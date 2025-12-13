60ºÐ½Ë¤¦¡Ö´ÔÎñ²Ö²Ð¤ÎÆü¡×Á´¹ñ°ìÀÆ¤Ë¡ÈÀÖ¤¤²Ö²Ð¡É60È¯ÂÇ¤Á¾å¤²¡Ö60Ç¯´Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¡×¡ÖÉ×¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¡ÖÆüËÜ¤ò¸µµ¤¤Ë¡×¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÛ¤¤¡Únews23¡Û
Åß¤ÎÌë¶õ¤òºÌ¤ë¡ÈÀÖ¤¤²Ö²Ð¡É¡£60ºÐ¤ò½Ë¤Ã¤Æ60È¯¤Î²Ö²Ð¤òÁ´¹ñ°ìÀÆ¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤ë¡Ö´ÔÎñ²Ö²Ð¡×¤È¤¤¤¦»î¤ß¤Ç¡¢12·î5Æü¡¢½é¤á¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö60ºÐ¡×¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¹¤Ç¤Ë·Þ¤¨¤¿Êý¡¢¤Þ¤ÀÀè¤È¤¤¤¦Êý¡Ä¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÛ¤¤¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û´ó¤êÅº¤¤¡Ö´ÔÎñ²Ö²Ð¡×¤ò¸«¾å¤²¤ëÉ×ÉØ¤Î»Ñ¤â
»£±Æ¡§³ë¾ë¿¿Æà¡¡Â¼ÅÄÎëÆà
ÊÔ½¸¡§»³ËÜÆØ»Ë
¼èºà¡§¾åÂ¼ºÌ»Ò¡¡µÈÅÄ¸¬¼£
¡¡¡¡¡¡²£»³ºÚÊæ¡¡´ßËÜËüÍ³»Ò
12·î5Æü¡¢Ìë¶õ¤òºÌ¤Ã¤¿¡È´ÔÎñ²Ö²Ð¡É
Åß¤ÎÌë¶õ¤òºÌ¤ë¡ÈÀÖ¤¤²Ö²Ð¡É¤Ï¡¢60ºÐ¤ò½Ë¤¦¡Ö´ÔÎñ²Ö²Ð¡×¤Ç¤¹¡£12·î5Æü¡¢27ÅÔÆ»ÉÜ¸©43¤«½ê¤Ç°ìÀÆ¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤¿¿Í¤Ï¡½¡½
¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀÄ½Õ¤òëð²Î¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÆüËÜ°ì¼þ¤·¤¿¤¤¤Ê¡¢¤È¡×
¡Ö¤³¤ÎÀ¸³è¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
Ä¹Ç¯¡¢´ó¤êÅº¤¦É×ÉØ¤Ï¡Ä
ºÊ¤¬5·î¤Ë´ÔÎñ¤ÎÉ×
¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë¤¤¤é¤ì¤ì¤Ð¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
2025Ç¯¡¢½é¤á¤ÆÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿¡Ö´ÔÎñ²Ö²Ð¡×¡£¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï1¿Í¤Î¡È¾®¤µ¤ÊÁÛ¤¤¡É¤Ç¤·¤¿¡£
È¯µ¯¿Í¡Ö¼«Ê¬¤Ø¤Î¤ª½Ë¤¤¤È¼þ¤ê¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ÎÁÛ¤¤¡×
¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö´ÔÎñ²Ö²Ð¤ÎÆü¡×¤ÎÈ¯µ¯¿ÍŽ¥°æ½ÐÄ¾Èþ¤µ¤ó¡£²Ö²Ð¤òÍÑ¤¤¤¿´ë²è¤ò¹Ô¤¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¡¢¼«¿È¤â8·î¤Ë´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Ž¢´ÔÎñ²Ö²Ð¤ÎÆüŽ£È¯µ¯¿Í °æ½ÐÄ¾Èþ¤µ¤ó
¡Ö»ä¤¬¼«Ê¬¤Î´ÔÎñ¤ò²Ö²Ð¤Ç½Ë¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¤¹¤´¤¯¸Ä¿ÍÅª¤ÊÁÛ¤¤¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç·Ò¤¬¤ì¤ëÆü¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡×
¤½¤³¤Ç12¤Î´³»Ù¤¬5²ó¤á¤°¤ë¤È60ºÐ¤Î´ÔÎñ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢12·î5Æü¤òŽ¢´ÔÎñ²Ö²Ð¤ÎÆüŽ£¤È¤·¤Æ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
´ÔÎñ½Ë¤¤¤Ë±©¿¥¤ë¡È¤Á¤ã¤ó¤Á¤ã¤ó¤³¡É¤Î¿§¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÀŽ¢ÀÖ¤¤Ž£²Ö²Ð60È¯¤ò¡¢Á´¹ñ¤Î²ñ¾ì¤½¤ì¤¾¤ì¤ÇÂÇ¤Á¾å¤²¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È»ñ¶â¤Î°ìÉô¤Ï¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÊç¤ê¡¢»Ù±ç¼Ô¤Ï²Ö²Ð¶Ì¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅº¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ž¢´ÔÎñ²Ö²Ð¤ÎÆüŽ£È¯µ¯¿Í °æ½ÐÄ¾Èþ¤µ¤ó
¡Ö¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¹¥¤¤«¤Ê¡£¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¤³¤ì¤Þ¤·¤¿¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡Ù¡£
¼«Ê¬¤ò¤ª½Ë¤¤¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤È¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¼þ¤ê¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ÎÁÛ¤¤¤¬Î¾Êý¤¢¤Ã¤Æ¡×
²Ö²Ð¶Ì¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÎ¾¿Æ¤Ø¸þ¤±¤¿¸ÀÍÕ¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ž¢´ÔÎñ²Ö²Ð¤ÎÆüŽ£È¯µ¯¿Í °æ½ÐÄ¾Èþ¤µ¤ó
¡Ö¡Ø¤ªÉã¤µ¤ó¤ªÊì¤µ¤ó¡¢60Ç¯Á°¤Ë»º¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡Ù ¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤¹¤Í¡£ÆÉ¤à¤Èµã¤±¤Æ¤¤Þ¤¹¤Í¡£1¸Ä¤º¤Ä¿§¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È¡×
ÉÂ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿60ºÐ¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¤ªÈè¤ìÍÍ¤È¤¤¤¦Ï«¤¤¡×
12·î5Æü¡Ö´ÔÎñ²Ö²Ð¡×ÂÇ¤Á¾å¤²ÅöÆü¡£
¾åÂ¼ºÌ»Ò¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¡ÖÂÇ¤Á¾å¤²¤òÁ°¤ËÂ³¡¹¤È¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡Ë¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤´²ÈÂ²¤ÇÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î»Ñ¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
Éý¹¤¤À¤Âå¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¿ÀÆàÀî¸©¤ÎÁêÌÏ¸¶²ñ¾ì¡£Í§¿Í¤ÈË¬¤ì¤¿½÷À¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤¹¤Æ¤¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¤Í
10·î¤Ë´ÔÎñ ÌðÃ¼²í»Ò¤µ¤ó
¡Ö¡Ê´ÔÎñ¤Î¡ËÀÖ¤Ç¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×
10·î¤Ë´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤¿ÌðÃ¼²í»Ò¤µ¤ó¡£»Å»ö¤Ë»Ò°é¤Æ¡¢Ë»¤·¤¤Æü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´ÔÎñ¤òÁ°¤Ë¡È¿ÍÀ¸¤ò¸«Ä¾¤¹¤¤Ã¤«¤±¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
10·î¤Ë´ÔÎñ ÌðÃ¼²í»Ò¤µ¤ó
¡Ö6Ç¯Á°¤Ë¡¢Æý¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»Å»ö¤Î´ÉÍý¿¦¤Î°ìÈÖË»¤·¤¤»þ´ü¤Ë¡£»Å»ö¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬100¡ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»à¤ò°Õ¼±¤·¡¢¥Ú¡¼¥¹ÇÛÊ¬¤ò¹Í¤¨¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×
ÉÂ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢·Þ¤¨¤¿60ºÐ¡£
¡½¡½¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÁÛ¤¤¤ò¤Ï¤»¤Ê¤¬¤é²Ö²Ð¤ò¸«¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
10·î¤Ë´ÔÎñ ÌðÃ¼²í»Ò¤µ¤ó
¡Ö¤¤ç¤¦¡¢¤³¤Î¾ì¤ËÍè¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¡Ø60Ç¯´Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¡Ù¤È¤¤¤¦Ï«¤¤¡×
´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤ë½÷À¡ÖÂÇ¤Á¾å¤²¤òÁ°¤ËÉ×¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×
5·î¤Ë´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤¿½Å¾¾Èþ»Ò¤µ¤ó¤ÈÉ×Ž¥È¥¤µ¤ó¡Ê64¡Ë¡£
¡½¡½¤¤¤è¤¤¤èÂÇ¤Á¾å¤²¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¿´¶¤Ç¤¹¤«¡©
5·î¤Ë´ÔÎñ ½Å¾¾Èþ»Ò¤µ¤ó
¡Ö¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤È¥É¥¥É¥¡×
Èþ»Ò¤µ¤ó¤¬¶»¤ò¹âÌÄ¤é¤»¤ëÍýÍ³¡£¼Â¤ÏÈþ»Ò¤µ¤ó¡¢²Ö²Ð¶Ì¤ËÈ¥¤µ¤ó¤Ø¡È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¡É¤ò¤³¤Ã¤½¤êÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Àè¤Ë´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤¿È¥¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÄêÇ¯¸å¡¢²È»ö¤ä¿Æ¤Î²ð¸î¤ÇÆ¯¤¯Èþ»Ò¤µ¤ó¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÈÂÇ¤Á¾å¤²¤òÁ°¤ËÉ×¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡É¡£Èþ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
5·î¤Ë´ÔÎñ ½Å¾¾Èþ»Ò¤µ¤ó
¡Öº£¤Þ¤Ç¤È¤Ë¤«¤¯¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Ã¤Æ¡£39Ç¯°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ì¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡½¡½¤É¤ó¤ÊÈ¿±þ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡©
5·î¤Ë´ÔÎñ ½Å¾¾Èþ»Ò¤µ¤ó
¡Ö²Ö²Ð¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×
ÂÇ¤Á¾å¤²¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤È15Ê¬¡£¤¤¤è¤¤¤èÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
5·î¤Ë´ÔÎñ ½Å¾¾Èþ»Ò¤µ¤ó
¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï²Ö²Ð¤Ë´¶¼Õ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×
½Å¾¾Èþ»Ò¤µ¤ó¤¬²Ö²Ð¤Ë½ñ¤¤¤¿È¥¤µ¤ó¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¡ÖÈ¥¤µ¤ó¡¢´ÔÎñ¤Îº£Æü¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤Í¡ªÈþ»Ò¡×
É×Ž¥È¥¤µ¤ó¡Ê64¡Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤¤¡¢¤³¤Á¤é¤³¤½¡×¤È´ò¤·¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¡£
5·î¤Ë´ÔÎñ ½Å¾¾Èþ»Ò¤µ¤ó
¡ÖÄêÇ¯¤·¤Æ¤«¤é¤´ÈÓ¤òºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
É×Ž¥È¥¤µ¤ó¡Ê64¡Ë
¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤¦µ¡²ñ¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¡¢¤³¤Á¤é¤³¤½¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤ë¿Í¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤ë¿Í¡£²Ö²Ð¤ò¸«¤Æ¡Ä
¸á¸å7»þ¡¢ÂÇ¤Á¾å¤²¤Î½Ö´Ö¤Ç¤¹¡£
¥¥ì¥¤¤ÊÀÖ¤¤²Ö²Ð¤¬Ìë¶õ¤ËÂÇ¤Á¤¢¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤Î´ÔÎñ¤Ï¡¢1965Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Á´¹ñÌó174Ëü¿Í¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÛ¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢Ìë¶õ¤ò¸«¾å¤²¤Æ¡½¡½
2025Ç¯´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤¿¿Í
¡Ö¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¤¤ì¤¤¤Ê²Ö²Ð¤Ç¤·¤¿¡£60Ç¯¡¢À¸¤¤Æ¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡Ö1Ç¯1Ç¯¤ò¹ï¤à¤è¤¦¤Ê¤«¤¿¤Á¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤È½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤³¤³¤«¤é¤Þ¤¿¥¼¥í¤«¤é¤È¸À¤¦¤³¤È¤Ç¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¼Ò²ñ¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¸µµ¤¤ÊÆüËÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢·ò¹¯¤ÇÀ¸¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤ì¤«¤é´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤ë¿Í¤â¡Ä
46ºÐÃËÀ
¡Ö¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ë¡¢¸µµ¤¤Ë60ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
21ºÐÃËÀ
¡Ö¤ª¼ã¤¯¸«¤¨¤ëÊý¤¬ËÜÅö¤ËÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¸òÎ®¤ò¤É¤ó¤É¤ó¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¤¹¤´¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Ž¢´ÔÎñ²Ö²Ð¤ÎÆüŽ£È¯µ¯¿Í °æ½ÐÄ¾Èþ¤µ¤ó
¡Ö¡Ø60ºÐ¤Î¿Í¤¿¤Á³Ú¤·¤½¤¦¤À¤Ê¡Ù¡Ø¼«Ê¬¤¿¤Á¤â³Ú¤·¤¯¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¡Ù¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÆüËÜ¤¬¤â¤Ã¤È¸µµ¤¤ËÉü³è¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×
Àè¤Û¤É¡¢É×¤Ë´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¤¿½Å¾¾¤µ¤ó¤Ï¡Ä
É×¡¦È¥¤µ¤ó¡Ê64¡Ë
¡Ö¤¢¤È²¿Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¡ØºÇ¸å¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë¤¤¤é¤ì¤ì¤Ð¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÀÖ¤¤²Ö²Ð¤¬¡¢´ó¤êÅº¤¦2¿Í¤Î¤³¤ì¤«¤é¤ò¤ä¤µ¤·¤¯¾È¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤Þ¤Î60ºÐ¡È¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤¤¿¤¤¿ÍÀ¸¤ò¤·¤Ã¤«¤êÁª¤Ó¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡É
¾åÂ¼ºÌ»Ò¥¥ã¥¹¥¿¡¼
Åß¤Î²Ö²Ð¤Ï¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê60ºÐ¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
´îÆþÍ§¹À¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
Ìó30Ç¯¸å¡¢¤½¤Îº¢¤Ë¤Ï¤ª¤½¤é¤¯ÄêÇ¯¤â65ºÐ¤ä70ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Æñ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Àª¤¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÄÌ²á¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¾åÂ¼¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¼èºà¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤¿60ºÐ¤Î³§¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ç¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ç¤·¤¿¡£
º£¤Þ¤Ç¤Î»Å»ö¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÂ³¤±¤ë¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¼èºà¤ò¤·¤¿½Å¾¾¤µ¤óÉ×ºÊ¤ÎÉ×¡¦È¥¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÄêÇ¯¤òµ¡¤Ë»Å»ö¤ò¼¤á¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¡¢ºÊ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤¹¤ë¡£ÀáÌÜ¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿ÍÀ¸¤ÎÁªÂò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¤¿¤À³§¤µ¤ó¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤¤¿¤¤¿ÍÀ¸¤ò¤·¤Ã¤«¤êÁª¤Ó¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë60ºÐ¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ìÀÎÁ°¤Î60ºÐ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£¤â¸½Ìò¤Ç¸µµ¤¤ÊÊý¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ö´ÔÎñ¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¼þ¤ê¤Ë´¶¼Õ¤ò¤·¤Æ¡¢Âè2¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¡£ËÜÅö¤Ë¿ÍÀ¸¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÀáÌÜ¤Ê¤Î¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¹Ô°Ñ°÷¤ÎÊý¤ÏÍèÇ¯°Ê¹ß¤â³«ºÅ¤·¤¿¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö12·î5Æü¤ÎÀÖ¤¤²Ö²Ð¡×¤¬Åß¤ÎÉ÷Êª»í¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¿À»ö,
¥Û¥Æ¥ë,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
²£ÉÍ,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
³ùÁÒ,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
¾²ÃÈË¼,
Áòº×,
Êè