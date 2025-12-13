¶áÆ£¿¿É§¡¢¹ë²÷¥¹¥¿¡¼ÅÁÀâÈäÏª¡Ö¤Û¤ÜÁ´Éô¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ËÃÇ¤é¤ì1¸®¤À¤±OK¡×µÒ¼¼¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤ÀµðÂçÀßÈ÷¤È¤Ï
¡¡²Î¼ê¤Î¶áÆ£¿¿É§¡Ê61¡Ë¤¬¡¢13ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤´¤Ö¤´¤Ö¡×¤Ë½Ð±é¡£¥¹¥¿¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹ë²÷ÅÁÀâ¤ò¼¡¡¹¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¾¼ÏÂ100Ç¯¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢Âçºå¤Î¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¤òË¬¤Í¤¿¡£Æ»Ãæ¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡¦ÉÍÅÄ²í¸ù¤«¤é¡Ö¼ã¤¤»þ¤Ï¥²¡¼¥àÅª¤Ê¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¡¢¡ÖÉñÂæ¤ä¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¥¤¥ó¥Ù¡¼¥À¡¼¤È¤«¥¼¥Ó¥¦¥¹¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤Î¡×¤È²óÁÛ¡£1978Ç¯¤Ë¥¿¥¤¥È¡¼¤¬È¯Çä¤·¡¢À¤³¦ÅªÂç¥Ö¡¼¥à¤òµ¯¤³¤·¤¿¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥²¡¼¥à¡Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¥¤¥ó¥Ù¡¼¥À¡¼¡×¡¢¥Ê¥à¥³¤¬83Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¡¢¥¤¥ó¥Ù¡¼¥À¡¼¤Ë¼¡¤°Çä¤ê¾å¤²¤òµÏ¿¤·¤¿¥²¡¼¥à¡Ö¥¼¥Ó¥¦¥¹¡×¤ÎÌ¾¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¡Ö¼ã¤¤¤«¤é¤µ¤¢¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ä¤ê¤¿¤¤¤ï¤±¤è¡£¤Ç¤â»Å»ö¤¬¤º¡¼¤Ã¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤Æ¤Ç¤¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ä³Ú²°¤Ë»ý¤Ã¤ÆÍè¤¿¡¢µ¡³£¤´¤È¡£¥¤¥ó¥Ù¡¼¥À¡¼¤È¥¼¥Ó¥¦¥¹¤ò2¤ÄÆþ¤ì¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤´¤È!?¥¹¥¿¡¼¤ä¤ó¡×¤È¶Ã¤«¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö°ã¤¦°ã¤¦¡£¥²¡¼¥à²°¤«¤é¼Ú¤ê¤Æ¤¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤ª¶âÆþ¤ì¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¡¢¡Ö¡È½ÐÈÖ¤Ç¤¹¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡ÈÂÔ¤Ã¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¡¢¿·µÏ¿¡ª¡É¡×¤È³Ú²°¤ÇË×Æ¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ê¤¢¡£¤½¤¦¤«¡¢¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤«¹Ô¤¯»þ´Ö¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡Ä¡×¤ÈÉÍÅÄ¤âÍý²ò¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ó¥ê¥ä¡¼¥É¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢Íèºå¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡ÖÂçºå¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ë¥Ó¥ê¥ä¡¼¥É¤ÎÂæÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£¡Ö¤â¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ä¡Ä¡×¤È¤¢Á³¤ÎÉÍÅÄ¤Ë¡¢¡Ö¤Û¤ÜÁ´Éô¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ËÃÇ¤é¤ì¤Æ¡¢1¸®¤À¤±¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÉô²°¤Ë¡¢ÉáÄÌ¤Î¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿Âæ¤ò¡Ä¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤±¤Ã¤³¤¦¥Ç¥«¥¤¤è!?¥¥å¡¼°ú¤«¤Ê¤¢¤«¤ó¤·¡¢¹¤¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ëÉÍÅÄ¤Ë¡¢¡Ö¤½¤¦¡£¤Þ¤¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤½¤¦¤¤¤¦»þÂå¤À¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡Ä¡×¤È²û¤«¤·¤ß¡¢¥¹¥±¡¼¥ë¤Î°ã¤¤¤Ë¡Ö¤«¤Ã¤³¤¨¤¨¤ï¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£