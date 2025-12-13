¡ÚÌÚÅÄÍ¥É×²èÇì¤Îµå³¦³¨Æüµ¡Û¡ÖÌÀÀÐ²È¥µ¥ó¥¿¡×¤Ç¤â¤¦°ìÅÙ¥È¥Ê¥«¥¤¤ò¡ª20Ç¯°Ê¾å½Ð±é¡Äº£Ç¯¤ÏµÙ»ß¤Ç¤¹
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦ÌÚÅÄÍ¥É×GMÂå¹Ô¡Ê57¡Ë¤Ë¤è¤ë¡ÖÌÚÅÄ²èÇì¤Îµå³¦³¨Æüµ¡×¤Ï¡¢20Ç¯°Ê¾å¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿ÂçÀÚ¤ÊÈÖÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¡ÖÌÀÀÐ²È¥µ¥ó¥¿¤Î»Ë¾åºÇÂç¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥·¥ç¡¼¡×¤Ç¥È¥Ê¥«¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ËèÇ¯¹±Îã¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤ÏÈÖÁÈ¤¬¤ªµÙ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Æ¤â»ÄÇ°¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÍèÇ¯°Ê¹ß¤ÎºÆ³«¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¹¡£
¡¡ÊóÆ»¤Ê¤É¤Ç¤´Â¸¤¸¤ÎÊý¤âÂ¿¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËèÇ¯¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖÌÀÀÐ²È¥µ¥ó¥¿¤Î»Ë¾åºÇÂç¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥·¥ç¡¼¡×¤¬¡¢º£Ç¯¤ÏÊüÁ÷¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÍ¤â20Ç¯°Ê¾å¡¢½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤ÊÈÖÁÈ¤Ê¤Î¤Ç»ÄÇ°¤Ç¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¤Ê¤¼¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿º¢¤«¤é¡Ö½Ð¤¿¤¤ÈÖÁÈ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¸À¤Ã¤Æ¤³¤¤¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤ÎÊý¤«¤é½é¤á¤Æ¤ª´ê¤¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÈÖÁÈ¤¬¡¢¤³¤Î¡ÖÌÀÀÐ²È¥µ¥ó¥¿¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÌÀÀÐ²È¥µ¥ó¥¿¡×¤ò½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó»ëÄ°¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤À¤Ã¤¿ÀÐÌÓÇî»Ë»á¤¬¡Ö¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤È¿©»ö¤·¤Æ¤«¤é¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤¬Ï¢ÇÔ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ÇÅÅÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÍèÇ¯¤ÏËÍ¤¬ÅÅÏÃ¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âÀÐÌÓ»á¤¬ÅÅÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢²ù¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤½¤ÎÍâÇ¯¤«¤é½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½Ð±é¤¹¤ë¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¡¢ÈÖÁÈÂ¦¤È¡Ö¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç½Ð¤Þ¤¹¤«¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡Ö¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤ÈÈ¬ÌÚ¤µ¤ó¤¬¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥È¥Ê¥«¥¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤«¤é¡Ö¥È¥Ê¥«¥¤¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¡Ö¥Ï¥¤¡×¤ÈÊÖ»ö¤·¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¥È¥Ê¥«¥¤¤È¤·¤Æ¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼Â¤Ï½é¤á¤Æ½Ð±é¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢¸µ¡¹¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤¢¤Ã¤¿Ãå¤°¤ë¤ß¤Ç½Ð¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¾®¤µ¤¹¤®¤Æ²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÍâÇ¯¤«¤é¤ÏËÍ¤Î¥µ¥¤¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Ãå¤°¤ë¤ß¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÅöÁ³¡¢º£¤â¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î°áÁõÉô²°¤Ë¤Ï¤½¤Î¥È¥Ê¥«¥¤¤¬Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤«¤Þ¤¿¤½¤ì¤òÃå¤é¤ì¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤Î¤ò¡¢ËÍ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÆüËÜ¥Ï¥àGMÂå¹Ô¡Ë