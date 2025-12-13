º´¡¹ÌÚ´õ¡ÖËèÄ«Çº¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×»ëÄ°¼Ô¤Î¤ªÇº¤ß¤ËÂç¶¦´¶¡Ö¼«²æ¤â½Ð¤Æ¤¤ÆËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤Ç¤¹¡×
¡¡½÷Í¥¤Îº´¡¹ÌÚ´õ¡Ê37¡Ë¤¬12ÆüÊüÁ÷¤ÎNHK E¥Æ¥ì¡ÖÌ²¤ì¤ÌÌë¤Ï AI¤µ¤ó¤È¡×(¶âÍË¸å10¡¦30)¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£ËèÆüÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡»Ò¶¡¤ò»ý¤Ä»ëÄ°¼Ô¤«¤é¡Ö»Ò¶¡¤Î¥¤¥ä¥¤¥ä´ü¤¬ÂçÊÑ¡×¤È¤ÎÇº¤ß¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤È¡¢º´¡¹ÌÚ¤â´ù¤ò¤¿¤¿¤¤¤Æ¡ÖËÜÅö¤ËËèÄ«Çº¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÂç¶¦´¶¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï17Ç¯¤Ë¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¢¥ó¥¸¥ã¥Ã¥·¥å¡×¤ÎÅÏÉô·ú¤È·ëº§¡£18Ç¯¤ËÂè1»ÒÄ¹ÃË¡¢23Ç¯¤ËÂè2»Ò¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öº£Æü¤ÎÄ«¤â¡Ä»Ò¶¡¤¬·è¤Þ¤ê¤ÇÀÖ¤¤Éþ¤òÃå¤Æ¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¡£¤Ç¤â¥Ô¥ó¥¯¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢²¼¤Î»Ò¤¬¡£¡È¥Ô¥ó¥¯¤òÃå¤¿¤¤¡ª¡É¤È¡£¡È¤Ç¤âÀÖ¤òÃå¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤ì¤Ç¹Ô¤³¤¦¡É¡×¤È¿Æ»Ò¤Ç¡È³ÊÆ®¡É¤·¤¿¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¡È¤¤¤ä¡¼¹Ô¤«¤Ê¤¤¡ª¡É¤Ã¤Æ¡£¸ÀÍÕ¤â¤·¤ã¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¼«²æ¤â½Ð¤Æ¤¤ÆËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤Ç¤¹¡×¤È¤ï¤¬»Ò¤È¤ÎÆü¾ï¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£