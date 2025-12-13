Î¾ÌÜ¤¬¼ð¤ì¤Æ¼ºÌÀÀ£Á°¡ÄÄí¤Ë¸½¤ì¤¿ÉÎ»à¤Î»ÒÇ¡¡À¸»à¤ò×Ç×Ó¤Ã¤¿Æü¤«¤é2Ç¯¡¢º£¤Ï¿©¤¤¤·¤óË·¤Îà¥¤¥±¥Ë¥ã¥óá¤Ë
º£¤«¤é2Ç¯Á°¡¢¥¥¸Çò¤ÎÃË¤Î»Ò¡Ö¥·¥¨¥ë¡×¤¯¤ó¤Ï¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤Á¤ÇX¥æ¡¼¥¶¡¼¡¦BigBob¤µ¤ó¡Ê@BigBob_BB¡ËÂð¤ÎÄí¤Ë¸½¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ò¤É¤¤ÌÜ¤ä¤Ë¤ÇÎ¾ÌÜ¤Ï¤Õ¤µ¤¬¤ê¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÌ¿¤òÍî¤È¤¹À¥¸ÍºÝ¤Î¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤Î¤Þ¤ÞÊü¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ê¤¤¡×¡£¤½¤¦´¶¤¸¤¿»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤Î¾®¤µ¤ÊÂÎ¤òÊú¤¾å¤²¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ°¤¤¤¹¤®¡Ä ¤º¤Ã¤È»ÒÇ¤ß¤¿¤¤¤ÊÈþÃË»Ò¤Ö¤ê¤Ë¤¤å¤ó
¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤Á¤Ç¸½¤ì¤¿»ÒÇ¡Ä ¿ê¼å¤·»ëÎÏ¤ò¼º¤¦´íµ¡
2023Ç¯11·î5Æü¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÏÄí¤Ë¾®¤µ¤Ê±Æ¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤ÏÌÜ¤¬¼ð¤ì¾å¤¬¤Ã¤¿»ÒÇ¡£º£¤Ë¤â¾Ã¤¨Æþ¤ê¤½¤¦¤Ê¤Û¤É¿ê¼å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ò¤ÈÌÜ¤Ç¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¼ºÌÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤À¤í¤¦¤È¤ï¤«¤ë¾õÂÖ¤Ç¡¢»×¤¦¤è¤êÀè¤ËÂÎ¤¬Æ°¤¤¤ÆÊÝ¸î¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ë¼ý¤Þ¤ë¤Û¤É¾®¤µ¤¤»ÒÇ¤òÏ¢¤ì¤Æ¡¢µÞ¤¤¤ÇÆ°ÊªÉÂ±¡¤Ø¡£À¸¸å1¥«·î¡¢ÂÎ½Å¤ï¤º¤«500¥°¥é¥à¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
»ÒÇ¤ÏÇÉ÷¼Ù¤ò¤Ò¤¡¢Î¾ÌÜ¤¬±ê¾É¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤È¤¯¤Ë±¦ÌÜ¤Î±ê¾É¤¬¤Ò¤É¤¯¡¢ÀèÀ¸¤«¤é¡Ø¼ºÌÀ¤¹¤ë¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£±¦ÌÜ¤Ï¼£¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤Î¸·¤·¤¤¾õ¶·¤ò¼ª¤Ë¤·¤¿½Ö´Ö¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¤Õ¤È¡ÖÌ¾Á°¤Ï¡¢¥·¥¨¥ë¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤È·è¤á¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£
¡Ö¡Ø¹õ¼¹»ö¡Ù¤È¤¤¤¦Ì¡²è¤Î¼ç¿Í¸ø¤¬±¦ÌÜ¤ò´ãÂÓ¤ÇÊ¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£»ÒÇ¤Î»Ñ¤¬¤Õ¤ÈÇ¾Î¢¤Ç½Å¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¿¿¤Ã°Å¤Ê»ë³¦¤ÎÃæ¤ò¤µ¤Þ¤è¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤Ø¤¿¤É¤ê¤Ä¤¤¤¿¥·¥¨¥ë¤¯¤ó¡£¾®¤µ¤ÊÌ¿¤¬¡¢ºÆ¤Ó¸÷¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¼¡¼¡¢¤³¤³¤«¤é¼£ÎÅ¤ÎÆü¡¹¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼ºÌÀ¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¡Ä 2¥«·î¤Î¼£ÎÅ¤Î·ë²Ì¤Ï
Åö»þ¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤óÂð¤Ë¤Ï2É¤¤ÎÀè½»Ç¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÇÍÑ¤Î¥Õ¡¼¥É¤ä¥È¥¤¥ì¤Ê¤ÉÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ï¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¥·¥¨¥ë¤¯¤ó¤ò¤¹¤°¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÇÉ÷¼Ù¤ÈÌÜ¤Î¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á¡¢2½µ´Ö¤Û¤É1Æü¤ª¤¤ËÄÌ±¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£3¼ïÎà¤ÎÌÜÌô¤òËèÆü6¡¢7²óÅÀ´ã¡£¤½¤ì¤ò2¥«·îÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£¼ºÌÀ¤À¤±¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¡¢¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡×
·üÌ¿¤Ê¥±¥¢¤Î·ë²Ì¡¢¥·¥¨¥ë¤¯¤ó¤ÏÉ÷¼Ù¤ò¹îÉþ¡£¿¼¹ï¤À¤Ã¤¿ÌÜ¤â¸÷¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÂÎÄ´¤â°¤¤¡¢ÌÜ¤â¤è¤¯¸«¤¨¤Ê¤¤¡Ä¥·¥¨¥ë¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯¤º¤Ã¤È·Ù²ü¥â¡¼¥É¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢²óÉü¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ²È¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤Ë´·¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¿´¤ò³«¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
Éï¤Ç¤ë¤È¡¢¤Î¤É¤ò¥´¥í¥´¥í¤ÈÌÄ¤é¤·¤Æ´î¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥·¥¨¥ë¤¯¤ó¡£ËÜÍè¤Î²º¤ä¤«¤µ¤È´Å¤¨¤óË·¤Ê°ìÌÌ¤¬¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÂÎ½Å¤â½çÄ´¤ËÁý¤¨¤ÆÂÎ¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±¤¸Ç¯Îð¤Î»Ò¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È´é¤âÂÎ¤â¾®¤µ¤á¡£º£¤Ç¤â¸«¤¿ÌÜ¤¬»ÒÇ¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¤ªÊ¢¤¹¤¤¤¿¡ª ¿©¤Ù¤ë¤ÎÂç¹¥¤¤Ê¥¤¥±¥Ë¥ã¥ó¤Ë
¥·¥¨¥ë¤¯¤ó¤Ï¸½ºß2ºÐ¡£¹¥´ñ¿´²¢À¹¤Ç¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡¢Éô²°Ãæ¤ò¶î¤±²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤È¤Æ¤â¿©¤¤¤·¤óË·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤´ÈÓ¤Î»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢´Å¤¨¤¿ºÙ¤¤À¼¤ÇÌÄ¤¤¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¡ª ¤Þ¤¿¡¢ÍèµÒ¤¬¤¢¤ë¤È¥µ¥Ã¤È¥½¥Õ¥¡¤Î²¼¤Ë±£¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ò»×¤¤ÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬º£¥·¥¨¥ë¤¯¤ó¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¸ÀÍÕ¤È¤Ï¡¼¡¼
¡Ö¡Ø¤¦¤Á¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª ¤³¤ì¤«¤é¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤ÆÍ·¤ó¤Ç¤Í¡£¤â¤Ã¤È´Å¤¨¤Æ¤¤¤¤¤è¡ª¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦ÍüÌÚ ¹áÆà¡Ë