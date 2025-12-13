14Æü¡Á15Æü¤ÏËÌÆüËÜ¤ÈËÌÎ¦¤ÇÂçÀã¤äÌÔ¤Õ¤Ö¤¤Ë·Ù²ü¡¡ÄãÂÎ²¹¾É¤Ê¤ÉÅßºÒ³²¤òËÉ¤°¤Ë¤Ï
14Æü(Æü)¤Ï¡¢ÎóÅç¤ò¶´¤à¤è¤¦¤Ë2¤Ä¤ÎÄãµ¤°µ¤¬ÆüËÜ³¤¤ÈËÜ½£¤ÎÆî´ß¤òÅì¿Ê¡£15Æü(·î)¤Ï¡¢¤³¤Î2¤Ä¤ÎÄãµ¤°µ¤¬¥ª¥Û¡¼¥Ä¥¯³¤¤Ç°ì¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ê¡¢µÞÂ®¤ËÈ¯Ã£¤·¡¢Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬¶¯¤Þ¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢ËÌÆüËÜ¤ÈËÌÎ¦¤Ç¤Ï¡¢14Æü(Æü)¡Á15Æü(·î)¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Âç¹Ó¤ì¤ÎÅ·µ¤¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
14Æü(Æü)¡Á15Æü(·î)¤Ë¤«¤±¤ÆÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¡¢ÅìËÌ¡¢ËÌÎ¦¤Ç35¥á¡¼¥È¥ë¤È¡¢ÂæÉ÷ÊÂ¤ß¤ÎË½É÷¤¬¿á¤¹Ó¤ì¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÇÈ¤Î¹â¤µ¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¡¢ÅìËÌ¡¢ËÌÎ¦¤Ç6m¤È¡¢Âç¤·¤±¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢15Æü(·î)Ä«¤Þ¤Ç¤Î24»þ´Ö¹ßÀãÎÌ¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç70¥»¥ó¥Á¤Î¥É¥«Àã¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÌÆüËÜ¤ÈËÌÎ¦¤Ç¤Ï¡¢Ë½É÷¤äË½É÷Àã¡¢¹âÇÈ¤Ë·Ù²ü¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ËÌÆüËÜ¤Ç¤ÏÂçÀã¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ¾ã³²¤ä¹âÄ¬¤Ë¤â·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÄãÂÎ²¹¾É¤Ê¤ÉÅß¤ÎºÒ³²¤òËÉ¤°¤Ë¤Ï
Åß¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎºÒ³²¥ê¥¹¥¯¤È¤·¤Æ¡¢ÄãÂÎ²¹¾É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£14Æü(Æü)¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤äÅìËÌ¤Ç¤ÏÎä¤¨¹þ¤ß¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢Âç¤¤ÊÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿ÀÄ¿¹¡¦È¬¸Í¤â¥Þ¥¤¥Ê¥¹3¡î¤È¿¿Åß¤Î´¨¤µ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÒ³²»þ¤ËÈòÆñ½ê¤Ø°ÜÆ°¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯½Å¤ÍÃå¤ò¤·¤Æ¸þ¤«¤¦¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¤Î°áÎà¤ò¿È¤ËÃå¤±¤¿¤é¡¢È©¤ÎÏª½Ð¤ò¶ËÎÏ¾¯¤Ê¤¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£¼êÂÞ¤ä·¤²¼¤Ï°áÉþ¤Ë¤«¤Ö¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¿È¤ËÃå¤±¤ë¤È¡¢ÂÎ¤ÎÇ®¤¬Æ¨¤²¤ë¤Î¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Í¥Ã¥¯¥¦¥©¡¼¥Þ¡¼¤ä¥Þ¥Õ¥é¡¼¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¥¿¥ª¥ë¤ÇÂåÍÑ¤·¤Æ¡¢¼ó¸µ¤ÎÎä¤¨¤òËÉ¤®¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î»þ¥Þ¥Õ¥é¡¼¤Ï°áÉþ¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¿È¤ËÃå¤±¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ºÇ¶á¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¾ö¤ó¤Ç¼ýÇ¼¤Ç¤¤ëµ¡Ç½ÀËÉ´¨Ãå¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ËÉºÒ¥ê¥å¥Ã¥¯¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÈòÆñ½ê¤Ê¤É¤Ç²á¤´¤¹ºÝ¤Ï¡¢ÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤äÌÓÉÛ¤ò½Å¤Í¤ÆÉß¤¤¤¿¾å¤Ç²á¤´¤¹¤Ê¤É¡¢Îä¤¿¤¤¾²¤È¤ÎÀÜ¿¨¤Ï²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÈò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¹©É×¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£²ÈÂ²¤ÇÂÎ¤ò´ó¤»¹ç¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¿·Ê¹»æ¤ä¥¨¥Þ¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¥·¡¼¥È¤Î³èÍÑ
¿È¶á¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤ÇÃÈ¤ò¼è¤ëÊýË¡¤È¤·¤ÆÊÝ²¹¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¿·Ê¹»æ¤¬³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¿·Ê¹»æ¤ò¿ôËç½Å¤Í¤Æ¤Ä¤Ê¤®ÌÜ¤ò¥Æ¡¼¥×¤Ç»ß¤á¤Æ±©¿¥¤ë¤È¡¢¾åÃå¤Î¤è¤¦¤Ë±©¿¥¤ì¤¿¤ê¡¢¸ª³Ý¤±¥·¥ç¡¼¥ë¤Ë¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Âç¤¤á¤Î¥Ý¥êÂÞ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¯¤·¤ã¤¯¤·¤ã¤Ë´Ý¤á¤¿¿·Ê¹»æ¤òÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤Ò¤¶³Ý¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿·Ê¹»æ¤ò»È¤Ã¤Æ¶õµ¤¤ÎÁØ¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç´¨¤µ¤òÏÂ¤é¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÊ¢¤Ë´¬¤¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤ªÊ¢¤ÎÎä¤¨¤òËÉ¤¤¤À¤ê¡¢2½ÅÍú¤¤Ë¤·¤¿·¤²¼¤Î´Ö¤Ë¿·Ê¹»æ¤ò´¬¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂ¤ÎÎä¤¨¤òËÉ¤¤¤À¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÉ´¨¤ËÌòÎ©¤Ä¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÉ¿åÀ¡¢ËÉÉ÷À¤Î¤¢¤ë¥¨¥Þ¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¥·¡¼¥È¤Ï¡¢µ¨ÀáÌä¤ï¤º³èÍÑ¤Ç¤¡¢°Â²Á¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢²ÈÂ²Ê¬¤Î½àÈ÷¤¬¤¢¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»È¤¤¼Î¤Æ¥«¥¤¥í¤äÅò¤¿¤ó¤Ý¤Î³èÍÑ
ËÉºÒ¥ê¥å¥Ã¥¯¤ÎÃæ¤Ë»È¤¤¼Î¤Æ¥«¥¤¥í¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
¼ó¤Ë¤ÏðôÆ°Ì®¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂÀ¤¤·ì´É¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¼ó¸µ¤Ë¥Þ¥Õ¥é¡¼¤ä¥¿¥ª¥ë¤ò´¬¤¤¤¿¾å¤Ç¡¢¼ó¤Î¸å¤í¤Ë¥«¥¤¥í¤òÅ½¤Ã¤¿¤ê¡¢Èø骶¹ü¤Î¾å¤Ë¥«¥¤¥í¤òÅ½¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¸ú²ÌÅª¤ËÂÎÁ´ÂÎ¤ò²¹¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥¤¥í¤ò»È¤¦ºÝ¤Ë¤Ï¡¢Äã²¹¤ä¤±¤É¤ËÃí°Õ¤·¡¢Ä¾ÀÜÈ©¤ËÄ¥¤êÉÕ¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯°áÉþ¤Î¾å¤«¤éÅ½¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢½¢¿²»þ¤Ï³°¤¹¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»È¤¤¼Î¤Æ¥«¥¤¥í¤Ë¤Ï»ÈÍÑ´ü¸Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢´ü¸Â¤Î¶á¤¤¤â¤Î¤ÏÆü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç»ÈÍÑ¤·¡¢»ÈÍÑ¤·¤¿Ê¬¤ÏÇã¤¤Â¤¹¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¾æÉ×¤Ê¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Ë¡¢¿å¤ÈÊ¨Æ¤·¤¿¤ªÅò¤ò1:1¤Çº®¤¼¤¿¤Ì¤ë¤ÞÅò¤òÆþ¤ì¡¢¥¿¥ª¥ë¤Ç´¬¤±¤ÐÅò¤¿¤ó¤ÝÂå¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÏÆ¤Î²¼¤Ë¤âÂÀ¤¤·ì´É¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Åò¤¿¤ó¤Ý¤Ê¤É¤ò¶´¤á¤ÐÂÎ¤ò²¹¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Îä¤¨¹þ¤ß¤Î¸·¤·¤¤»þ´ü¤ò´Þ¤á¤ë¤È1Ç¯¤ÎÃæ¤Ç´¨¤µ¤ËÂÐ¤¹¤ëÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ê´ü´Ö¤ÏÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£ºÒ³²¤Ï¤¤¤ÄÈ¯À¸¤¹¤ë¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£´¨¤µ¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ÷¤¨¤Ï¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢Åß¤Î´¨¤µ¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ëº£¤Î»þ´ü¤Ë¤³¤½¡¢¤´¼«¿È¤Î¤´²ÈÄí¤Î´¨¤µ¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ÷¤¨¤Ï½½Ê¬¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¸«Ä¾¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£