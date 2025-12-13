ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡¡¤«¤Ä¤ÆÅÅÏÃ¤ÇµïÎ±¼é»È¤ï¤ì¤¿ÂçÊª½÷Í¥¡¡¼«Âð¤Ë¹Ô¤¯¤â¡Ö¥Ô¥ó¥Ý¥ó²¡¤¹¤Ç¤·¤ç¡£¡ÊÅÅµ¤¡Ë¾Ã¤¹¤Î¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡Ê75¡Ë¤¬13Æü¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥´¥Ã¥É¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¡¡¥¢¥Ã¥³¤Î¤¤¤¤¤«¤²¤ó¤Ë1000²ó¡×¡ÊÅÚÍËÁ°11¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¸ø»ä¤È¤â¤Ë¿Æ¸ò¤¬¿¼¤«¤Ã¤¿½÷Í¥¤Î¼ùÌÚ´õÎÓ¤µ¤ó¡Ê18Ç¯»àµî¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÄ¹Ç¯¿Æ¸ò¤¬¿¼¤¤½÷Í¥¤ÎÀõÅÄÈþÂå»Ò¤¬¥²¥¹¥È¡£¤È¤â¤Ë¿Æ¸ò¤¬¿¼¤«¤Ã¤¿´õÎÓ¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤ëÃæ¡¢ÏÂÅÄ¤ÏÀõÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÎ¹¹Ô¤È¤«¤â¤è¤¯°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤â¤ó¤Í¡£¤Ê¤ó¤«¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤«¤Ã¤¿¤è¡£¡ÈÎ¹¹Ô¤Ï¹Ô¤¯¤ó¤À¡É¤Ã¤Æ¡×¤È¥Ý¥í¥ê¡£
¡¡¡Ö»ä¤Ê¤ó¤«ÅÅÏÃ¤·¤¿¤é¡È¤¤¤Þ¤»¤ó¡É¤Ã¤Æ½Ð¤ë¤ó¤À¤è¡×¤È¥Ü¥ä¤¯¤È¡¢ÀõÅÄ¤â¡Ö¤½¤ì¤âÊ¹¤¤¤¿¡£»ä¡¢¡È¤Ò¤É¤¤¤è¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤Î¡£¤À¤Ã¤ÆÅÅÏÃ¡¢¥¢¥Ã¥³¤µ¤ó¤«¤é¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¡È¤¢¡¢¤â¤·¤â¤·¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¥¢¥Ã¥³¤µ¤ó¤À¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¡È¤¿¤À¤¤¤ÞÎ±¼é¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡É¤Ã¤ÆÀ¼¿§¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¡¢¡È¥Ô¡¼¡É¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤Æ¥¬¥Á¥ã¥ó¤Ã¤ÆÀÚ¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£¡È¤è¤¯¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¹¤ë¤Í¡É¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÏÂÅÄ¤â¡Ö¤Û¤ó¤È¤è¡£¤½¤ì¤Ç²È¹Ô¤¯¤Ç¤·¤ç¡£ÌÀ¤«¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤ó¤Î¤è¡£¤Û¤ó¤Ç¥Ô¥ó¥Ý¥ó²¡¤¹¤Ç¤·¤ç¡£¡ÊÅÅµ¤¡Ë¾Ã¤¹¤Î¡×¤È¶ì¾Ð¡£ÀõÅÄ¤â¡Ö·ù¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤è¡¢Á´Á³¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¡£
¡¡ÏÂÅÄ¤â¡Ö¤½¤Î¤¢¤È¤¹¤°ÅÀ¤±¤ë¤Î¤è¡£¤¹¤°¡¢¤À¤«¤éº£¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤¤»þ¤À¤«¤é¤µ¡¢²ÈÅÅÏÃ¤À¤«¤é¡¢²È¤Ç¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀõÅÄ¤¬¡Ö¥Ï¥ï¥¤¤Ç²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤¿¤Þ¤¿¤Þ²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢ÏÂÅÄ¡¢ÀõÅÄ¡¢´õÎÓ¤µ¤ó¡¢É×¤ÎÆâÅÄÍµÌé¤µ¤ó¤Î¤Û¤«¡¢Í§¿Í¤È²ñ¤Ã¤Æ¿©»ö¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö»ä¤¬¹Åç¹Ô¤¯»þ¤Ë°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡È»ä¤Ï¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤Ç¤¹¡É¤Ã¤Æ¡£´õÎÓ¤Á¤ã¤ó¤Ï¤Ê¤ó¤«¤Î¹Ö±é¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢¡È¤¸¤ã¤¢¹Ô¤¯¤«¤é¡É¤Ã¤ÆÌë¤¤¤é¤·¤Æ¡¢Éô²°Çñ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤â¤ó¡¢´õÎÓ¤Á¤ã¤ó¤¬¡£¤Ê¤ó¤«¥ï¥±Ê¬¤«¤ó¤Ê¤¤¡£¥½¥Õ¥¡¤Ç¿²¤ë¤«¤é¸À¤¦¤Æ¡×¤È²û¤«¤·¤ó¤À¡£