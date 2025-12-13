¼ê·Ú¤Ëµû²ðÎàÍ³Íè¤Î±ÉÍÜÁÇ¤òÀÝ¤ì¤ë¡ªÈó²ÃÇ®²Ã¹©¤Ç¥µ¥Ã¤ÈÍÏ¤±¤ë¡¢À¸½¤µ¤â¥«¥Ã¥È¤·¤¿¥Ñ¥¦¥À¡¼
¤³¤Á¤é¤ÏŽ¢¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡ËŽ£¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
¤ªµû¡¢¿©¤Ù¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©
¾Æ¤¯¤È±ì¤ä½¤¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢Ä´Íý¤Î¼ê´Ö¤äÀ¸¥´¥ß¤Î½èÍý¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤±ó¤Î¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦µûÎÁÍý¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÏÆüËÜ¤Î¿©Âî¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ªµû¤â¡¢¸½ºß¡¢¿¼¹ï¤ÊµûÎ¥¤ì¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ÉáÃÊ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤ªµû¤Î¿È¤ÎÉôÊ¬¤À¤±¡£Æ¬¤ä¹ü¡¢Èé¡¢ÆâÂ¡¤Ê¤É¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëµ®½Å¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¸¼³¦Æç¤Î·Ã¤ß¤ò ¡È¤Þ¤ë¤´¤È¡É ¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Ë
¤½¤ó¤Ê¸½Âå¿Í¤¬Êú¤¨¤ëÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ö¤µ¤«¤Ê¤Þ¤ë¤´¤È·ò¹¯À¸³è¡×¤Ïºî¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¶þ»Ø¤Î¹¥µù¾ì¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¸¼³¦Æç¤Ç¿åÍÈ¤²¤µ¤ì¤¿¡¢¥¿¥¤¡¢¥¢¥¸¡¢¥¤¥«¡¢¥µ¥Ð¡¢¥¤¥ï¥·¤Î5¼ïÎà¤Îµû²ð¤ò¸·Áª¡£¤ª»É¿È¤Ë¤Ç¤¤ëÁ¯ÅÙ¤Î¸¶ÎÁ¤À¤±¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢Æ¬¤«¤é¿¬Èø¤Þ¤ÇÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯Ê´Ëö²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Çò¿Èµû¡¢ÀÄµû¡¢ÆðÂÎÎà¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¥Ö¥ì¥ó¥É¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬»ý¤Ä±ÉÍÜÁÇ¤ò³è¤«¤·¤¿À®Ê¬¤Ë¡£¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ç¤â½Ð½Á¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢µû¤½¤Î¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ë ¡ÈÄ¶°ìÊªÁ´ÂÎ¿©¡É ¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¥«¥¿¥Á¡£
1ËÜ¡Ê1.5g¡Ë¤ÎÃæ¤Ë¡¢¥¢¥ß¥Î»À21¼ï¡¢»éËÃ»À28¼ï¡¢¥Ó¥¿¥ß¥ó8¼ï¡¢¥ß¥Í¥é¥ë11¼ï¤Ê¤É¡¢¹ç·×68¼ïÎà¤â¤Î±ÉÍÜÁÇ¤¬¥®¥å¥Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃµöµ»½Ñ¤¬ÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ëËÉÙ¤Ê±ÉÍÜ
¡Ö¤µ¤«¤Ê¤Þ¤ë¤´¤È·ò¹¯À¸³è¡×¤ÎÃíÌÜ¤¹¤Ù¤ÆÃÄ¹¤Ï¡¢ÆÃµö¼èÆÀºÑ¤ß¤ÎÈó²ÃÇ®À½Ë¡¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¾ï¡¢µû¤òÊ´Ëö²½¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï²ÃÇ®½èÍý¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤È¤Ç®¤Ë¼å¤¤±ÉÍÜÁÇ¤¬Â»¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤µ¤«¤Ê¤Þ¤ë¤´¤È·ò¹¯À¸³è¡×¤Ï¡¢¿åÍÈ¤²¸å¤¹¤°¤Ë½èÍý¤ò³«»Ï¤·¡¢Ç®¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¤ÊýË¡¤Ç»¦¶Ý¡£Äã²¹¤Ç¥Ú¡¼¥¹¥È¾õ¤Ë¤·¤¿¸å¡¢½Ö´ÖÅà·ë¤·¤ÆÈùÊ´Ëö²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«¤Î¹©Äø¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÀ½Ë¡¤Ë¤è¤ê¡¢DHA¡¢EPA¡¢¥«¥ë¥·¥¦¥à¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óD¡¢B12¤È¤¤¤Ã¤¿µûËÜÍè¤Î±ÉÍÜ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë½¤ß¤âÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ËèÆüÂ³¤±¤é¤ì¤ë¡¢¿·¤·¤¤µû½¬´·
»È¤¤Êý¤Ï¤È¤Æ¤â¥·¥ó¥×¥ë¡£1Æü1ËÜ¤òÌÜ°Â¤Ë¡¢Æ¦Æý¤äÌîºÚ¥¸¥å¡¼¥¹¡¢Ì£Á¹½Á¤ä¥¹¡¼¥×¤Ê¤É¤Ë¿¶¤ê¤«¤±¤ë¤À¤±¤ÇOK¤Ç¤¹¡£
²¹¤«¤¤ÎÁÍý¤Ë²Ã¤¨¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¼Ñ¹þ¤Þ¤º¤Ë ¡È¿©¤Ù¤ëÄ¾Á°¡É ¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤³¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ÞÍ¤·¤Æ¤¤¤ë±ÉÍÜÁÇ¤ä¹ÚÁÇ¤ò²õ¤µ¤º¤ËÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
É÷Ì£¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¾¯ÎÌ¤«¤é»Ï¤á¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÎÌ¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
µû¤ò ¡È¿©¤Ù¤ë¡É ¤«¤é ¡È°û¤à¡É ¤Ø¡£Ë»¤·¤¤ËèÆü¤Ç¤âÌµÍý¤Ê¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë¡¢¡Ö¤µ¤«¤Ê¤Þ¤ë¤´¤È·ò¹¯À¸³è¡×¤Ç¡¢¿·¤·¤¤·ò¹¯½¬´·¤ò»Ï¤á¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¸½ºß¡¢¤ªÆÀ¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î³ä°úÈÎÇä¤¬½ªÎ»´Ö¶á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÁá¤á¤Ë°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯Àè¤Ç¾ÜºÙ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢¨¿©Êª¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢¸¶ºàÎÁÌ¾¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£ËÜÉÊ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥À¥¤¡¢¥Þ¥¢¥¸¡¢¥¹¥ë¥á¥¤¥«¡¢¥µ¥Ð¡¢¥¤¥ï¥·¤Ï¡¢¤¨¤Ó¡¦¤«¤ËÎà¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
>> ¡Ú°û¤àµû¤È¤¤¤¦¿·½¬´·¡Û¤µ¤«¤Ê¤Þ¤ë¤´¤È·ò¹¯À¸³è¤ÇµûÎ¥¤ì¤ò²ò·è¡ª68¼ïÎà¤Î±ÉÍÜ¤ò¼ê·Ú¤Ë
Image: ³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥Ó¡¼¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
Source: CoSTORY