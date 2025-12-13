¡Ú¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤ÎÉûºÚ¡¦¥Þ¥ó¥Í¥êÂÇÇË¡Û¥Þ¥è¤ÇÌ£¤¬·è¤Þ¤ë¡ª¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤ÈÆ¦Éå¤Î¥µ¥é¥À
¤Ê¤¸¤ß¤ÎÆ¦Éå¤ò¤¯¤º¤·¤Æ¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤È¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ç±ÉÍÜ¤â¤¤Á¤ó¤È¼è¤ì¤ë°ìÉÊ¤Ë¡£Ì£¤Î·è¤á¼ê¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡£¥·¥ó¥×¥ë¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÁÇºà¤ÎÌ£¤¬¤¹¤Ã¤ÈÀ¸¤¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤ÈÆ¦Éå¤Î¥µ¥é¥À¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
¤Û¤¦¤ì¤óÁð¡Ä¡Ä1/2¤ï¡ÊÌó100g¡Ë
ÌÚÌÊÆ¦Éå¡Ä¡Ä1/2Ãú¡ÊÌó150g¡Ë
±ö¡Ä¡Ä¾¯¡¹¡Ê¤æ¤Ç¤ëÍÑ¡Ë¡¢¾®¤µ¤¸1/4¡ÊÌ£¤Ä¤±ÍÑ¡Ë
¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸2
ºî¤êÊý
¡Ê1¡ËÆ¦Éå¤Ï¸ü¤ß¤òÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ê¡¢¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥¿¥ª¥ë¤ËÊñ¤ó¤Ç10Ê¬¤Û¤É¤ª¤¡¢¿å¤±¤ò¤¤ë¡£¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤ÏÄ¹¤µ4cm¤ËÀÚ¤ë¡£Æé¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÅò¤òÊ¨¤«¤·¡¢±ö¾¯¡¹¡¢¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤Î·Ô¡¢ÍÕ¤Î½ç¤Ë²Ã¤¨¤Æ1Ê¬¤Û¤É¤æ¤Ç¤ë¡£¿§Á¯¤ä¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¶¤ë¤Ë¾å¤²¤Æ¹¤²¡¢ÁÆÇ®¤¬¼è¤ì¤¿¤é¿å¤±¤ò¹Ê¤ë¡£
¡Ê2¡Ë¥Ü¡¼¥ë¤Ë1¤ÎÆ¦Éå¤òÆþ¤ì¡¢¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤ò²Ã¤¨¤Æ¥´¥à¤Ù¤é¤Ç¤¯¤º¤·¤Ê¤¬¤éº®¤¼¤ë¡£¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¢¤¨¡¢±ö¾®¤µ¤¸1/4¤ÇÌ£¤ò¤È¤È¤Î¤¨¤ë¡£
¤¯¤º¤·¤¿Æ¦Éå¤¬¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤È¤í¤ê¡£¼ê·Ú¤Ëºî¤ì¤ë°ìÉÊ¤À¤«¤é¡¢¤¤Ã¤ÈÉûºÚ¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤Ë²Ã¤¨¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¢ö
¡Ê¡Ø¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ú¡¼¥¸¡Ù2025Ç¯12·î2Æü¹æ¤è¤ê¡Ë
ÆüËÜÎÁÍý¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¡¢Ãæ¹ñÎÁÍý¤ò¤½¤ÎÆ»¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤«¤é¤½¤ì¤¾¤ì³Ø¤ó¤À¤Î¤Á¡¢¼«Âð¤ÇÎÁÍý¶µ¼¼¤ò¼çºË¡£ÎÁÍý¶µ¼¼¤ÎÎò»Ë¤ÏÈ¾À¤µª¶á¤¯¤ËµÚ¤Ó¡¢¤Ê¤«¤Ë¤ÏÅö½é¤«¤éÄÌ¤¤Â³¤±¤ëÀ¸ÅÌ¤¬¤¤¤ë¤Û¤É¿®Íê¤¬¸ü¤¤¡£TV¡¢»¨»ï¡¢½ñÀÒ¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿´ðÁÃ¤ÈËÉÙ¤ÊÃÎ¼±¤Ë¤â¤È¤Å¤¤¤¿¡¢¤À¤ì¤¬ºî¤Ã¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤ÈÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£