡¡²Î¼ê¤ÎÃæ¿¹ÌÀºÚ¡Ê60¡Ë¤¬12ÆüÊüÁ÷¤Î¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ÖÃæ¿¹ÌÀºÚ¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óGOLD¡Á¥ª¡¼¥ë¥¿¥¤¥à¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡Á¡×¤Ë½Ð±é¡£¡ÖANN¡×¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¡¢¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤òÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥ß¥Ã¥Ä¡¦¥Þ¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¤È¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î³À²ÖÀµ¤È¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£
¡¡Ãæ¿¹¤Ïº£Ç¯6·î¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÃæÀî²È¡×¤ÎÆ±¶É¡ÖÃæÀî²È¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¤È¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë»ä¤ÏÀÎ¤«¤éÃæÀî²È¤µ¤ó¤¬Âç¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡£¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤Î¤âËÜÅö¤Ë¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤°¤é¤¤Âç¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤â¤¦Á´¿ÈÄ»È©¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢ÇúÈ¯¤ß¤¿¤¤¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È²ó¸Ü¤·¤¿¡£
¡¡¥ß¥Ã¥Ä¤¬ÃæÀî²È¤Ï½éÂåM-1²¦¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤¤¡Ö¤½¤Îº¢¤«¤é¡×¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢Ãæ¿¹¤Ï¡Ö¤â¤¦ºÇ½é¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¸À¡£¡Ö¤ª¾Ð¤¤ÈÖÁÈ¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤Æ¤â¡Ö¸«¤Þ¤¹¡×¡Öº£¤â¸«¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¤¡¢Ì¡ºÍ¤ä¥³¥ó¥È¤¬¡Ö¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡³À²Ö¤Ï¡Öº£·ë¹½¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¸«¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡¢Ä«¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢Ãæ¿¹¤Ï¡Ö¤Ï¤¤¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥ß¥Ã¥Ä¤ÏÃæ¿¹¤¬¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×¤ò¸«¤Æ¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤«¤¬²°¡×²Ã²ìæÆ¤Î¼Ì¿¿¤ÎÏÓÁ°¤òÃÎ¤ê¡¢º£Ç¯6·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¼«¿È¤Î¼Ì¿¿Å¸¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ò°ÍÍê¤·¤¿¤È¤âÌÀ¤«¤·¡¢Ãæ¿¹¤Ï¡Ö¤Ï¤¤¡£¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Î¡£¼Ì¿¿Å¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤¿¡£