¡È»°ãø¡õ¹â°æ¡É¥¯¥é¥Ö¸ø¼°SNS¤ÇÉüµ¢¤Ø¤Î´üÂÔ¹â¤Þ¤ëÅê¹ÆÁê¼¡¤°¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°ÆüËÜÂåÉ½2Áª¼ê¤¬¼¡Àá¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤«¡©¡¡¹â°æ¤Ï½é¥Ù¥ó¥Á¡õ½é½Ð¾ì¤Ë¤âÃíÌÜ
¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Ç³èÌö¤·¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë½êÂ°¤¹¤ë2Áª¼ê¤ÎÉüµ¢¤¬´Ö¶á¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤ÏÆüËÜ»þ´Ö12Æü¡¢¸ø¼°SNS¤Ç¹â°æ¹¬ÂçÁª¼ê¤¬¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹â°æÁª¼ê¤Ï¡¢º£²Æ¡¢J1Àîºê¤«¤é¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¡£192¥»¥ó¥Á¡¢90¥¥í¤È·Ã¤Þ¤ì¤¿ÂÎ³Ê¤ò»ý¤Á¡¢¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¤Î¶¯¤µ¤ÈÂÐ¿Í¤ÇÉé¤±¤Ê¤¤¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹ÎÏ¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²ÃÆþ¸å¤¹¤°¤ËÂÄì¶ÚËì±ê¤ÇÎ¥Ã¦¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢ÂçÂÜÉô¤Î¸Î¾ã¤Î¤¿¤áÄ¹¤é¤¯·ç¾ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ3Æü¤Ë¤Ï¡¢Æ±¥¯¥é¥Ö¤¬¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢¹â°æÁª¼ê¤ÎÉüµ¢¤òÊó¹ð¡£½é¤á¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥àU-21¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÁ´ÂÎÎý½¬¤Ë¤â»²²Ã¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î¥¯¥é¥Ö¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥ÈÀï¤Ø¸þ¤±¤Æ¡×¤È¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¡¢¥Á¡¼¥àÎý½¬¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¹â°æÁª¼ê¤ò¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿¼Ì¿¿¤È¡¢²°Æâ¤ÇÆ±Áª¼ê¤¬¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¤â¤¦°ì¿Í¡¢Éüµ¢¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¤Î¤Ï¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ë»°ãø·°Áª¼ê¡£9·î²¼½Ü¤ËÉé½ý¤·¤Æ°ÊÍè¡¢·ç¾ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö¤¬13Æü¤Ë¸ø¼°SNS¤Ç¡¢»°ãøÁª¼ê¤¬¥Á¡¼¥àÎý½¬¤Ë»²²Ã¤·ÌöÆ°¤¹¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«¡£¤½¤ÎÅê¹Æ¤Î¥µ¥à¥Í¥¤¥ë¤Ë¤Ï¡ÖKING KAORU IS BACK!¡×¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¹â°æÁª¼ê¤È»°ãøÁª¼ê¤Ï¡¢Âè16Àá¤ÇÂÔË¾¤ÎÉüµ¢¤ò¾þ¤ë¤Î¤«¡£»°ãøÁª¼ê¤ÏÌó2¤«·îÈ¾¤Ö¤ê¤Î¸ø¼°Àï½Ð¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢¹â°æÁª¼ê¤Ï¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à²ÃÆþ¸å¡¢½é¤Î¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤È½é½Ð¾ì¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£