¸©³°»º¥·¥¤¥¿¥±¤Ê¤É¤ò¡í¿·³ã¸©»º¡í¤Èµ¶¤Ã¤ÆÉ½µ¤·ÈÎÇä ¡Ö·çÉÊ¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡Ä¡×1Ç¯8¥«·î´Ö¤Ç7¾¦ÉÊ¡¦·×Ìó2070¥¥í ¡¡¿·³ã»Ô
¥¥Î¥³Îà¤ÎºÏÇÝ¤ÈÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¿·³ã»ÔÆî¶è¤Î²ñ¼Ò¤¬¡¢¸©³°»º¤Î¥·¥¤¥¿¥±¤Ê¤É¤ò¡Ö¿·³ã¸©»º¡×¤Èµ¶¤Ã¤ÆÉ½¼¨¤·¤ÆÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿·³ã»ÔÆî¶è¤Î¡ÖÃæ»³¿©Âû¡×¤Ï¤ª¤È¤È¤·10·î¤«¤éº£Ç¯6·î¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¡¢¶Ý¾²¥·¥¤¥¿¥±¤ä´¥Áç¥¥¯¥é¥²¤Ê¤É7¾¦ÉÊ¡¦Ìó2070¥¥í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸©³°»º¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡Ö¿·³ã¸©»º¡×¤Èµ¶¤Ã¤¿É½¼¨¤ò¤·¤ÆÈÎÇä¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼è°úÀè¤«¤é¤Î»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤ÆÃæ»³¿©Âû¤¬¤ß¤º¤«¤é¡Ö¸©»º¤ÈÉ½¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ë¸©³°¤Î¤â¤Î¤òÆþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÊÝ·ò½ê¤Ë¿½¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ»³¿©Âû¤Ï¡¢È¯À¸ÉÔÎÉ¤Ç¥¥Î¥³¤¬ÉÔÂ¤·¡¢·çÉÊ¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë°ì»þÅª¤ËÂ¾¼Ò¤«¤é»ÅÆþ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¡¢¡Ö·²ÇÏ¸©»º¡×¡Ö°ñ¾ë¸©»º¡×¡Ö·§ËÜ¸©»º¡×¤ÈÉ½¼¨¤¹¤Ù¤¤È¤³¤í¡Ö¿·³ã¸©»º¡×¤Î¤Þ¤Þ½Ð²Ù¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¤ÏºÆÈ¯ËÉ»ßÂÐºö¤Î¼Â»Ü¤Ê¤É¤ò»Ø¼¨¡£Ãæ»³¿©Âû¤Ï¡¢¿©ÉÊÉ½¼¨Ë¡¤Ø¤ÎÇ§¼±¤Î´Å¤µ¤¬¸¶°ø¤À¤È¤·¤Æ¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤Î¤¿¤á¤ËË¡Îá¤Î½å¼é¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸©³°»º¤Î»ÅÆþ¤ì¤òÇÑ»ß¤¹¤ë¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
