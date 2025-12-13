±Ç²è¡Ö£´£·£Ò£Ï£Î£É£Î¡×´ÆÆÄ¥«¡¼¥ë¡¦¥ê¥ó¥·¥åÈï¹ð¤ËÍºáÈ½·è¡¡¥É¥é¥Þ¤ÎÀ©ºîÈñÍÑ£±£·²¯±ß¤òÉÔÀµ»ÈÍÑ
¡¡¥¥¢¥Ì¡¦¥ê¡¼¥Ö¥¹¼ç±é¤Î±Ç²è¡Ö£´£·£Ò£Ï£Î£É£Î¡×¡Ê£²£°£±£³Ç¯¡Ë¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥«¡¼¥ë¡¦¥ê¥ó¥·¥å´ÆÆÄ¡Ê£´£¸¡Ë¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¤ÎÀ©ºîÈñÍÑ£±£±£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£·²¯±ß¡Ë¤òÉÔÀµ»ÈÍÑ¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ëºÛÈ½¤Ç¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÎºÛÈ½½ê¤Ï£±£±Æü¡¢¥ê¥ó¥·¥åÈï¹ð¤ËÍºá¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£
¡¡ºÛÈ½½ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ê¥ó¥·¥åÈï¹ð¤Ï¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬Í½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿£Ó£Æ¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥Û¡¼¥¹¡×¤ÎÀ©ºîÈñÍÑ¤ò¡¢¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤ä¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Ê¤É¹âµé¼Ö¤Î¹ØÆþ¤Ë¤¢¤Æ¤¿¤ê¡¢£±£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±²¯£µ£µ£¸£°Ëü¡ËÁêÅö¤Î¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤ä¥Ù¥Ã¥É¤Ê¤É¤Î¿²¶ñ¤ËÎ®ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±Èï¹ð¤ÏÄÌ¿®º¾µ½¡¢¥Þ¥Í¡¼¥í¥ó¥À¥ê¥ó¥°¡¢°ãË¡¼è°ú¤Îºá¤ÇÍºá¤¬³ÎÄê¤·¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏºÇÄ¹¤Ç¶Ø¸Ç£²£°Ç¯¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¡£È½·è¸øÈ½¤ÏÍèÇ¯£´·î£±£·Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ê¥ó¥·¥åÈï¹ð¤Ï£¹Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿¸øÈ½¤Ç¡¢µ¯ÁÊ¤Ï¸í²ò¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤È¼çÄ¥¡£Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥·¡¼¥º¥ó£±¤Î»£±Æ¤Ï¤Û¤Ü´°Î»¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¡¼¥º¥ó£²¤Î¥×¥ì¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë»ñ¶â¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹Â¦¤Ï¥·¡¼¥º¥ó£²¤ÎÀ©ºî¤ÏÆ±Èï¹ð¤ËÈ¯Ãí¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥·¡¼¥º¥ó£±¤â´°À®¤Ë¤ÏÄø±ó¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤È¾Ú¸À¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¥ó¥·¥åÈï¹ð¤Ïº£Ç¯£³·î¤ËÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡£