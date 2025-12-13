¡Ú´ØÀ¾Âç³Ø¥é¥°¥Ó¡¼¡ÛÆþÂØÀï¡¡Î¶Ã«Âç¤Ï19Ç¯¤Ö¤ê¤ÎA¥ê¡¼¥°¤Ë2ÅÀÆÏ¤«¤º¡¡12¡½0¤«¤éÀÝÆîÂç¤ËµÕÅ¾Éé¤±
¡¡¡þ2025Ç¯ÅÙ´ØÀ¾Âç³Ø¥é¥°¥Ó¡¼¥ê¡¼¥°ABÆþÂØÀï¡¡Î¶Ã«Âç¡ÊB1°Ì¡Ë17¡½19ÀÝÆîÂç¡ÊA8°Ì¡Ë¡Ê2025Ç¯12·î13Æü¡¡Êõ¤¬ÃÓµåµ»¾ì¡Ë
¡¡B¥ê¡¼¥°1°Ì¤ÎÎ¶Ã«Âç¤ÏA¥ê¡¼¥°8°Ì¤ÎÀÝÆîÂç¤Ë17¡½19¤ÇÇË¤ì¤Æ2007Ç¯ÅÙ°ÊÍè19Ç¯¤Ö¤ê¤ÎA¥ê¡¼¥°Éüµ¢¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Á°È¾23Ê¬¤ËSHº´²ìÀ¿¿Í¼ç¾¡Ê4Ç¯¡áµþÅÔÀ®¾Ï¡Ë¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥¦¥È¤«¤é¤Î¥é¥Ã¥¯¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤ÎÏ¢Â³¹¶·â¤Ç¥È¥é¥¤¥é¥¤¥ó¤òÆÍÇË¡£º¸Ãæ´Ö¤ËÀèÀ©¥È¥é¥¤¡£Á°È¾¤ò5¡½0¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢¸åÈ¾4Ê¬¤Ë¤â¥×¥í¥Ã¥×Éú°æÂç»ÖÏº¡Ê3Ç¯¡áÅ·Íý¡Ë¤¬¥È¥é¥¤¡£SO½ÂÃ«Í¦ÂÀ¡Ê3Ç¯¡áÂçºå¶Í°þ¡Ë¤Î¥³¥ó¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤âÀ®¸ù¤·¤Æ12¡½0¤Ë¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¸Ä¿ÍÇ½ÎÏ¤ËÄ¹¤±¤ëÀÝÆîÂç12Ê¬¡¢17Ê¬¤Ë¥È¥é¥¤¤òµö¤·¤Æ12¡½12¤ÈÆ±ÅÀ¤Ë¤µ¤ì¤ë¤È¡¢30Ê¬¤Ë¥é¥¤¥ó¥¢¥¦¥È¤«¤é¥â¡¼¥ë¤Ç¹¶¤á¹þ¤Þ¤ì¤ÆÃæ±û¤Ë¥È¥é¥¤¤òµö¤·¤Æ12¡½19¤ÈµÕÅ¾¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Î¶Ã«Âç¤Ï»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤Î¥í¥¹¥¿¥¤¥à3Ê¬¤ËCTBÄ¹Ã«Àî¶³ÎÉ¡Ê4Ç¯¡áµþÅÔ¹©³Ø±¡¡Ë¤¬º¸¶ù¤Ë¥È¥é¥¤¤ò·è¤á¤ÆÄÉ¤¤¤¹¤¬¤ë¡£¥³¥ó¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò·è¤á¤ÆÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤âµ¬Äê¤Ë¤è¤ê¾å°Ì¥ê¡¼¥°¤ÎÀÝÆîÂç¤¬»ÄÎ±¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥³¥ó¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¸å¤Î¹¶·â¤Ë·ü¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢SO½ÂÃ«¤Î¥¥Ã¥¯¤¬±¦¤Ë³°¤ì¤Æ¥Î¡¼¥µ¥¤¥É¡£Èá´ê¤Ï¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ë°Ñ¤Í¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¾ËÜÎÏºÈ¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡ÊHC¡Ë¤Ï¥ê¡¼¥É¤·¤¿¾ìÌÌ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¥²¡¼¥à¥×¥é¥ó¤ò´°àú¤Ë¿ë¹Ô¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¡£2ÅÀÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ä¤ÎÀÕÇ¤¡×¤ÈÁª¼ê¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£2Ç¯Â³¤±¤ÆÀÝÆîÂç¤ËÇÔ¤ì¤Æ¡¢3ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¤Ç2ÅÀº¹ÇÔÂà¡Ö¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Ç¤ä¤é¤ì¤¿¤«¤é¡¢¥¦¥¨¡¼¥È¡¢¥Õ¥ë¥³¥ó¥¿¥¯¥È¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¯¥À¥¦¥ó¤ò°ìÇ¯´ÖÃÃ¤¨¤Æ¤¤¿¡£2Éô¤ÇÀï¤¤¤Ê¤¬¤é¤½¤Î¼åÅÀ¤¬µÕ¤Ë¶¯¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£¤¤ç¤¦¤Ï¼éÈ÷¤Ç²æËý¤Ç¤¤¿¤Î¤¬Á±Àï¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡º´²ì¼ç¾¤Ï¡ÖÀèÀ©¥È¥é¥¤¤Î¥·¡¼¥ó¤ÏÁ°¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤¬³Ð¸ç¤·¤Æ·è¤á¤Ë¤¤¤Ã¤¿¡£Éé¤±¤¿¤Î¤ÏµÍ¤á¤ÎÉôÊ¬¤Î´Å¤µ¡£A¥ê¡¼¥°¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï°ìÈ¯¤Ç¡Ê¥È¥é¥¤¤ò¡Ë¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¼ÂÎÏº¹¤ò´¶¤¸¤¿¡×¤ÈÎäÀÅ¤ËÏÃ¤¹¡£¡Ö´ðÁÃ¤Ï¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£ÍèÇ¯¡Ê¤Î¥Á¡¼¥à¡Ë¤ÏÆþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤ÆA¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È²ù¤·¤µ¤òÀ²¤é¤¹¤è¤¦¡¢¸åÇÚ¤Ë¸·Ì¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£