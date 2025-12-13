¡Ö¸«»ö¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¡×¡Ö¥¹¥´¡Ä¡×»ÒÌò½Ð¿È½÷Í¥¡ÖÆ©¤«¤·ÊÔ¤ßÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¼«ºîÉþ»Ñ¤Ë¡Ö¤¤¤¤¡Á¡×¡Ö¥×¥í¤ä¤ó¡ª¡×¾Î»¿¤ÎÀ¼
¡¡»ÒÌò½Ð¿È¤Î½÷Í¥¤¬¼êÊÔ¤ß¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¥¯¥ª¥Æ¥£¥Æ¥£¡¼¤Ë¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¼êÊÔ¤ß¤Î¥»¡¼¥¿¡¼¡£½ÐÍè¾å¤¬¤ê¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥«¥é¡¼¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿¼«ºî¤Î¥È¥Ã¥×¥¹»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï½÷Í¥¡¦¹â¶¶¤«¤ª¤ê(50)¡£
¡¡¥á¥¬¥Í¤ò³Ý¤±¡¢³Ü¤Ë¼ê¤òÅº¤¨¤ë¥Ý¡¼¥º¤ä¶»¸µÉôÊ¬¤ò¼«»£¤ê¤Ç¤ª¤µ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥È¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¡Ê¶ß¤«¤éÎØÊÔ¤ß¤ÇÊÔ¤ó¤Ç¤¤¤¯ÊÔ¤ßÊý¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¥À¥¦¥ó¥È¥Ã¥×¤È¤Ç¤â¸À¤¦¤Î¤«¤Ê¡£²¼¤«¤é¾å¤ËÎØÊÔ¤ß¤ÇÊÔ¤ó¤Ç¤ß¤¿¡£¼«¸ÊÎ®¡£¤ï¤«¤ê¤Å¤é¤¤¤±¤ÉÆ©¤«¤·ÊÔ¤ßÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈºÙÉô¤ÎÌÏÍÍ¤â¾Ò²ð¤·¡¢¸«¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¼êÊÔ¤ß¡¼À¨¤¤¡×¡Ö¥×¥í¤ä¤ó¡ª¡×¡Ö¤¤¤¤¡Á¼«Á³¤Ê´¶¤¸¤¬²Ä°¦¤¤²á¤®¤ë¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¸«»ö¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤½ÐÍè±É¤¨¡×¡Ö¿§¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤â´°àú¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤Æ¡¢¼êÊÔ¤ß¡©¤¹¤´¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡»ÒÌò¤È¤·¤Æ1982Ç¯¤Î±Ç²è¡ÖÍ¶²ýÊóÆ»¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¹â¶¶¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤â¡ÖÝ¥¡×(85Ç¯)¤ä¡Ö¥×¥ë¥·¥¢¥ó¥Ö¥ë¡¼¤Î¾ÓÁü¡×(86Ç¯)¤Ê¤É¤ËÂ³¡¹½Ð±é¤·¤¿¤Û¤«¡¢¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£