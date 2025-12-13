45ºÐ¡¦¼ò°æ¼ãºÚ¡¢¶á±Æ¸ø³«¤ËÈ¿¶Á¡Ö°ÂÄê¤Î°¦¤¯¤ë¤·¤µ¡×¡Ö¾Ð´é¤¬ÁÇÅ¨¤ÇÈþ¤·¤¤¡×¡¡º£Ç¯¤Ç¡È·ÝÎò30Ç¯¡É
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¼ò°æ¼ãºÚ¡Ê45¡Ë¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö°ÂÄê¤Î°¦¤¯¤ë¤·¤µ¡×¿©¤ÙÊª¤òÁ°¤Ë¤Ë¤Ã¤³¤ê¡ª¼ò°æ¼ãºÚ¤Î¶á±Æ
¡¡Åê¹Æ¤Ë¡Ö¶á±Æ¡×¤È¤Ò¤È¸ÀÅº¤¨¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£ÎÐ¿§¤Î¥Ë¥Ã¥È¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¿©¤ÙÊª¤òÁ°¤ËËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¼ò°æ¤Î»Ñ¤¬¼Ì¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸«¤»¤¿¸µµ¤¤½¤¦¤Ê»Ñ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤¤¤¾Ð´é¡×¡ÖÂç¹¥¤¡×¡Ö°ÂÄê¤Î°¦¤¯¤ë¤·¤µ¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¾Ð´é¤¬ÁÇÅ¨¤ÇÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ò°æ¤Ïº£Ç¯8·î¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¡Ö¤³¤Î7·î¤Ç¡¢·ÝÎò30Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¡¹ÍÍ¤Ë¤â¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤ò¼¨¤·¡¢¡Ö»Å»ö¤òÄ¹¤¯Â³¤±¤ë»ä¤Ê¤ê¤Î¥³¥Ä¤Ï¡¢°ÕÃÏ¤È¸Ø¤ê¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢ÌµÍÍ¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¤«¤Ã¤³¤è¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
