¡Ö¹¥¤¤ÊÁª¼ê¤Ð¤Ã¤«¥×¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤Î¤ä¤á¤í¡ª¡×£Â£Ä²¦¼Ô¤¬±¿±Ä¤ËÉÔËþ¤Ö¤Á¤Þ¤±¡¡·Ú»ë¡õÌ¾Á°´Ö°ã¤¤¤ËÅÜ¤ê¡¡Á°²¦¼Ô°æ¸¶Í¥¶ø¤Ë¡Ö¶Ú¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤Í¤¨¡×
¡¡Ä«ÁÒÌ¤Íè¤¬¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ë£±Ê¬´ÖºÇ¶¯¤ò·è¤á¤ë³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Â£ò£å£á£ë£é£î£ç£Ä£ï£÷£î¡Ê¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¥À¥¦¥ó¡Ë¡×¤ÎÂè£±£¸²óÂç²ñ¤òÁ°¤Ë¡¢¸ø¼°£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤È¤·¤Æ½é¤ÎËÉ±ÒÀï¤ËÄ©¤àÂçÌîÆÆµ®¤¬±¿±Ä¤Ø¤ÎÉÔËþ¤òÞú¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡Á°²ó¤Î£Â£Ä£±£·¤Ç°æ¸¶ÎÉÂÀÏº¤ò²¼¤·¡¢Èá´ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿ÂçÌî¤¬¡¢Âçºå·ö²Þ¼«Ëý¤Î¥ê¥¤ò·Þ¤¨·â¤Ä·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢²¦ºÂÂ×´§°Ê¹ß¤Î°·¤¤¤ËÉÔËþ¤òÅÇÏª¡£Á°²ó¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ÎÌ©ÃåÆ°²è¤Î¥µ¥à¥Í¥¤¥ë¤¬¥ê¥¤¬°æ¸¶¤Ë¡Ö¥Ù¥ë¥È¼è¤êÊÖ¤¹¤«¤é¤ä¤í¤¦¤¼¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¾ìÌÌ¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤ì¤ÏÀµÄ¾¤á¤Ã¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥à¥«¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤ª¤«¤·¤¤¤ä¤í¡£¼è¤êÊÖ¤¹¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤è¡£¤ªÁ°¤é¤¤¤Ä¤«¤é¤ªÍ§Ã£¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Ã¤Æ¡×¤È»ØÅ¦¡£¡ÖÃ¯¤¬¥µ¥à¥Í¥¤¥ëºî¤Ã¤¿¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿ÍçÓ¤á¤È¤ó¤¹¤«¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë»×¤Ã¤¿¡×¤È¶òÃÔ¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥°¥í¡¼¥Ö¤Î¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Î°ÆÆâ¤Î£Ø¤Ç¡ÖÂçÌîµ®µ®¡×¤ÈÌ¾Á°¤ò´Ö°ã¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤â¡Ö¤¤¤Ä²¶¤¬¤½¤ÎÌ¾Á°¤Ç£Â£Ä½Ð¤¿¤è¤Ã¤Æ¡£¿Í¤ÎÌ¾Á°°ìÈÖ´Ö°ã¤¨¤Á¤ã¤¤¤±¤ó¤«¤é¡×¤ÈÅÜ¤Ã¤¿¡£
¡¡Àú¤ê¤Î¾å¼ê¤µ¤â¤â¤Ä°æ¸¶¤ä¥ê¥¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢À¹¤ê¾å¤²²¼¼ê¤Ê²¦¼Ô¤ËÂÐ¤·¤ÆÈãÈ½¤â½¸¤Þ¤ë¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÏÂçÌî¡¢¥ê¥¡¢°æ¸¶¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿Ãæ¡¢Ä«ÁÒ¤¬¡Ö¡Ê°æ¸¶¤Ï¡Ë¾¡¤Ã¤¿Êý¤È¤ä¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¸À¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤Ë¤â´é¤ò¤·¤«¤á¡¢¡ÖÌ¤Íè¤µ¤ó¤â¤³¤ì¤ò»È¤¦¤ó¤ä¤Ê¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇ¼ÆÀ¤¤¤«¤ó¤±¤É¤Ê¡£²¶¤Ï¡£¼óÇ¾¿Ø¤¬¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¥Ù¥ë¥È¤Ï·ö²Þ¼«Ëý¤¬»ý¤Ã¤Æ¤È¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢¼ó¤ò¤«¤·¤²¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç£Â£Ä¤Ç£·Ï¢¾¡¤Ç²¦ºÂ¤Ë¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿ÂçÌî¡£Á°²ó´ÙÍî¤·¤¿°æ¸¶¤Ë¤¹¤°¤ËÄ©Àï¸¢¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ëÎ®¤ì¤ËÉÔ²÷´¶¤òÞú¤Þ¤»¡¢¡Ö²¶»¶¡¹£Â£Ä¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢£±²ó¤â¥ª¥Õ¥¡¡¼ÃÇ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢Ì¤¤À¤Ë¤³¤ó¤Ê°ÕÌ£¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤°·¤¤¤µ¤ì¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤ìÊÌ¤Ë±¿±Ä¤µ¤ó¤ËÕ»¤ÓÇä¤ë¤È¤«Á´¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢²¶¤Ï¤¤¤Ä½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡£ËÜÅö¤Ë²¶¤Î¤³¤È¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤ÇÄÙ¤·¤¿¤¤¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¶¯¤¤ÅÛ¤è¤³¤·¤Æ¤³¤¤¤è¡×¤È¸ì¤ê¡¢°æ¸¶Àï¤È¤Ê¤ëÎ®¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡Ê²áµî¤ËÉé¤±¤¿ÃÓÅÄ¤Ë¡Ë¥ê¥Ù¥ó¥¸¤â¤·¤Æ¤³¤¤¤è¤È»×¤¦¤·¡¢¹¥¤¤ÊÁª¼ê¤Ð¤Ã¤«¥×¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤ÎËÜÅö¤Ë¤ä¤á¤í¡ª¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£¡Ö¶¯¤§¤ä¤Ä¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¥Á¥ã¥ó¥¹¤¢¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¤·¡¢²¶¤À¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ç¤¤¤ë´Ö¤Ï°ìÈÖ¤³¤Î³¬µé¤Ç¶¯¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤ä¤Ä¤È¤ä¤ê¤Æ¤§¤«¤é¡£Á°²ó¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤«¤é´ÙÍî¤·¤¿¤ä¤Ä¤ò¤¹¤°¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡£¤Þ¤·¤Æº£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Î²¶¤¬¥ê¥·¯¤È¤ä¤Ã¤Æ¾¡¤Ã¤¿Êý¤¬Á°Éé¤±¤Æ¤¿¤ä¤Ä¡¢¤½¤¤¤Ä¤È¤ä¤ë¤ÎÁ´Á³¶Ú¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤Í¤¨¤«¤é¡£¤â¤Ã¤ÈÃÊ³¬Æ§¤Þ¤·¤Æ¡¢°æ¸¶·¯¤¬Âç»ö¤ä¤È»×¤¦¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤Ê¤ª¤µ¤é°æ¸¶·¯¤â¤Ã¤È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼ÀÑ¤Þ¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¾å¤Ç²¶¤È¤â¤¦°ì²ó»î¹ç¤Ã¤ÆÎ®¤ì¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£°æ¸¶¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î½çÈÖ¤¬Íè¤ë¤Þ¤Ç¥Ô¡¼¥Ô¡¼Áû¤°¤«¡¢½çÈÖ¤ËÃÊ³¬Æ§¤ó¤Ç¡¢¶¯¤¤ÅÛÅÝ¤·¤Æ¥Ù¥ë¥È¤Þ¤ÇÃ©¤êÃå¤¤¤Æ¤³¤¤¤ä¡££±£°Ï¢¾¡¤·¤ÆÃ¯¤â»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤é²¶¤Ï¤â¤¦£Â£Ä¼¤á¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£